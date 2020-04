LIVEBLOG CORONAVIRUS: zegening vanuit lucht mag niet, oproep vouchers van reisbranche te accepteren

De voornaamste feiten op een rij:

Het aantal ziekenhuisopnames in Brabant is stabiel. Er liggen op dit moment 560 mensen in het ziekenhuis.

In totaal heeft COVID-19 in ons land zeker 1173 mensen het leven gekost.

De coronamaatregelen blijven tot 28 april van kracht. Scholen blijven dicht tot de meivakantie.

Het aantal coronadoden in België is gestegen naar 1.011. Het afgelopen etmaal overleden 183 mensen aan het longvirus. Er liggen nu 5.376 patiënten in het ziekenhuis, 584 meer dan woensdag. 363 mensen werden juist genezen verklaard en naar huis gestuurd, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten.

Een brede meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de regering met een coulanceregeling komt voor in het buitenland gestrande Nederlanders die hoge kosten hebben moeten maken. Dat blijkt uit Kamervragen aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken, waar alle partijen behalve de VVD hun naam onder hebben gezet.

Voor de hulp geldt een eigen bijdrage, van 300 euro voor vluchten binnen Europa (en enkele landen daarbuiten) en 900 euro voor de rest van de wereld. De partijen roepen Blok ook op voor vluchten uit Israël, Jordanië, Libanon en de Palestijnse gebieden het tarief van 300 euro in te voeren.

In het Belgische grensdorp Ravels (onder Goirle) zijn van de veertien friettenten er nog maar acht open. De sluiting van de 'frietkotten' komt volgens de Gazet van Antwerpen vooral omdat er geen Nederlanders meer komen. De grens met België mag niet worden overgestoken vanwege het coronavirus.

Websuper Picnic opent vanwege de extra vraag naar bestelde en bezorgde boodschappen versneld een zesde distributiecentrum in Apeldoorn. Daarnaast heeft het bedrijf de capaciteit voor het verwerken van orders en de bezorging uitgebreid.

Door in mei al een nieuw distributiecentrum te openen en meer mensen aan te nemen, hoopt Picnic te kunnen voldoen aan de geëxplodeerde vraag naar bestelde en aan huis bezorgde boodschappen. Ook gaat Picnic meer bezorgen in de ochtend en wil het bedrijf haar bezorgwagentjes efficiënter vullen.

De helikoptervlucht van pastoor-deken René Wilmink, zondag boven Eindhoven, gaat niet door. De Sint Jorisparochie, die dit serieus bedachte idee wilde uitvoeren, krijgt er geen toestemming voor. Vanwege de coronamaatregelen is het aantal passagiers van een helikopter beperkt. Wilmink had zondagmiddag vanuit een helikopter, en met een gewijde hostie in de hand, Eindhoven willen zegenen.

Nu het aantal vluchten wereldwijd tot een minimum is beperkt, staan veel vliegtuigen aan de grond. Zo ook de KLM-vliegtuigen op Schiphol. De KLM noemt het zelf een verdrietig maar mooi beeld en bedankt de luchthaven voor het verzorgen van hun 'meiden'.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische zaken en Klimaat moedigt consumenten aan om een voucher van hun reisaanbieder te accepteren waarmee zij op een later moment een nieuwe pakketreis kunnen boeken. Dat schrijft ze als antwoord op Kamervragen die gesteld zijn over reisorganisaties en annuleringen vanwege corona.

Reizigers hebben recht op terugbetaling van hun vakantie, maar zo schrijft de Staatsecretaris, 'met het accepteren van een voucher steunen ze de reisbranche en kunnen ze alsnog op een later moment van hun voorgenomen vakantie genieten'. Ze noemt de huidige situatie zo uitzonderlijk 'dat dit vraagt om creatieve oplossingen'.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de voucherregeling onder de loep genomen waarna de voorwaarden duidelijker zijn gemaakt. De toezichthouder heeft volgens Keijzer 'begrip voor het verstrekken van vouchers' maar 'zal niet aarzelen om in te grijpen als de rechten van consumenten onvoldoende worden gerespecteerd'.

Luchtvaartmaatschappijen mogen alleen vouchers geven ter compensatie van geannuleerde vluchten als de klant daarmee akkoord gaat. Als passagiers geen waardebon willen, moeten zij gewoon hun geld terugkrijgen. Dat heeft Europees Commissaris Adina Valean (Transport) laten weten.

Voor zover bekend zijn er tot nu toe vier gedetineerden en tbs'ers besmet met het virus. Zij worden verzorgd in gevangenisziekenhuis Scheveningen, de Oostvaarderskliniek en de Rooyse Wissel. Dat heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bekendgemaakt, schrijft de NOS.

