LIVEBLOG CORONAVIRUS ZATERDAG: 913 coronapatiënten op ic-afdelingen in Nederland

Brabant telt volgens het RIVM 2748 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld.

23.00

Het liveblog is gesloten.

22.45

Heftige beelden uit Boerdonk (gemeente Meierijstad) in Nieuwsuur.

22.26

Het ministerie van Defensie stelt nog eens 25 beademingsapparaten beschikbaar voor ziekenhuizen. Die komen bovenop de veertig die Defensie al eerder aan zeven ziekenhuizen leverde.

22.08

Aan de Tuinzigtlaan in Breda is het feest (mits je niets probeert te slapen).

21.51

21.34

Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, vertelt in Nieuwsuur op NPO2 dat aankomend weekend ‘het weekend van de waarheid’ wordt. “Het wordt heel erg spannend”, vertelt hij, doelend op de ic-capaciteit in de Brabantse ziekenhuizen. “Er wordt hard gewerkt om alles klaar te stomen, ik denk dat we het gaan redden, maar we weten het niet zeker, zoals bij alles met dit virus.”

21.31

Er liggen zaterdagavond 913 coronapatiënten op ic-afdelingen van ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE).

21.15

Het aantal doden door het coronavirus in Frankrijk is gestegen tot 2314. De gezondheidsautoriteiten meldden zaterdag 319 nieuwe sterfgevallen.

20.56

Dat mensen in deze coronaperiode iets anders moeten doen met hun vrije tijd, was zaterdag te merken in bos en natuur. Staatsbosbeheer zag her en der nogal wat bezoekers die voor het eerst kwamen. "Zij moesten soms nog even wennen aan de regels, zoals op de paden blijven", liet een verder tevreden woordvoerster weten.

20.24

Het overplaatsen van Brabantse coronapatiënten naar ziekenhuizen elders in het land is zo goed als tot stilstand gekomen. Dit omdat de hospitalen in andere provincies nu ook zelf een flinke toename aan ernstig zieke coronapatiënten voor de kiezen krijgen. Dat laat het Regionaal Overleg Acute Zorgketen in Brabant zaterdagavond weten.

20.02

19.52

wijkagent_lucdirckx View Profile View More on Instagram wijkagent_lucdirckx



• • • • • •

Politie Peelland‼️‼️‼️

LET OP!

Sinds 23 maart 2020 geldt het verbod op samenscholing op een openbare plaats met 3 of meer personen zonder daarbij de 1,5 meter afstand te houden! (Dit geldt niet voor personen uit hetzelfde huishouden). Vanaf 27 maart 2020 is het in heel Nederland mogelijk voor BOA's en politie om hierop te handhaven.



Wees dus gewaarschuwd, want daar zijn wij klaar mee. Deze regels zijn er voor uw veiligheid en die van anderen. De tijd van waarschuwen is voorbij!



Bekeuringen bedragen:

€4.350,- (rechtspersonen)

€390,-

€95,- (<18 jaar)



Kijk voor meer informatie en of veel gestelde vragen op www.politie.nl!



19.34

Annemiek Aarts is hard op weg om de ‘Olga Commandeur’ te worden van woongebouw de Hofstede aan de Dorpsstraat in Waalre. Sinds een kleine week gaan stipt om elf uur in de ochtend de voordeuren van oudere bewoners open en is het tijd om een Brabants kwartiertje te ‘gymmen bij de voordeur’.

19.23

Een fa90/brikant van beademingsapparatuur zegt dat koning Willem-Alexander onder de prominenten is die hem de afgelopen dagen hebben gebeld om apparatuur en maskers te bestellen. Hij zegt dat in een gesprek met het Duitse Der Spiegel.

19.14

De Formule 1 overweegt om het seizoen door te trekken naar 2021. Ook is het een optie om de raceweekenden in te korten. Dat heeft Mattia Binotto, de teambaas van Ferrari, gezegd in gesprek met Sky Italia.

19.05

18.50

Het is veel rustiger bij Brabantse supermarkten dan op een normale zaterdag. Mensen proberen zich aan de stricte regels te houden, al is er de nodige onzekerheid bij winkelbezoekers. Aan de supermarkten zelf ligt het niet, die doen er alles aan om coronavirus een halt toe te roepen.

18.31

Arthur van Genk uit Breda is trots. Schoonvader rijdt op de ambulance, schoonzus is OK-assistent in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, schoonmoeder werkt bij de DELA, en zijn vriendin Janneke werkt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis . Allemaal zijn ze druk in de weer met het coronavirus.

18.17

Een originele bewonersactie in Tilburg: bewoners delen groene en rode kaarten uit waarmee andere bewoners kunnen aangeven of ze het goed of slecht maken.

