Coronapatiënten samen met familielid op één kamer, in dit zorgcentrum kan het

Eén van de kamers in het hotel in Vught (foto: Van Neynsel).

Coronapatiënten die in het ziekenhuis of in een zorgcentrum liggen, zijn over het algemeen niet alleen ziek, maar ook erg eenzaam. Ouderenzorgorganisatie Van Neynsel heeft daar op twee nieuwe zorglocaties in Den Bosch en Vught een oplossing voor bedacht. Een familielid of naaste mag kamergenoot worden.

De organisatie heeft twee coronazorgcentra geopend in Den Bosch en Vught voor ouderen die besmet zijn met het coronavirus. In totaal is er plek voor 60 patiënten.

De plekken zijn bedoeld voor ouderen die niet meer in het ziekenhuis hoeven te blijven en niet naar huis kunnen. Maar ook voor ouderen die besmet zijn en door hun huisarts worden doorverwezen omdat de thuissituatie onhoudbaar is.

Het is voor de mensen die hier op de kamers zijn een heel heftige situatie.

In de coronazorgcentra mag net als in de verpleeghuizen geen bezoek komen. Wel kan een partner of familielid gebruikmaken van de zogenoemde lock-in-mogelijkheid. “Dat betekent dat de mantelzorger een bed op dezelfde kamer als de cliënt krijgt en bijdraagt aan de verzorging”, legt Van Woensel uit. “De situatie wordt draaglijker als er een dierbare dichtbij is.”

In het heftigste scenario betekent dat dat een partner of familielid op deze manier toch bij de laatste dagen en uren van iemands leven kan zijn. "Dus het is voor de mensen die hier op de kamers zijn een heel heftige situatie. Daarom moeten wij dat ook zo mooi mogelijk voor deze mensen gaan verzorgen", zegt Paula van Westerhoven van Van Neynsel

Locaties

Een van de coronazorgcentra is gevestigd op het terrein van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, waar normaal gesproken de Geriatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis zit. Hier is plek voor twintig mensen.

Het andere centrum zit in Hotel De Kruishoeve in Vught, dat speciaal voor Van Neynsel de deuren sloot. “Dit is een heel bijzonder avontuur voor ons”, aldus eigenaar Maikel Pennings.

“De afgelopen dagen zijn de kamers in recordtempo klaargemaakt. Zo hebben we al onze bedden eruit gehaald en zijn er ziekenhuisbedden voor in de plaats gekomen. Het hele hotel is overgenomen door Van Neynsel, maar het voelt goed om op deze manier te kunnen bijdragen aan de crisis.” Het hotel biedt plaats aan maximaal 40 mensen. "Deze manier van coronapatiënten opvangen en verzorgen is een pilot voor de hele regio", aldus Paula van Westerhoven.

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

Aantal ziekenhuisopnames in Brabant blijft stabiel, landelijk 134 nieuwe sterfgevallen door corona

Vijf pagina's met overlijdensadvertenties in krant Sint-Oedenrode: 'Het is heel treurig'

Steek met jouw video iemand een 'Hart Onder de Riem'