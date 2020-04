Voor het eerst meer ontslagen dan nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen, daling lijkt ingezet

De afgelopen 24 uur mochten zo’n 145 coronapatiënten de Brabantse ziekenhuizen verlaten. Dat is veruit het hoogste aantal tot nu toe. In diezelfde periode werden er ongeveer 135 nieuwe patiënten met het coronavirus in het ziekenhuis opgenomen.

“Dit zijn hoopgevende cijfers. We zijn nog altijd voorzichtig, want het is geen exacte wetenschap," reageert een ROAZ-woordvoerder, “maar dit kan duiden op het begin van een dalende trend. Nu is het hopen dat dit verder doorzet.” Ook het totale aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen laat een daling zien.

Na krappe week iets meer ruimte op ic

Dat er meer mensen zijn ontslagen dan nieuw zijn opgenomen, betekent ook dat er meer ruimte ontstaat in de Brabantse ziekenhuizen. Met name op de intensives cares was het afgelopen periode erg krap. Zonder het uitplaatsen van patiënten naar ziekenhuizen buiten de provincie en zelfs naar Duitsland, waren de ic’s hier overspoeld. Het lijkt erop dat de piek net voorbij is, zo laten grafieken van het ROAZ zien.

Het aantal patiënten op de intensive cares in Brabant is woensdag gezakt naar onder de 180, het laagste aantal sinds 2 april. In onze provincie is de ic-capaciteit in de afgelopen weken verdubbeld tot 240 bedden. Tussen de 190 en 210 hiervan zijn bedoeld voor coronapatiënten, de andere voor mensen die door andere oorzaken intensieve zorg nodig hebben.

Landelijk sprake van afvlakking

Landelijk laat het aantal coronapatiënten op de intensive cares sinds afgelopen weekend een afvlakking zien. "We zien een ongelooflijk snelle afname”, zei Diederik Gommers van de vereniging van ic-artsen woensdagochtend tegen Tweede Kamerleden. Er zijn landelijk nu 2400 ic-bedden beschikbaar.

In deze bijeenkomst werd ook duidelijk dat het aantal nieuw geregistreerde coronabesmettingen onder zorgverleners flink daalt. Sneller dan bij andere groepen, zoals besmettingen onder patiënten in instellingen of mensen die het virus in het buitenland opliepen. Minder besmettingen onder zorgpersoneel is ook goed nieuws voor de toch al overbelaste zorg.

Veel besmettingen in verzorgingshuizen

Woensdagochtend werd ook duidelijk dat er veel besmettingen zijn in verpleeghuizen. In 900 van de 2500 verzorgingshuizen in ons land is het virus bij tenminste één iemand opgedoken. De piek van deze besmettingen bevindt zich Oost-Brabantse zorgcentra.

Ondanks de positieve signalen is het belangrijk dat de overheidsmaatregelen van kracht blijven én dat iedereen zich blijft houden aan alle regels, zo benadrukken deskundigen. Wanneer we verslappen, kan dit zomaar leiden tot een nieuwe stijging van het aantal patiënten en neemt de druk op de ziekenhuizen direct weer toe. Minister-president Rutte zei dinsdagavond tijdens een persconferentie dat we rekening moeten houden met een lange periode van maatregelen.

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

Bloemenzee bij standbeeld van Guus (29) uit Beek en Donk die overleed aan coronavirus

Zo beheerst corona het leven van iedere Brabander: al honderden foto's ingestuurd

Steek met jouw video iemand een 'Hart onder de Riem'

Bekijk in de video waarom de lockdown nodig is: