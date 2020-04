LIVEBLOG CORONAVIRUS: ondernemers en zzp'ers krijgen voor meer belastingen uitstel van betaling

De voornaamste feiten op een rij:

Het aantal ziekenhuisopnames in Brabant is al een paar dagen stabiel. Er liggen op dit moment 560 mensen in het ziekenhuis. 175 patiënten liggen op de intensive care.

In totaal heeft Covid-19 in ons land zeker 1.339 mensen het leven gekost. Er zijn 166 mensen overleden ten opzichte van gisteren.

De coronamaatregelen blijven tot 28 april van kracht. Scholen blijven dicht tot de meivakantie.

20.25

Ondernemers en zzp'ers die getroffen zijn door de coronacrisis kunnen voor meer belastingen uitstel van betaling krijgen. Ook worden de aanvragen hiervoor versoepeld en kan er langer dan drie maanden uitstel worden aangevraagd.

19.10

Nederland moét zich voorbereiden op een scenario waarbij er meer dan 2400 ic-bedden nodig zijn in verband met de coronacrisis. Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in reactie op een noodkreet van de ic-verpleegkundigen, die vandaag zeiden dat 2400 echt het absolute maximum is wat de verpleegkundigen aankunnen.

18.40

Het RIVM raadt mensen nog steeds af om op straat een mondkapje te dragen. Het Duitse equivalent van het RIVM, het Robert Koch Institut (RKI), veranderde donderdag van koers en zei dat het dragen van een mondkapje besmetting met het coronavirus mogelijk toch voorkomt. "Wij raden het nog steeds af, omdat het mensen mogelijk onterecht een veilig gevoel geeft", aldus een woordvoerder van het RIVM. "Het is niet bewezen dat mondkapjes bescherming bieden."

18.10

Premier Rutte roept Duitsers en Belgen op om niet naar Nederland te komen. Dat deed hij na afloop van een bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Nederlanders die met het vliegtuig terugkeren uit de VS wordt verzocht veertien dagen thuis te blijven om te voorkomen dat ze mogelijk mensen met het coronavirus besmetten in Nederland. Dat laatste gaat ook op voor mensen die terugkeren met een repatriëringsvlucht.

18.05

PSV wil net als Ajax een punt zetten achter het seizoen. PSV vindt het onverantwoord om de competitie af te maken. Ook AZ heeft bij de KNVB al aangegeven te willen stoppen .

17.35

De beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU'91 wil dat er wordt gekeken naar de beloning van de overuren die veel zorgmedewerkers momenteel maken. Dat heeft NU'91 in een overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gezegd. Door de extra uren en het extra salaris komen veel mensen volgens de organisatie namelijk niet meer in aanmerking voor bijvoorbeeld huurtoeslag. Dat is inkomensgebonden.

17.10

De KNVB heeft alle clubs uit de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie komende dinsdag uitgenodigd voor een videoconferentie. De nationale voetbalbond wil de verenigingen uit het betaalde voetbal bijpraten over de gevolgen van de twee scenario's die nu nog voor de rest van het seizoen op tafel liggen.

De nationale bond hoopt nog steeds dat de eredivisie en eerste divisie voor 3 augustus worden uitgespeeld, mits het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zegt dat de bestrijding van het coronavirus dat toelaat. Het doemscenario is dat het seizoen al is afgelopen. Dat zal de meeste financiële gevolgen hebben. (ANP)

16.55

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven worden totaal 96 patiënten met een Covid-19 besmetting verzorgd, waarvan 25 op de intensive care. Er zijn de afgelopen 24 uur zijn er vier patiënten met Covid-19 overleden. Sinds de start van de epidemie zijn er in het Catharina Ziekenhuis 52 patiënten overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn ook zes patiënten uit het ziekenhuis ontslagen. In totaal verlieten al 57 patiënten met Covid-19 het ziekenhuis.

16.15

In de Zuidbroeksstraat in het stadsdeel Reeshof in Tilburg zijn de kinderen druk in de weer geweest met stoepkrijt. Op de straatstenen verschenen de mooiste hartjes en de liefste tekstboodschappen.

