LIVEBLOG CORONAVIRUS: 148 personen overleden in één dag tijd, 1026 nieuwe besmettingen

De voornaamste feiten op een rij:

Het aantal ziekenhuisopnames in Brabant is iets afgenomen. Er liggen op dit moment ongeveer 500 mensen in het ziekenhuis. 180 patiënten liggen op de intensive care.

In totaal heeft COVID-19 in ons land aan zeker 1487 mensen het leven gekost. Dat zijn er 148 mensen meer dan de dag ervoor.

De coronamaatregelen blijven tot 28 april van kracht. Scholen blijven dicht tot de meivakantie.

Het aantal nieuwe geregistreerde besmettingen in Brabant is 156. Daarmee komt het totaal nu op 3946.

In één dag tijd zijn er 148 personen in ons land overleden. COVID-19 heeft tot nu toe in totaal aan zeker 1487 mensen het leven gekost in ons land. Het aantal ziekenhuisopnames in Nederland is de afgelopen 24 uur met 502 toegenomen. In totaal liggen er nu 6286 patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis. Het totaal aantal besmettingen in Nederland ligt nu op 15.723, een toename van 1026 in de laatste 24 uur.

Pastoor-deken René Wilmink gaat zondag Eindhoven zegenen vanuit een auto. Deze zegentocht komt in plaats van het plan van de Sint Jorisparochie om dit vanuit een helikopter te doen. Wilmink gaat Eindhoven tussen 14.45 en 18.00 uur al rijdend moed inspreken.

Pleziervaarders en andere waterliefhebbers moeten er dit weekeinde niet massaal op uit gaan, ook al lijkt het zondag een mooie dag te worden. Het is niet verboden om te gaan varen, maar de strenge coronaregels gelden ook op en langs het water.

Vanaf maandag 6 april is de milieustraat in Helmond weer open. Er zijn wel extra maatregelen genomen om de milieustraat op een veilige manier open te stellen. De boodschap blijft: kom alleen naar de milieustraat als het echt nodig is en houd je dan aan de opgestelde richtlijnen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben vrijdagochtend alles te horen gekregen over de landelijke aanpak van de coronapandemie. Het koningspaar bracht een werkbezoek aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven. De koning en koningin spraken met RIVM-directeur Jaap van Dissel over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren.

Alledaags gebruik van mondkapjes die niet aan strenge voorwaarden voldoen zorgt voor een gevoel van 'schijnveiligheid' en 'voegt niets toe', zegt zorgminister Hugo de Jonge. Dat andere landen er toch over nadenken om mondkapjes op straat in te voeren tegen verspreiding van het coronavirus, verandert niets aan het Nederlandse beleid: "Wij werken op basis van het advies van de deskundigen", benadrukt de bewindsman.

De groei van de corona-epidemie lijkt in België te stabiliseren. Dat werd duidelijk op de dagelijkse persconferentie van de Belgische gezondheidsautoriteiten. Het aantal patiënten dat de afgelopen 24 uur overleed steeg weliswaar met 132 naar 1143, maar het aantal nieuwe patiënten dat wordt opgenomen in het ziekenhuis verandert sinds een aantal dagen nauwelijks.

Ondernemers en zzp'ers zijn blij met de verruiming van de belastingmaatregelen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Ze kunnen voor meer belastingen uitstel van betaling krijgen. Ook worden de aanvragen hiervoor versoepeld en kan er langer dan drie maanden uitstel worden aangevraagd.

FC Twente pleit voor geduld bij de besluitvorming over het al dan niet uitspelen van de eredivisie. De voetbalclub uit Enschede staat achter het standpunt van de KNVB en de Eredivisie CV, die vooralsnog de mogelijkheden blijven onderzoeken om dit seizoen nog af te maken. Bijna de helft van de clubs uit de eredivisie, waaronder Ajax, AZ en PSV, wil liever dat het seizoen per direct wordt beëindigd vanwege de coronacrisis.

Het kabinet praat met Philips over de levering van beademingsapparaten uit de Verenigde Staten. Die komt mogelijk in het geding omdat president Donald Trump een oorlogswet uit 1950 heeft afgestoft waardoor hij dit soort apparatuur binnen de VS kan houden. Philips gaf eerder aan zich zorgen te maken hierover. Het ministerie van Volksgezondheid heeft bij Philips honderden beademingsapparaten besteld die nodig zijn voor coronapatiënten. "Wij gaan in gesprek met Philips en ik bel de Amerikanen", zegt minister Sigrid Kaag

Kappers verwachten dit jaar een gemiddelde omzetdaling van ruim een kwart, meldt vakuitgeverij Coiffure Media Group op basis van een enquête. Twee derde heeft als grootste zorg om financieel het hoofd boven water te houden gedurende de coronacrisis. Van de 535 ondervraagde kappers had 70 procent het liefst niet de deuren gesloten.

Nederlanders kopen aanzienlijk minder tabak, kauwgom en kleine drinkpakjes vanwege de corona-uitbraak. Dat meldt marktonderzoeker IRI die de categorieën van de minst en meest populairste producten in supermarkten heeft geanalyseerd. De vraag naar drinkpakjes zakte het hardst in. Ook de vraag naar kauwgom is fors gedaald. Minder sociaal contact betekent kennelijk dat een frisse adem wat minder van belang is, aldus IRI.