Nederlanders luisteren vaker naar de radio nu ze meer thuiszitten vanwege de coronacrisis. De afgelopen weken nam de gemiddelde luistertijd toe, blijkt donderdag uit cijfers van Stichting Nationaal Luister Onderzoek (NLO). Omroep Brabant bereidt zich voor op een bijzonder dagje radio, vrijdag. Vanaf 6.00 uur schuift steeds een bekende Brabander aan om de luisteraars door deze verwarrende tijden te leiden.

De clubs uit het Nederlandse betaalde voetbal kunnen de komende maanden wel overleven. Maar als de maatregelen rondom het nieuwe coronavirus nog veel langer duren, komt het voortbestaan van sommige clubs mogelijk wel in gevaar. Dat is de verwachting van Marc Boele, algemeen directeur van de Coöperatie Eerste Divisie (CED).

"In de overbruggingsperiode in de zomer zit straks de grootste uitdaging", zegt Boele. "Langer doorspelen betekent ook het langer doorbetalen van salarissen. En er zijn meer kosten als je langer doorspeelt. Inkomsten heb je in die periode nauwelijks. Seizoenkaarten zijn bijvoorbeeld allemaal al betaald. Het duurt even voor je nieuwe inkomsten krijgt."

De voorbereidingen van de Groots met een Zachte G- en Groots Junior-concerten gaan vooralsnog gewoon door. Weliswaar vanuit huis. Dat schrijft zanger Guus Meeuwis op zijn website. De concerten staan gepland tussen 10 en 16 juni. "Op dit moment is het nog te vroeg om conclusies te kunnen trekken over de doorgang van de concerten op de geplande data. Evenementen met een vergunningsplicht zijn tot 1 juni verboden. Er is op dit moment nog geen regelgeving voor de periode na 1 juni 2020."

Het is aanpoten voor huisartsen. Er gaat veel tijd en energie in het coronavirus zitten. Dat vraagt om een aanpassing van de manier van werken voor de artsen. Want wie mogelijk drager is van het besmettelijke virus, wil je niet laten plaatsnemen in een bomvolle wachtkamer van de praktijk. Maar omdat de toestroom van patiënten zo groot is, wordt deze werkwijze het nieuwe normaal. “We zijn ineens veranderd in een coronapraktijk. Het is heel onwerkelijk”, zegt huisarts Lodewijk Doensen in Deurne.

Het Kabinet komt vandaag om 16.00 uur weer bij elkaar, maar er worden geen nieuwe grote maatregelen verwacht. Dat schrijft de NOS. De verwachting is dat er vooral wordt gesproken over Schiphol. Want moeten reizigers die aankomen op de luchthaven worden getest op corona? Iedereen testen is niet mogelijk. Daarom wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden van een verplichte quarantaine.

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn de afgelopen 24 uur acht mensen overleden aan het coronavirus. Dat schrijft het ziekenhuis donderdagochtend op op de website. Sinds de uitbraak van het virus zijn daar nu in totaal 49 mensen overleden. Op dit moment worden 81 mensen in het ziekenhuis behandeld tegen corona. 27 daarvan liggen op de intensive care.

In de afgelopen 24 uur zijn 11 patiënten uit het ziekenhuis ontslagen. In totaal zijn er 114 mensen weer beter naar huis gegaan.

Zorginstelling De Wever in Tilburg heeft een bijzondere video op YouTube gezet. In de video zien we bewoners en medewerkers van locatie Satijnhof in beeld om hun familieleden op afstand een hart onder de riem te steken en te laten weten dat het goed met ze gaat.

Het kabinet bespreekt donderdag hoe moet worden omgegaan met het toerisme tijdens de paasdagen, volgend weekend. Dit gebeurt tijdens een bijeenkomst van de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing (MCCb). Buitenlandse gasten die hadden gehoopt dat ze in bungalowparken of campings in Brabant konden overnachten, komen bedrogen uit. Dit is alleen voorbehouden aan vaste bewoners van deze recreatieterreinen. De MCCb praat donderdag overigens ook over eventuele maatregelen rondom reizigers uit risicogebieden uit New York, die op Schiphol aankomen.

Op tientallen plekken in Noord-Holland, Flevoland en Friesland is vrijdag de oproep tot het islamitische middaggebed te horen. Die klinkt vanaf bijna veertig moskeeën. Normaal gesproken wordt dan opgeroepen om naar de moskee te komen, maar nu wordt moslims gevraagd om thuis te bidden. Vanwege de coronabeperkingen worden gebedsdiensten en vieringen in moskeeën en kerken voorlopig afgeraden.

Omroep Brabant bereidt zich voor op een bijzonder dagje radio, vrijdag. Vanaf 6.00 uur schuift steeds een bekende Brabander aan om de luisteraars door deze verwarrende tijden te leiden. Op Radio 538, Radio 10 en Radio Veronica is donderdag al iets bijzonders te horen: van 8.00 tot 1800 uur houden deze commerciële stations dezelfde programmering aan. Het gaat om de Samen Sterk Top 100. De lijst bestaat uit liedjes die een bijzondere betekenis hebben voor luisteraars.