16.11

Er liggen landelijk nu 1273 coronapatiënten op de intensive cares. Dat zijn er 82 meer dan gisteren, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er zijn nu bijna 2100 ic-bedden beschikbaar. Komende zondag moeten dat er 2400 zijn. Dat is een verdubbeling van de normale capaciteit.

De stijging van 82 patiënten is iets hoger dan een dag eerder, maar minder dan vorige week. Toen waren er dagen bij met een stijging van boven de 100 patiënten per dag. “Dit past in de lijn van de verwachtingen”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

15.25

De condoleancekaarten zijn op in Prinsenbeek. Bij verschillende winkels zijn de schappen helemaal leeg. Het dorp ligt in één van de door Corona zwaarst getroffen regio's in onze provincie.

15.15

De coronacrisis laat ook haar sporen na bij de verkoop van tweedehands auto's. Volgens brancheorganisatie BOVAG en datacenter RDC zakten de verkopen in maart op jaarbasis met bijna 14 procent in als gevolg van de coronamaatregelen.

15.01

De brandweer roept op om niet te gaan kijken bij uitgebroken branden.



14.53

Een Brit die spuugde op agenten en riep dat hij besmet was met het coronavirus, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden. De 23-jarige man was door het lint gegaan toen agenten hem in de plaats Burnley in de boeien sloegen omdat hij dronken was en zich misdroeg.

De politie reageert tevreden op de maandenlange celstraf voor de twintiger. "Het is goed om te zien dat de rechtbank dit soort incidenten serieus neemt", zegt een woordvoerder volgens plaatselijke media. Hij noemt het 'compleet onacceptabel' dat mensen dergelijk gedrag vertonen.

14.50

Uit de RIVM-cijfers van donderdag blijkt dat voor het eerst in Nederland een man van dertig is overleden aan het coronavirus. Bij de man was sprake van ernstig onderliggend lijden. Het gaat om een man van tussen de 35 en 39 jaar oud. Het virus heeft tot nog toe een Nederlander van in de 40 het leven gekost: een vrouw van tussen de 45 en 49. Veruit de meeste mensen die eraan zijn bezweken, waren boven de 70 jaar.

14.48

Bredanaar Virgil van Dijk stevende met FC Liverpool regelrecht af op de landstitel, totdat het coronavirus ook in Engeland uitbrak en de Premier League werd stilgelegd. "Het is onwerkelijk en ook wel een beetje gek", zegt hij op de website van zijn club. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Maar het belangrijkste is de gezondheid van iedereen."

Van Dijk beseft dat de prijzen normaal gesproken in deze periode verdeeld worden. "Dit zijn vaak de zwaarste weken van het jaar, samen met de periode rond de jaarwisseling", zegt de aanvoerder van het Nederlands elftal. "Nu weet je echt niet meer wat er nog gaat gebeuren en speel je andere spelletjes dan voetbal. Je bent ook niet in de stemming om te voetballen. Je mist het wel, maar het is er even niet. We moeten maar wachten op het juiste moment om weer aan de slag te gaan."

Liverpool voert de Premier League aan met een voorsprong van 25 punten op Manchester City. De koploper werd dertig jaar geleden voor het laatst kampioen.

14.29

In deze grafiek is het verloop van het aantal sterfgevallen in het land te zien. Dat is inclusief de cijfers van vandaag van het RIVM.



13.55

Duitsland heeft nog 15.000 tot 20.000 bedden vrij op de intensivecareafdelingen van ziekenhuizen. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar nog steeds rekening wordt gehouden met een tekort door de coronacrisis.

Meerdere patiënten uit Nederland zijn al overgeplaatst naar een ziekenhuis in Duitsland. Tot nu toe namen Duitse ziekenhuizen 119 coronapatiënten uit andere landen van de Europese Unie op, waarvan 85 uit overbelaste Franse klinieken en tientallen uit Italië. De Duitse regering heeft ook Spanje aangeboden zieken op te nemen.

13.41

13.12

Het aantal passagiers in het openbaar vervoer is drastisch afgenomen door de coronacrisis. In de tweede helft van maart checkten dagelijks 90 procent minder reizigers in vergeleken met een vergelijkbare dag in 2019. Afgelopen dinsdag werd er nog 560.000 keer ingecheckt met een ov-chipkaart, terwijl dat op een gemiddelde dinsdag in 2019 nog 4,75 miljoen keer was.