17.59

Agenten zijn zaterdag in Etten-Leur in hun gezicht gehoest, nadat ze twee mensen die in een gestolen auto zaten, hadden aangehouden. Een van de verdachten riep dat hij besmet was met het coronavirus en hoestte de agenten meerdere keren in het gezicht.

17.44

Het aantal besmettingsgevallen in Duitsland met het coronavirus is zaterdag opgelopen tot boven de 52.000. Dat meldt persbureau DPA op basis van cijfers van de deelstaten. Het aantal doden is opgelopen tot boven de 366.

17.27

Carnaval heeft waarschijnlijk een katalyserende rol gespeeld bij de verspreiding van het coronavirus in Brabantse brandhaarden. Die conclusie trekt arts-microbioloog Jan Kluytmans met de nodige voorzichtigheid op basis van het onderzoek naar Brabants ziekenhuispersoneel dat het virus heeft (gehad).

17.12

Reminder van de gemeente Den Bosch: "We kunnen het niet vaak genoeg delen!"

16.52

Ondertussen wordt het totaalaantal in Europa opgemaakt. De cijfers zijn heftig. Het dodental is in heel Europa gestegen tot boven de 20.000. Dat blijkt uit officiële tellingen die het Franse persbureau AFP bijhoudt. Europa is het zwaarst getroffen werelddeel. Zeker 337.632 mensen zijn er besmet. Italië en Spanje hebben het zwaarst te lijden met respectievelijk 9134 en 5690 doden.

16.34

De A67 tussen Liessel en Helden is zo goed als leeg zaterdagmiddag. (Beelden: Dave van Hattem)

16.16

Hoe onverstandig dan ook, de welbekende Eindhovense prediker Arnol Kox trekt er nog steeds op uit in een verder bijzonder leeg Eindhovens stadscentrum.

Arnol Kox in een leeg Eindhovens centrum.

16.00

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven kan er niet bij dat Jehova's getuigen misbruik maken van de situatie middels deur-aan-deur-acties.

15.50

Omroep Brabant-lezer Kees Schepers attendeerde ons erop dat zijn dochter Myla (7) de mensen in deze moeilijke tijden met stoepkrijt een hart onder de riem wilde steken. Mooi gedaan Myla!



Foto: Kees Schepers

15.45

Het dodental als gevolg van de coronacrisis in het Verenigd Koninkrijk is opgelopen tot boven de duizend. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn 1019 mensen bezweken aan de gevolgen van het longvirus.

15.30



15.10

Markant weetje: de oudste man ter wereld kan zijn 112e verjaardag zondag niet vieren vanwege de coronacrisis. "Alles is afgeblazen. Er komen geen bezoekers en er is geen feest", zegt de Brit Bob Weighton volgens media in zijn land. De op 29 maart 1908 geboren Weighton wordt sinds vorige maand gezien als de oudste man op aarde.

14.55

Politieteam Weerijs in Etten-leur bedacht een ludieke manier om aandacht te vragen. "Indien jullie je houden aan de afgesproken maatregelen, hoeven wij niet harder op te treden dan dit", schrijven ze op hun Facebookpagina. Ze raken de juiste snaar, letterlijk.

14:30

De nieuwe RIVM-cijfers zijn bekend. In Brabant zijn nu 2748 patiënten bij wie het coronavirus is vastgesteld. In 24 uur tijd zijn er 260 besmettingen bijgekomen. Alle cijfers zaterdag zijn hier te vinden.

13.25

Kevin Peels maakte samen met Robin Swaanen een filmpje over Eersel in deze corona-periode.



13.10

Philips gaat beademingsapparaten en patiëntbewakingssystemen leveren aan de Nederlandse overheid. De eerste levering uit de VS is zaterdag aangekomen Deze medische apparaten zijn van groot belang bij de zorg voor patiënten met coronavirus.

12.55

Slechts enkele joggers, potentiële winkelklanten, vissers en een paar fietsers. Echt druk is het niet in centrum van Eindhoven.

Leegte in het centrum van Eindhoven (Foto: Hans Janssen)

12.45

Bavaria gaat desinfectiemiddel maken in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus. De Lieshoutse bierbrouwer haalt de komende twee weken oude biertanks uit de gesloten Nederlandse horecagelegenheden.

12.35

De Woenselse markt is weer open. De markt was de afgelopen twee weken gesloten. De marktkooplui hebben de situatie aan hun kramen aangepast aan de richtlijnen van de overheid. Het liep nog niet echt storm op de markt.

Weinig mensen op de Woenselse Markt zaterdag (foto: Hans Janssen).

12.30

Door het coronavirus in België zijn de afgelopen 24 uur nog eens 64 mensen overleden. Het dodental staat daarmee op 353. De autoriteiten melden zaterdag dat in een etmaal nog eens 575 coronapatiënten zijn opgenomen in ziekenhuizen.