De officiële viering van Koningsdag in Maastricht is dan wel afgelast vanwege de corona-uitbraak, maar de NOS wil de verjaardag van koning Willem-Alexander op 27 april niet zomaar voorbij laten gaan. De omroep zendt aan het begin van de middag een special uit met hoogtepunten van alle zes de Koningsdagen.

De Europese voetbalbond UEFA heeft de twaalf landen die komende zomer het EK zouden huisvesten gevraagd of ze dat volgend jaar ook willen en kunnen doen. Als gevolg van de coronacrisis is de Europese eindronde een jaar verschoven. De UEFA onderzoekt nu of de speelsteden en stadions dan opnieuw beschikbaar zijn.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) signaleert in de derde week van maart 440 meer sterfgevallen dan gemiddeld. De onderzoekers denken dat dit verschil grotendeels te verklaren is door de uitbraak van het coronavirus. Ze signaleren een afwijking van de sterftecijfers van het RIVM, die in die week 280 sterfgevallen telde als gevolg van het coronavirus. Het CBS vermoedt dat er een verschil is omdat niet iedereen die overlijdt door het coronavirus ook zo wordt geregistreerd. In week 12 overleden volgens het CBS 3575 mensen, wat fors hoger is dan het gemiddelde sterftecijfer van 3135 in de weken daarvoor.

Op Sint Maarten is opnieuw een man overleden door een besmetting met het coronavirus. Dat heeft de regering bekendgemaakt. Het gaat om de tweede dode op het eiland.

De speciale telefoonlijn van ANBO voor ouderen die vragen hebben over het coronavirus of een praatje willen maken omdat ze alleen zijn, is al door meer dan vierduizend mensen gebeld. “We hebben de telefoonlijn op 11 maart geopend. Nadat het kabinet op 12 en 15 maart de maatregelen aankondigde om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden we door steeds meer mensen gebeld", vertelt Liane den Haan van ANBO.

Het aantal Nederlanders dat bang is besmet te raken met het coronavirus is in een paar weken tijd flink gestegen. Waar begin vorige maand 5 procent er nog voor vreesde, was dat eind maart al 20 procent. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research, dat deels samen met Universiteit Twente werd gehouden.

De Ronde van Spanje wordt, als het aan directeur Javier Guillén ligt, zeker niet ingekort. In de speculaties over de herinrichting van de wielerkalender vanwege de sportpauze door de coronacrisis komt geregeld het inkorten van de grote rondes naar voren. "De Vuelta wordt verreden van 14 augustus tot en met 6 september. Die datums blijven zoals ze zijn", zegt Guillén in de Spaanse sportkrant AS. De Vuelta start dit jaar in Utrecht.

Ouderen en kwetsbare mensen moeten eerder nadenken over de vraag of ze behandeld willen worden als ze erg ziek worden door het coronavirus. De keuzes moeten ze kunnen vastleggen in een soort donorcodicil. Dat zegt Marieke Meinardi, internist ouderengeneeskunde van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, tegen Hart van Nederland.

Voor de bouwsector dreigt de derde crisis in twaalf jaar tijd. Volgens een berekening van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zal de bouwproductie mede als gevolg van de coronacrisis met 15 procent dalen, waarbij 40.000 banen verloren gaan. Het effect op de werkgelegenheid dit jaar zal 15.000 banen zijn.

Veertien opvarenden van het cruiseschip Zaandam zijn in de haven Port Everglades bij Fort Lauderdale van boord gehaald en naar twee ziekenhuizen gebracht. Plaatselijke media meldden dat het om een bemanningslid en dertien passagiers gaat.

Uit de dagelijkse Amphia-update blijkt dat er in het ziekenhuis nu in totaal 79 patiënten met een COVID-19-besmetting worden verzorgd, van wie 27 op de intensive care. Sinds het begin van het uitbreken van COVID-19 zijn er in het ziekenhuis vijftig mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn in de afgelopen 24 uur tien corona-patiënten uit het Amphia ontslagen. In totaal geldt dit nu voor 130 patiënten.

Dat de Amerikaanse president Donald Trump bedrijven bij wet verplicht om makers van beademingsapparatuur met voorrang te beleveren, geeft Philips een duwtje in de rug. Dat meldde het concern in een reactie. Philips wijst erop dat door de wet bijvoorbeeld ook productiefaciliteiten van toeleveranciers in lockdowngebieden in de VS mogen openblijven. Trump haalde een oorlogswet uit de jaren vijftig van stal om de productie van beademingsapparaten te versnellen.

De Europese voetbalbond UEFA spreekt zich uit tegen het voortijdig beëindigen van de nationale voetbalcompetities. Volgens de Belgische tv-zender Sporza is er een mail gestuurd naar de diverse bonden waarin niet alleen wordt opgeroepen het seizoen indien mogelijk af te maken, maar ook sprake is van mogelijke sancties. Zo kan deelname aan de Europese toernooien mogelijk worden verboden. Onder meer de clubs Ajax, PSV en AZ spraken zich donderdag uit voor het beëindigen van de competitie in Nederland.

Er is informatie dat afrekeningen in het criminele circuit worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Dat komt doordat straten nu leger zijn, en bijvoorbeeld een politiehelikopter een vluchtauto makkelijker opmerkt. "De pakkans is nu groter", zegt voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs in De Telegraaf.

De Mexicaanse brouwerij Grupo Modelo stopt tijdelijk met het brouwen van Corona-bier en andere merken. Dit omdat het brouwen van bier door de overheid in Mexico als niet-essentieel wordt gezien bij het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus.