12.35

De 9-jarige Emma uit Helmond is wel erg goed bezig geweest de laatste tijd. "Ze vond het zo zielig dat mensen in verpleeghuizen geen bezoek meer mogen ontvangen dat ze besloot om te gaan knutselen", zegt moeder Ingrid Vangog.

"Twee weken geleden tekende en schreef ze kaartjes voor de bewoners." En dat smaakte naar meer voor de creatieveling. "Omdat Pasen eraan komt heeft ze paashaasjes gemaakt."

Die heeft ze vandaag afgeleverd. Maar omdat ze niet naar binnen mocht, heeft ze die buiten afgegeven. "En dat gebaar werd zo positief ontvangen dat enkele bewoners haar vanaf het balkon dankbaar toeriepen. Ze is echt super trots!"

En hier blijft het niet bij. "Als het straks allemaal is afgelopen, wil ze bloemetjes gaan knutselen voor de bewoners."

Emma met haar paashaasjes (Foto: Ingrid Vangog)

12.07

Bergen op Zoom komt de ondernemers tegemoet met een pakket aan maatregelen. Dat staat in een brief aan ondernemers die de gemeente gisteren verstuurde. Zo wordt bijvoorbeeld de betalingstermijn van belastingen opgeschort tot 30 juni. En als ondernemers in de problemen komen met huurbetalingen aan de gemeente, wordt er maatwerk geleverd zoals opschorten van de huur voor maximaal drie maanden.

De gemeente belooft om facturen aan ondernemers zo snel mogelijk te betalen. En als de gemeente diensten levert aan een ondernemer, is er een mogelijkheid om uitstel van betaling te krijgen.

12.01

Conciërge Frans Peeters van basisschool de Watermolen in Roosendaal wil de leerlingen een hart onder de riem steken nu de scholen nog langer dichtblijven.

Foto: Frans Peeters

11.54

Onderzoekers van de Universiteit Twente zijn een nieuw soort beademingsmasker aan het testen dat is samengesteld met een duikmasker. Daarmee zijn coronapatiënten te helpen die nog niet aan de beademingsapparatuur hoeven. Dat zou de capaciteit op de intensive cares kunnen verlichten, omdat verplaatsing van de patiënt naar de ic dan kan worden uitgesteld.

11.48

Bij de TU Delft zeggen onderzoekers dat ze een verbeterde reinigingsmethode voor mondmaskers hebben ontwikkeld. Door de zogeheten FFP2-maskers een kwartier bloot te stellen aan een temperatuur van 121 graden, kunnen ze tot vijf keer worden hergebruikt, aldus Tim Horeman en Bart van Straten.

11.35

Schooltv (NTR) komt vanaf maandag met educatieve programma's op de tv-zender NPO Zappelin extra. De programma's zijn bedoeld voor basisschoolkinderen die geen laptop, tablet of internetverbinding hebben.

Nu de scholen dicht zijn vanwege het coronavirus, groeit de zorg over de niveauverschillen die kunnen ontstaan tussen scholieren. Zo kunnen ouders niet altijd helpen bij het thuisonderwijs en beschikt niet elk gezin over voldoende mogelijkheden om het volledige lespakket online te kunnen volgen. Daarnaast is het volgens NPO Zapp een aantal scholen nog niet gelukt om passend onderwijs op afstand te bieden.

11.28

Het aantal coronadoden in België is gestegen naar 1.011. Het afgelopen etmaal overleden 183 mensen aan het longvirus. Er liggen nu 5.376 patiënten in het ziekenhuis, 584 meer dan woensdag. 363 mensen werden juist genezen verklaard en naar huis gestuurd, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten.

11.27

Een brede meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering met een coulanceregeling komt voor in het buitenland gestrande Nederlanders die hoge kosten hebben moeten maken. Dat blijkt uit Kamervragen aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, waar alle partijen behalve de VVD hun naam onder hebben gezet.

Voor de hulp geldt een eigen bijdrage, van 300 euro voor vluchten binnen Europa (en enkele landen daarbuiten) en 900 euro voor de rest van de wereld. De partijen roepen Blok ook op voor vluchten uit Israël, Jordanië, Libanon en de Palestijnse gebieden het tarief van 300 euro in te voeren.

