Hoe dan? Een taxi pakken in coronatijd

Omroep Brabant gaat voor jou op zoek naar de oplossing voor praktische problemen die ontstaan door de coronacrisis. Vandaag in de hoofdrol: de taxichauffeur. Mustafa Kaya is eigenaar van een taxibedrijf in Tilburg.

De organisatie Koninklijk Nederlands Vervoer heeft samen met de overheid speciale richtlijnen opgesteld voor alle taxibedrijven in Nederland. Zo hebben zij liever dat taxichauffeurs alleen mensen laten instappen met een urgente reden. Het vervoeren van zorgpersoneel naar het werk of een patiënt die een afspraak heeft in het ziekenhuis. Maar omdat het richtlijnen zijn en geen verplichte regels, mogen bedrijven uiteindelijk zelf bepalen hoe ze te werk gaan. De enige regels waar ze zich wel allemaal aan moeten houden, gaan over het ziekenvervoer van coronapatiënten.

Wie laten jullie nu nog in de taxi stappen?

“Bij ons mogen zowel coronapatiënten als gezonde mensen meerijden. Coronapatiënten vervoeren we wel in een andere auto.”

Waarom maken jullie de keuze om iedereen in te laten stappen?

“Ik kan niet bepalen of een rit écht belangrijk is voor iemand. Daar ga ik niet over. Wel kijken we naar de gezondheid van mensen die instappen. Als iemand klachten heeft nemen we natuurlijk wel maatregelen. Mensen met astma of ademhalingsproblemen bijvoorbeeld. Als zij aan de telefoon vertellen dat ze ergens last van hebben, leg ik aan hun uit dat ik goed aangepast vervoer heb. Dat is veilig voor zowel klant als chauffeur.’’

Welke maatregelen treffen jullie?

“We rijden nu standaard met grote busjes en nemen maximaal twee klanten mee. Door in busjes te rijden is er al automatisch afstand tussen chauffeur en klant. In de wagen is er een soort aparte cabine van plexiglas waarin de klant zit. Ook ontsmetten we alles voor- en nadat iemand instapt.’’

Hoe gaat het vervoer van een coronapatiënt?

“We hebben daarvoor een aparte auto. Die auto maakt het voor patiënt als zo chauffeur zo makkelijk mogelijk geen contact met elkaar te hebben. De patiënt kan via een aparte deur zelf instappen. Ook hier zit de patiënt in een afgesloten cabine. Als we op het eindpunt zijn, kan de klant contactloos betalen. Daarna laten we de auto laten we eerst helemaal uitwaaien en daarna gaan we hem helemaal ontsmetten.’’

LEES OOK:

Hoe dan? Een huis kopen in coronatijd

Hoe dan? Fysiotherapie in tijden van corona

Hoe dan? Wat moet je met een kapotte auto in coronatijd?

Hoe dan? Wat moet je met je haar als je door de coronacrisis niet naar de kapper kunt?

Je kapotte cv-ketel laten repareren in coronatijd: hoe dan?

Heb jij nog vragen aan een andere beroepsgroep? Klik dan HIER en laat jouw vraag achter.

Naast vragen van het publiek zijn we ook opzoek naar mensen uit het werkveld zelf. Mensen die werken in een sector waar veel onduidelijkheid over is voor het grote publiek. Dus denk jij dat jij een goede toelichting kan geven over jouw werk of bedrijf? Meld je dan HIER aan.