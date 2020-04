LIVEBLOG CORONAVIRUS: RIVM: 'Pas op met het loslaten van de lockdown', Den Bosch neemt maatregelen

De voornaamste feiten op een rij:

In onze provincie zijn vrijdag 177 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu 6531 geregistreerde coronapatiënten in Brabant.

Landelijk ligt het dodenaantal op 3459 mensen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

10.40

Sommige mensen zijn hardleers en dan moet de politie ze op hun nummer zetten. Zoals vrijdagnacht tijdens een illegaal pokertoernooi in Zaandam. In een pand waren tegen de coronaregels in 53 mensen aanwezig. Ze kwamen uit heel Nederland en kregen allen een boete van 390 euro. Zeven personen moesten mee naar het bureau, omdat ze geen identiteitsbewijs bij zich hadden. In Groningen kregen vijftien mensen een boete, omdat ook zij zich niet hielden aan de regels die gelden vanwege het coronavirus.

10.15

De waarschuwingstapes en -linten om mensen op afstand te houden, zijn niet aan te slepen. Bij tapefabrikant Tesa in Hilversum was de voorraad binnen twee weken op. "We wachten op nieuw materiaal", aldus een woordvoerder. Een bedrijf uit het Gelderse Kerkdriel, Jobo Promotions, is heel blij met een order van vijftigduizend hesjes voor personeel van supermarkten. Inclusief tekst waarmee klanten wordt verzocht voldoende afstand te houden. Het bedrijf heeft de opdracht hard nodig om het hoofd boven water te houden.

9.30

Het coronavirus is zo snel en ongrijpbaar dat versoepeling van restricties alleen heel voorzichtig kan. Scholen kunnen slechts onder 'strikte voorwaarden' open. Opties hierbij zijn basisscholen eerst, of oefenen in één regio. Dit zegt Jacco Wallinga, de belangrijkste ‘meedenker’ van het RIVM, in een interview met het Algemeen Dagblad. Komende week bekijkt het kabinet of en hoe coronamaatregelen kunnen worden teruggeschroefd. Dat gebeurt onder meer op basis van Wallinga’s prognoses.

9.15

Create in Beek en Donk en Axis Internationaal in Eindhoven zouden podia gaan bouwen in elf Europese steden vanwege het EK voetbal. Maar het coronavirus heeft ook voor deze bedrijven roet in het eten gegooid. Toch draaien de zaagmachines er nog volop. Niet om decors te maken voor festivalpodia: er worden nu inklapbare kantoormeubelen voor thuiswerkers gemaakt.

7.30

De aanhoudende coronacrisis leidt tot grote onrust onder patiënten die nu niet met andere klachten welkom zijn bij ziekenhuis, fysiotherapeut en/of huisarts. Dat blijkt uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie naar de gevolgen van het afzeggen van afspraken. De uitkomsten laten zien dat mensen zich steeds meer zorgen maken over hun verslechterende gezondheid. Het onderzoek is uitgezet onder het Zorgpanel van de Patiëntenfederatie en op social media, tienduizend mensen hebben er aan meegedaan.

7.10

In deze tijd is het ook voor politieke partijen lastig om een congres met de leden te organiseren. In een poging toch contact te houden met de achterban houdt D66 zaterdag een eerste onlinecongres. In een tv-studio in Brabant komen de prominenten van D66 bijeen. Spreken en stemmen over moties zit er dit keer niet in. Wel kunnen er vragen worden gesteld aan onder anderen fractievoorzitter Rob Jetten uit Uden. Hij wordt mogelijk de lijsttrekker voor de Kamerverkiezingen van 2021.

7.00

Het praatprogramma Op1 is zondagavond geheel gewijd aan Uden; een dag later staat het tv-programma Kruispunt stil bij afscheid nemen in coronatijd in twee andere plaatsen in Oost-Brabant. Er is een reportage te zien uit Heeswijk-Dinther, waar wordt gesproken met diaken Kees den Boer. Ook wordt stil gestaan bij het verdriet na het overlijden van moeder, vader en zoon Ramadanovice in Vorstenbosch.

6.50

"Blijf zoveel mogelijk thuis en geniet van de zon in je tuin of op je balkon. Alleen samen krijgen we corona onder controle.” Dit is de boodschap van de gemeente Den Bosch voor dit weekend. Voor de mensen die er ‘toch’ op uit willen: vanaf 8.00 uur is een aantal parkeerplaatsen afgesloten. Ook een voetbalkooi en het pontje bij het Bossche Broek zijn buiten gebruik. De gemeente Den Bosch heeft verder maatregelen aangekondigd voor de weekmarkt.

6.40

Elke bij telt, toch? En als je dit weekend in de tuin zit: probeer ze eens te tellen. De organisatie van Nederland Zoemt, die zaterdag en zondag de eerste nationale bijentelling houdt, zal je dankbaar zijn. Ons land telt overigens 358 bijensoorten, de helft ervan is bedreigd.

6.30

“Onverstandig.” Dat is het voornemen om het bonusplafond van KLM-baas Pieter Elbers te verhogen van 75 naar maximaal honderd procent van zijn jaarsalaris. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft dit gezegd. KLM hoopt op staatssteun nu de reisbranche volledig stil ligt wegens de coronacrisis. Bij steun zullen echter voorwaarden worden gesteld aan lonen en bonussen, laat het departement weten.

6.10

Tijdens ‘Live Aid’ in 1985 traden tal van artiesten live op voor een miljoenenpubliek in onder meer Londen en New York. Dit weekend is er een vergelijkbaar groots internationaal concert, maar dan online: ‘One World together at home’. De opbrengst gaat nu naar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Onder anderen Lady Gaga, de Rolling Stones, Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John en Taylor Swift verzorgen optredens op allerlei sociale mediakanalen en livestreams.

6.00

De inspectie beboet nauwelijks bedrijven die onvoldoende maatregelen hebben genomen om hun werknemers te beschermen tegen het coronavirus. Dat stelt vakbond CNV op basis van een inventarisatie. “Bijna twee miljoen werkenden voelen zich vogelvrij op de werkvloer”, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin. "De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) handhaaft nauwelijks, uit coulance naar bedrijven toe."

5.00

De TT in Assen staat nog steeds op de agenda voor eind juni en de organisatie overweegt het motorevenement zonder publiek te laten doorgaan, zo werd vrijdagavond bekend. Normaal gesproken komen er meer dan honderdduizend fans op het circuit af. Of de editie van dit jaar ook motorrijders uit zwaar door corona getroffen landen als Italië en Spanje zal trekken, is de vraag. Verder houdt de organisatie rekening met uitstel van het motorsportspektakel.

3.00

De wijkagenten in onder meer de gemeente Zundert houden dag en nacht een oogje in het zeil. Onder meer om samenscholingen in de kiem te smoren of om die op te sporen.