LIVEBLOG CORONAVIRUS: Voor carnaval hadden mensen al corona-symptomen, blijkt uit onderzoek

Ziekenhuizen en zorgorganisaties zetten overal in Nederland palliatieve afdelingen op voor coronapatiënten. En zorgverzekeraars stellen zich tijdelijk niet op als concurrenten, maar werken gezamenlijk aan plannen om oplossingen te vinden voor deze crisis . In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

Brabant telt volgens het RIVM 2488 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

07.26

Ondanks de waarschuwingen om vanwege het coronavirus zoveel mogelijk thuis te blijven en niet bij elkaar te gaan zitten, moest boswachter Erik de Jonge vrijdagavond chillende jeugd wegsturen uit een natuurgebied in West-Brabant.

07.22

In de dagen voor carnaval hadden in onze provincie de eerste mensen al symptomen die passen bij het coronavirus. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek onder ruim 1300 ziekenhuismedewerkers in Tilburg en Breda. Die resultaten zijn nu openbaar gemaakt. Twee zorgmedewerkers hadden op de woensdag en vrijdag voor carnaval al klachten die horen bij het virus. Op de donderdag na carnaval werd het coronavirus voor het eerst officieel vastgesteld bij een man in Loon op Zand. Mogelijk heeft carnaval een rol gespeeld in de snelle verspreiding van het virus in onze provincie.

06.05

Ziekenhuizen en zorgorganisaties zetten overal in Nederland palliatieve afdelingen op voor coronapatiënten. In de bedden komen alleen patiënten te liggen die volgens de artsen zullen gaan overlijden, meldt de Volkskrant. Het doel hiervan is om stervende patiënten en hun familie beter en met meer rust te kunnen begeleiden, omdat daar op de normale Covid-19-afdelingen te weinig tijd voor is.

05.17

Zorgverzekeraars stellen zich tijdelijk niet op als concurrenten, maar werken gezamenlijk aan plannen om oplossingen te vinden voor de coronacrisis. Dit zeggen algemeen directeur Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland, Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ en Ton van Houten, bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid, tegen Trouw. De zorg staat voorop, de financiën moeten maar even wachten.

22.45

Twee derde tot tachtig procent van de coronapatiënten die op de intensive care liggen, heeft overgewicht. Dat zei voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) vrijdagavond in het tv-programma Jinek.