LIVEBLOG CORONAVIRUS WOENSDAG: 'Leerlingen hele dagen naar school', dodental stijgt tot 4054

Uit de laatste cijfers van het RIVM blijkt dat Brabant 122 nieuwe coronabesmettingen telt. Het totaal komt daarmee op 7331. Ondertussen gaan huisartsen in Oost-Brabant weer patiƫnten ontvangen die acute zorg nodig hebben. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rond het virus.

De meeste coronamaatregelen worden tot 20 mei verlengd.

De basisscholen in Nederland gaan weer open vanaf 11 mei. Om te beginnen de helft van de tijd.

Het aantal coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen blijft langzaam dalen.

Het officiële dodental in Nederland door het coronavirus is tot woensdagmiddag met 138 gestegen tot 4054.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

23.00

Het liveblog wordt afgesloten. Donderdagochtend beginnen we een nieuw liveblog waarin we je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus.

22.29

Nabestaanden van wetenschapper Stephen Hawking hebben zijn persoonlijke beademingsapparaat gedoneerd aan een ziekenhuis in Cambridge. Dochter Lucy Hawking zegt de Britse gezondheidszorg te willen steunen in de coronacrisis. De beroemde natuurkundige overleed in 2018 op 76-jarige leeftijd.

22.15

Marianne Faithfull is aan de betere hand. De Britse zangeres, bij wie het coronavirus werd geconstateerd, is na 22 dagen uit het ziekenhuis ontslagen. Dat heeft haar agent via Twitter bekendgemaakt. De komende tijd herstelt ze thuis in Londen verder.

21.57

Het Zuidelijk Toneel blijft ook in tijden van corona een podium zoeken: met de zogenaamde corona snooze. Elke ochtend deelt Het Zuidelijk Toneel een video van negen minuten, gemaakt met acteur Mike Weerts en artiesten uit heel Nederland. De digitale theaterserie loopt al een paar weken en het toneelgezelschap laat weten er ook de komende tijd nog mee door te gaan.

21.24

Het kabinet wil slechts heel voorzichtig nieuwe groepen op het coronavirus testen, ook al kunnen laboratoria veel meer tests aan. Het is nog altijd "spannend" of er ook op de lange duur genoeg benodigdheden voor de tests zullen zijn, zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag in debat met de Tweede Kamer. Bovendien is het heel moeilijk in te schatten hoeveel extra tests er nodig zijn als bijvoorbeeld ook mantelzorgers die mogen ondergaan.

20.07

De maatregelen die door landelijke en regionale overheden worden genomen om bedrijven door de coronacrisis heen te helpen beperken de schade, maar zijn op termijn onvoldoende. Dat vindt werkgeversorganisatie VNO-NCW Brabant Zeeland. “We hebben duidelijkheid nodig”, zegt voorzitter Eric van Schagen. “Ondernemers voelen het water aan de lippen komen.”

20.02

Kinderen die op het speciaal onderwijs zitten, mogen vanaf 11 mei weer naar school. En dat is een pak van haar hart voor Céline Janssen. Haar drie kinderen zitten op onderwijscentrum Leijpark in Tilburg, de vroegere Mytylschool. Twee van hen zijn ernstig meervoudig beperkt.

19.54

Niet álle bedrijven hebben last van de coronacrisis. “Het is echt alle hens aan dek voor deze fabriek. We moeten vreselijk aanpoten.” Aan het woord is Anco Fase van SABIC Innovative Plastics in Bergen op Zoom. Bij het bedrijf draaien de lijnen voor de productie van kunstglasplaten volcontinu. Door de coronacrisis is de wereldwijde vraag naar dit materiaal enorm.

19.10

De politie heeft 42 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de gebiedsverboden hebben aan gehouden bij de brand bij de Deurnese Peel. De hoogtes variëren van 35 euro (voetgangers/fietsers) tot 95 euro (auto’s). "Het zijn geen astronomische bedragen, maar gaat om het signaal dat wij willen afgeven."

17.45

Huisartsen in Oost-Brabant gaan geleidelijk weer beginnen met het zien van patiënten die de meest noodzakelijke zorg nodig hebben. Dat betekent zorg die niet langer uitgesteld kan worden. Patiënten met klachten die niet per se verband houden met corona, maar wel medische zorg nodig hebben, dienen telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts. De doktersassistente zal dan bepalen, zo nodig in overleg met de huisarts, op welke termijn de patiënt gezien gaat worden.

16.45

Premier Mark Rutte reageert zeldzaam boos in het coronadebat als Lilian Marijnissen aan het woord is. Een aantal keren schudt hij het hoofd en roept hij wat in de richting van de fractievoorzitter van de SP. Volgens Rutte overdrijft Marijnissen. De Osse politica zou willen dat het kabinet niet alleen investeert in het uitdokteren van corona-apps en eens wat meer wil nadenken over technieken om beschermende kleding te maken voor in verpleeghuizen. Marijnissen trekt zich er niets van aan en ze stelt ook, voor de zoveelste keer, dat er veel meer getest moet worden.

16.25

Er hangen donkere wolken boven de Brabantse clubs in het betaalde voetbal. Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis een streep gezet door de rest van de competitie in de Ere- en Eerste Divisie. Daardoor lopen de clubs veel geld mis, maar salarissen wel doorbetaald moeten worden. Daar bovenop komen nog problemen met sponsoren die ook onder de gevolgen van de coronacrisis lijden.