11.16

In het Belgische grensdorp Ravels (onder Goirle) zijn van de veertien friettenten er nog maar acht open. De sluiting van de 'frietkotten' komt volgens de Gazet van Antwerpen vooral omdat er geen Nederlanders meer komen. De grens met België mag niet worden overgestoken vanwege het coronavirus.

11.00

Websuper Picnic opent vanwege de extra vraag naar bestelde en bezorgde boodschappen versneld een zesde distributiecentrum in Apeldoorn. Daarnaast heeft het bedrijf de capaciteit voor het verwerken van orders en de bezorging uitgebreid.

Door in mei al een nieuw distributiecentrum te openen en meer mensen aan te nemen, hoopt Picnic te kunnen voldoen aan de geëxplodeerde vraag naar bestelde en aan huis bezorgde boodschappen. Ook gaat Picnic meer bezorgen in de ochtend en wil het bedrijf haar bezorgwagentjes efficiënter vullen.

10.53

De helikoptervlucht van pastoor-deken René Wilmink, zondag boven Eindhoven, gaat niet door. De Sint Jorisparochie, die dit serieus bedachte idee wilde uitvoeren, krijgt er geen toestemming voor. Vanwege de coronamaatregelen is het aantal passagiers van een helikopter beperkt. Wilmink had zondagmiddag vanuit een helikopter, en met een gewijde hostie in de hand, Eindhoven willen zegenen.

10.43

Nu het aantal vluchten wereldwijd tot een minimum is beperkt, staan veel vliegtuigen aan de grond. Zo ook de KLM-vliegtuigen op Schiphol. De KLM noemt het zelf een verdrietig maar mooi beeld en bedankt de luchthaven voor het verzorgen van hun 'meiden'.

10.34

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische zaken en Klimaat moedigt consumenten aan om een voucher van hun reisaanbieder te accepteren waarmee zij op een later moment een nieuwe pakketreis kunnen boeken. Dat schrijft ze als antwoord op Kamervragen die gesteld zijn over reisorganisaties en annuleringen vanwege corona.

Reizigers hebben recht op terugbetaling van hun vakantie, maar zo schrijft de Staatsecretaris, 'met het accepteren van een voucher steunen ze de reisbranche en kunnen ze alsnog op een later moment van hun voorgenomen vakantie genieten'. Ze noemt de huidige situatie zo uitzonderlijk 'dat dit vraagt om creatieve oplossingen'.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de voucherregeling onder de loep genomen waarna de voorwaarden duidelijker zijn gemaakt. De toezichthouder heeft volgens Keijzer 'begrip voor het verstrekken van vouchers' maar 'zal niet aarzelen om in te grijpen als de rechten van consumenten onvoldoende worden gerespecteerd'.

Luchtvaartmaatschappijen mogen alleen vouchers geven ter compensatie van geannuleerde vluchten als de klant daarmee akkoord gaat. Als passagiers geen waardebon willen, moeten zij gewoon hun geld terugkrijgen. Dat heeft Europees Commissaris Adina Valean (Transport) laten weten.

10.27

Voor zover bekend zijn er tot nu toe vier gedetineerden en tbs'ers besmet met het virus. Zij worden verzorgd in gevangenisziekenhuis Scheveningen, de Oostvaarderskliniek en de Rooyse Wissel. Dat heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bekendgemaakt, schrijft de NOS.

10.02

Nederlanders luisteren vaker naar de radio nu ze meer thuiszitten vanwege de coronacrisis. De afgelopen weken nam de gemiddelde luistertijd toe, blijkt donderdag uit cijfers van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO). Omroep Brabant bereidt zich voor op een bijzonder dagje radio, vrijdag. Vanaf 6.00 uur schuift steeds een bekende Brabander aan om de luisteraars door deze verwarrende tijden te leiden.

09.57

09.15

De clubs uit het Nederlandse betaalde voetbal kunnen de komende maanden wel overleven. Maar als de maatregelen rondom het nieuwe coronavirus nog veel langer duren, komt het voortbestaan van sommige clubs mogelijk wel in gevaar. Dat is de verwachting van Marc Boele, algemeen directeur van de Coöperatie Eerste Divisie (CED).

