Gerard en Ditha testen negatief op corona in drive-thru: 'Ik had zo gehoopt dat ik het al gehad had'

Gerard en Ditha zijn de ouders van ondernemer Alexander Willemse van het Osse bedrijf BioConnection. Die bood als eerste zijn medewerkers en hun familie de mogelijkheid om zich zonder medische noodzaak te laten testen. Zijn ouders maakt maakten daar dankbaar gebruik van.

Anders dan verwacht

Bijna dertien procent testte positief. Onder hen enkele medewerkers van het bedrijf en wat oudere familieleden. Maar voor de ouders van de directeur pakte de test anders uit dan ze hadden verwacht: ''Het is helaas twee keer negatief'', vertelt vader Gerard.

Hij was samen met zijn vrouw afgelopen februari op skivakantie in Noorwegen toen hij ziek werd. De kans dat hij besmet was, achtte hij vrij groot. "Ik ben vrij ziek geweest. Toen besefte ik niet wat er aan de hand was, maar als ik zie hoe alles zich heeft ontwikkeld...", vertelde hij in de teststraat.

'Jammer'

Achteraf gezien dus toch geen coronavirus. "Wel jammer. Als ik positief had getest, was ik er van af geweest. Waarschijnlijk heb ik een ander virusje gehad." Ook de directeur, die ervoor zorgde dat zijn ouders, zijn medewerkers en hun familie getest konden worden, testte negatief. "Teleurstellend, maar ik heb nu wel een stukje duidelijkheid." Overigens staat het nog niet helemaal vast dat je het coronavirus niet twee keer kunt oplopen.

Alexander Willemse betaalde de test, 70 euro per stuk, voor alle medewerkers van zijn bedrijf. Hij hoopte dat met zijn actie ongeveer dertig procent positief zou worden getest op het virus. Het werd dus een stuk lager.

'Mensen weten nu waar ze aan toe zijn'

Spijt van zijn actie heeft hij zeker niet. "Er was onrust. Mensen wilden zekerheid. Ook mensen die negatief getest hebben, weten nu waar ze aan toe zijn. En we hebben toch een steentje bij kunnen dragen aan de landelijke immuniteitsgegevens. Dat is mooi meegenomen."