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Spanje is met 832 gestegen naar 5690. Niet eerder zijn in een dag tijd zo veel sterfgevallen door het virus gemeld in het Zuid-Europese land.

12.25

Het is vooralsnog rustig in de Brabantse natuurgebieden.

11.40

Nog een paar weken en dan moeten de eerste van zijn 25 miljoen aardbeien worden geplukt. Normaal gesproken kan hij rekenen op vast team Oost-Europese seizoensarbeiders, maar door de coronacrisis vreest Mark van Aert uit Klein-Zundert dat hij handen tekort gaat komen om de oogst op tijd gedaan te krijgen. Via Facebook roept hij nu mensen in de omgeving op om bij te springen.

11.35

Het jubileumjaar van Kersouwe, het grootste openluchttheater van Brabant in Heeswijk-Dinther, valt in het water. Allebei de geplande producties gaan niet door. De grote productie zou de Bende van Jan de Lichte spelen.

11.30

'When will I see you again' van The Three Degrees. Dat zong de KLM-purser Marloes van der Meijs uit Breda enkele dagen geleden aan het eind van retourvlucht van Amsterdam naar Tel Aviv om gestrande reizigers op te halen, voorlopig haar laatste vlucht. Ze kreeg zelfs een compliment van de band zelf.

10.14

Het Mulier Instituut gaat onderzoek doen naar de impact van de coronacrisis op sportverenigingen. Het sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut probeert daarin ook te achterhalen in hoeverre verenigingen zijn geholpen met de afgekondigde noodmaatregelen. Zo kunnen sportclubs een beroep doen op een eenmalige tegemoetkoming van vierduizend euro.

10.13

In Nuenen is de skatebaan aan de Pastoorsmast en het veld met sporttoestellen daar tegenover gesloten. Dit is een maatregel om te voorkomen dat het coronavirus zich verder verspreid. Het viel de gemeente op dat skaters en sporters daar zich vaak niet hielden aan de opgelegde hygiënevoorschriften.

10.09

De Veiligheidsregio waarschuwt ondanks het zonnige weer deze zaterdag zoveel mogelijk thuis te blijven.

09.01

Weervrouw Helga van Leur laat zaterdagochtend zien hoe de luchtvervuiling in Nederland is afgenomen sinds de corona-maatregelen.

08.27

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn vrijdag tien patiënten bij wie het coronavirus was geconstateerd ontslagen uit het ziekenhuis. In het Amphia worden in totaal 92 patiënten met een coronabesmetting verzorgd. Twintig van hen bevinden zich op de intensive care. Sinds het uitbreken van coronavirus in Nederland zijn in het Amphia Ziekenhuis 26 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

07.58

"We weten dat ook dit weekend iedereen naar buiten wil. Maar echt, houd je aan de richtlijnen van het RIVM", benadrukt Staatsbosbeheer in een tweet. Vorig weekend was het ondanks alle coronavoorschriften erg druk in natuurgebieden. Mensen hielden zich amper aan het advies ruim anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

07.26

Ondanks de waarschuwingen om vanwege het coronavirus zoveel mogelijk thuis te blijven en niet bij elkaar te gaan zitten, moest boswachter Erik de Jonge vrijdagavond chillende jeugd wegsturen uit een natuurgebied in West-Brabant.

07.22

In de dagen voor carnaval hadden in onze provincie de eerste mensen al symptomen die passen bij het coronavirus. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek onder ruim 1300 ziekenhuismedewerkers in Tilburg en Breda. Die resultaten zijn nu openbaar gemaakt. Twee zorgmedewerkers hadden op de woensdag en vrijdag voor carnaval al klachten die horen bij het virus. Op de donderdag na carnaval werd het coronavirus voor het eerst officieel vastgesteld bij een man in Loon op Zand. Mogelijk heeft carnaval een rol gespeeld in de snelle verspreiding van het virus in onze provincie.

06.05

Ziekenhuizen en zorgorganisaties zetten overal in Nederland palliatieve afdelingen op voor coronapatiënten. In de bedden komen alleen patiënten te liggen die volgens de artsen zullen gaan overlijden, meldt de Volkskrant. Het doel hiervan is om stervende patiënten en hun familie beter en met meer rust te kunnen begeleiden, omdat daar op de normale Covid-19-afdelingen te weinig tijd voor is.

05.17

Zorgverzekeraars stellen zich tijdelijk niet op als concurrenten, maar werken gezamenlijk aan plannen om oplossingen te vinden voor de coronacrisis. Dit zeggen algemeen directeur Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland, Joep de Groot, bestuursvoorzitter van CZ en Ton van Houten, bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid, tegen Trouw. De zorg staat voorop, de financiën moeten maar even wachten.

22.45

Twee derde tot tachtig procent van de coronapatiënten die op de intensive care liggen, heeft overgewicht. Dat zei voorzitter Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) vrijdagavond in het tv-programma Jinek.