"In de overbruggingsperiode in de zomer zit straks de grootste uitdaging", zegt Boele. "Langer doorspelen betekent ook het langer doorbetalen van salarissen. En er zijn meer kosten als je langer doorspeelt. Inkomsten heb je in die periode nauwelijks. Seizoenkaarten zijn bijvoorbeeld allemaal al betaald. Het duurt even voor je nieuwe inkomsten krijgt."

08.55

De voorbereidingen van de Groots met een Zachte G- en Groots Junior-concerten gaan vooralsnog gewoon door. Weliswaar vanuit huis. Dat schrijft zanger Guus Meeuwis op zijn website. De concerten staan gepland tussen 10 en 16 juni. "Op dit moment is het nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken over de doorgang van de concerten op de geplande data. Evenementen met een vergunningsplicht zijn tot 1 juni verboden. Er is op dit moment nog geen regelgeving voor de periode na 1 juni 2020."

08.46

Het is aanpoten voor huisartsen. Er gaat veel tijd en energie in het coronavirus zitten. Dat vraagt om een aanpassing van de manier van werken voor de artsen. Want wie mogelijk drager is van het besmettelijke virus, wil je niet laten plaatsnemen in een bomvolle wachtkamer van de praktijk. Maar omdat de toestroom van patiënten zo groot is, wordt deze werkwijze het nieuwe normaal. “We zijn ineens veranderd in een coronapraktijk. Het is heel onwerkelijk”, zegt huisarts Lodewijk Doensen in Deurne.

08.36

Het Kabinet komt vandaag om 16.00 uur weer bij elkaar, maar er worden geen nieuwe grote maatregelen verwacht. Dat schrijft de NOS. De verwachting is dat er vooral wordt gesproken over Schiphol. Want moeten reizigers die aankomen op de luchthaven worden getest op corona? Iedereen testen is niet mogelijk. Daarom wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden van een verplichte quarantaine.

08.15

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn de afgelopen 24 uur acht mensen overleden aan het coronavirus. Dat schrijft het ziekenhuis donderdagochtend op op de website. Sinds de uitbraak van het virus zijn daar nu in totaal 49 mensen overleden. Op dit moment worden 81 mensen in het ziekenhuis behandeld tegen corona. 27 daarvan liggen op de intensive care.

In de afgelopen 24 uur zijn 11 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen. In totaal zijn er 114 mensen weer beter naar huis gegaan.

07.58

Zorginstelling De Wever in Tilburg heeft een bijzondere video op YouTube gezet. In de video zien we bewoners en medewerkers van locatie Satijnhof in beeld om hun familieleden op afstand een hart onder de riem te steken en te laten weten dat het goed met ze gaat.

07.15

Het kabinet bespreekt donderdag hoe moet worden omgegaan met het toerisme tijdens de paasdagen, volgend weekend. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Buitenlandse gasten die hadden gehoopt dat ze in bungalowparken of campings in Brabant konden overnachten, komen bedrogen uit. Dit is alleen voorbehouden aan vaste bewoners van deze recreatieterreinen. De MCCb praat donderdag overigens ook over eventuele maatregelen rondom reizigers uit risicogebieden uit New York, die op Schiphol aankomen.

07.10

Op tientallen plekken in Noord-Holland, Flevoland en Friesland is vrijdag de oproep tot het islamitische middaggebed te horen. Die klinkt vanaf bijna veertig moskeeën. Normaal gesproken wordt dan opgeroepen om naar de moskee te komen, maar nu wordt moslims gevraagd om thuis te bidden. Vanwege de coronabeperkingen worden gebedsdiensten en vieringen in moskeeën en kerken voorlopig afgeraden.

07.05

Omroep Brabant bereidt zich voor op een bijzonder dagje radio, vrijdag. Vanaf 6.00 uur schuift steeds een bekende Brabander aan om de luisteraars door deze verwarrende tijden te leiden. Op Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica is donderdag al iets bijzonders te horen: van 8.00 tot 1800 uur houden deze commerciële stations dezelfde programmering aan. Het gaat om de Samen Sterk Top 100. De lijst bestaat uit liedjes die een bijzondere betekenis hebben voor luisteraars.