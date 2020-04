LIVEBLOG CORONAVIRUS: Sportbonden overleggen hoe hun leden weer voorzichtig in actie kunnen komen

Elke dag houdt Omroep Brabant je in een liveblog op de hoogte van al het nieuws rond het coronavirus - zowel het nieuws uit de provincie als het belangrijke nieuws daarbuiten. In dit liveblog vind je het coronanieuws van zaterdag.

De voornaamste feiten op een rij:

Het RIVM meldde vrijdagmiddag 1.335 nieuw geregistreerde coronagevallen, waarmee het totaal aantal in Nederland op 23.097 komt.

In Brabant zijn er 253 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu 5264 geregistreerde coronapatiënten in onze provincie.

Het aantal patiënten op de intensive care is gedaald naar 1384. Dat zijn 33 patiënten minder dan donderdag.

Het sterftecijfer ligt in Nederland op 2511, 115 meer dan donderdag.

08.03

Om de coronacrisis goed te kunnen bestrijden, moet de regie daarover centraal worden geregeld. "Wat we nu nodig hebben is een nationale regie, bijvoorbeeld een Regeringscommissaris infectieziekten", zo bepleit voormalig Deltacommissaris Wim Kuijken in het FD.

07.00

In afwachting van een mogelijke versoepeling van de maatregelen tegen het coronavirus overleggen sportbonden met NOC*NSF hoe hun leden weer voorzichtig in actie kunnen komen in een 'anderhalve meter-sportsamenleving'. "We zijn met elkaar aan het kijken of we, binnen de grenzen van wat mag, in verschillende sporten weer gefaseerd open kunnen gaan", zegt KNLTB-directeur Erik Poel. "Uiteraard na goedkeuring van de overheid en het RIVM."

5.57

Ronnie van Diemen-Steenvorde, inspecteur-generaal van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, heeft haar zorgen over de veiligheid van de medewerkers in zorgsector uitgesproken. Volgens Van Diemen-Steenvorde moeten de criteria van het testbeleid verbreed worden. Als zorgmedewerkers zich niet veilig voelen, moeten ze zich kunnen laten testen, benadrukt ze in het NRC.

03.34

Nu de samenleving is ontwricht door het coronavirus is er de mogelijkheid het roer radicaal om te gooien. Duurzamer en eerlijker, wel te verstaan. Daarvoor pleit een groep van 170 wetenschappers, die een manifest heeft opgesteld dat in Trouw is verschenen. Daarin wordt een aantal voorstellen gedaan 'voor Nederland na corona'.

02.54

Laat mensen tussen de 20 en de 50 jaar oud weer aan het werk gaan, na eerst de groepen die het meest kwetsbaar zijn voor het coronavirus te hebben geïsoleerd." De gerenommeerde Duitse viroloog Alexander Kekulé (61) zet in De Telegraaf een strategie uiteen om uit de coronalockdown te komen. "Het alternatief is wachten op een vaccin, wat ten minste een jaar gaat duren. Dat houdt niemand vol."