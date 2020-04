LIVEBLOG CORONAVIRUS: gemeente Den Bosch neemt maatregelen, TT in Assen zonder publiek?

De voornaamste feiten op een rij:

In onze provincie zijn vrijdag 177 nieuwe besmettingen gemeld. In totaal zijn er nu 6531 geregistreerde coronapatiënten in Brabant.

Landelijk ligt het dodenaantal op 3459 mensen.

6.50

"Blijf zoveel mogelijk thuis en geniet van de zon in je tuin of op je balkon. Alleen samen krijgen we corona onder controle.” Dit is de boodschap van de gemeente Den Bosch voor dit weekend. Voor de mensen die er ‘toch’ op uit willen: vanaf 8.00 uur is een aantal parkeerplaatsen afgesloten. Ook een voetbalkooi en het pontje bij het Bossche Broek zijn buiten gebruik. De gemeente Den Bosch heeft verder maatregelen aangekondigd voor de weekmarkt.

6.40

Elke bij telt, toch? En als je dit weekend in de tuin zit: probeer ze eens te tellen. De organisatie van Nederland Zoemt, die zaterdag en zondag de eerste nationale bijentelling houdt, zal je dankbaar zijn. Ons land telt overigens 358 bijensoorten, de helft ervan is bedreigd.

6.30

“Onverstandig.” Dat is het voornemen om het bonusplafond van KLM-baas Pieter Elbers te verhogen van 75 naar maximaal honderd procent van zijn jaarsalaris. Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft dit gezegd. KLM hoopt op staatssteun nu de reisbranche volledig stil ligt wegens de coronacrisis. Bij steun zullen echter voorwaarden worden gesteld aan lonen en bonussen, laat het departement weten.

6.10

Tijdens ‘Live Aid’ in 1985 traden tal van artiesten live op voor een miljoenenpubliek in onder meer Londen en New York. Dit weekend is er een vergelijkbaar groots internationaal concert, maar dan online: ‘One World together at home’. De opbrengst gaat nu naar de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Onder anderen Lady Gaga, de Rolling Stones, Stevie Wonder, Paul McCartney, Elton John en Taylor Swift verzorgen optredens op allerlei sociale mediakanalen en livestreams.

5.00

De TT in Assen staat nog steeds op de agenda voor eind juni en de organisatie overweegt het motorevenement zonder publiek te laten doorgaan, zo werd vrijdagavond bekend . Normaal gesproken komen er meer dan honderdduizend fans op het circuit af. Of de editie van dit jaar ook motorrijders uit zwaar door corona getroffen landen als Italië en Spanje zal trekken, is de vraag.

3.00

De wijkagenten in onder meer de gemeente Zundert houden dag en nacht een oogje in het zeil. Onder meer om samenscholingen in de kiem te smoren of om die op te sporen.