16.15

Laat basisschoolleerlingen na de meivakantie hele dagen naar school komen. Dat staat in het protocol dat de onderwijsorganisaties hebben opgesteld nu de basisscholen weer opengaan.

In de praktijk zal het betekenen dat steeds maximaal de helft van alle leerlingen een hele dag op school aanwezig is. Hoe de groepen verdeeld worden over de dagen, bepalen de scholen zelf, net als hoe de leerlingen verspreid worden binnen het gebouw. Het advies komt van de PO-Raad, belangenbehartiger van schoolbesturen, en de vakbonden.

16.05

Klaas Dijkhoff bijt woensdagmiddag overigens het spits af in het zoveelste coronadebat in de Tweede Kamer. De Bredase fractievoorzitter van de VVD nam het op voor de kappersbranche en de sportverenigingen. Ook uitte de Bredanaar zijn zorgen over de horeca “waar ze nu problemen in plaats van glazen stapelen.” Dijkhoff drong er bij het kabinet op aan om snel met vertegenwoordigers uit de sportwereld en de horeca aan tafel te gaan zitten.

15.30

Het Team Cybercrime van de politie Oost-Brabant heeft afgelopen week een aantal frauduleuze webshops offline gehaald. In die webwinkels werden corona-artikelen aangeboden. Zo konden bestellingen tot een astronomische waarde van liefst 140 miljoen euro tegengehouden worden.

14.25

Uit de laatste cijfers van het RIVM blijkt dat Brabant 122 nieuwe coronabesmettingen telt. Het totaal komt daarmee op 7331.

14.00

Vandaag zijn er 124 patiënten gemeld die in het ziekenhuis opgenomen (geweest) zijn, meldt het RIVM. Er zijn 138 personen als overleden gemeld. Deze gemelde personen zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van voorgaande dagen vaak nog aangevuld. Tot nu toe zijn er 34.842 bevestigde COVID-19 patiënten gemeld.

De cijfers van de afgelopen dagen passen bij het beeld dat de maatregelen werken. Het aantal nieuwe meldingen per dag van in het ziekenhuis opgenomen patiënten vertoont nog steeds een dalende lijn. Hetzelfde geldt voor het aantal gemelde overleden patiënten.

De grafiek van het officiële dodental in Nederland per woensdagmiddag:

13.10

De kermisbonden BOVAK en De Nederlandse Kermisbond zijn boos, omdat de sector geen enkel vooruitzicht of perspectief krijgt na de persconferentie van premier Rutte. "We eisen nu aan tafel te gaan met de betrokken ministers", aldus de bonden. Ze willen financiële hulp en politieke aandacht voor de sector. De gevolgen voor de bijna duizend kermisondernemers zijn desastreus nu er tot en met 1 september geen evenementen mogen plaatsvinden, vinden de kermisorganisaties. Ze zeggen dat er niet met hen is overlegd over de nieuwe maatregelen en dat op eerdere voorstellen voor een noodfonds niet is gereageerd.

12.55

Als er geen maatregelen waren genomen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus in te dammen, zouden naar schatting 24.000 tot 25.000 ernstig zieke patiënten ic-zorg nodig hebben gehad. Dat betekent dat het ingrijpen van het kabinet 90 procent van de ic-opnames in verband met Covid-19 heeft voorkomen. Dat zei RIVM-directeur Jaap van Dissel woensdag tijdens zijn wekelijkse briefing in de Tweede Kamer over de ontwikkelingen.

12.11

Driekwart van de Duitse deelstaten stelt het dragen van mondkapjes op bepaalde plekken verplicht. In de deelstaten is het verplicht om bedekking voor mond en neus te dragen in het openbaar vervoer. In de meeste deelstaten geldt de plicht ook voor winkels.

11.39

Meer dan 10 miljoen werknemers in Frankrijk hebben zich aangemeld voor staatssteun bij tijdelijke werkloosheid. Dat is meer dan één op de twee werknemers en meer dan zes op de tien bedrijven.

11.22

In het Amphia ziekenhuis in Breda worden op dit moment 32 patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd, waarvan 15 op de intensive care. Vanaf het begin van het uitbreken van COVID-19 zijn er in Amphia 81 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. In totaal zijn er 236 patiënten uit het Amphia ontslagen.

11.15

Het aantal patiënten op de Brabantse intensive cares is dinsdag verder gedaald naar honderd. Daarmee is het aantal mensen met een coronabesmetting op de ic’s in een week tijd met dertig afgenomen, blijkt uit de cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Sinds 25 maart lag het aantal patiënten op de intensive cares in de Brabantse ziekenhuizen boven de honderd. Op de piek waren dat er bijna 190.

11.05

Ook Theaterfestival Boulevard in Den Bosch kan dit jaar niet doorgaan. “We begrijpen allemaal waarom deze maatregelen er zijn, de gezondheid van makers, bezoekers en ons team staat voorop”, aldus directeur Viktorien van Hulst. “De afgelopen weken namen we als team al in stappen afscheid van een mooie internationale editie, die zo goed als rond was. En toch viel het definitief uitspreken van de woorden ‘geen Boulevard 2020’ ons natuurlijk zwaar.” Voor het eerst in de 35-jarige geschiedenis van Theaterfestival Boulevard ’s-Hertogenbosch zal er geen festival zijn in augustus.

11.02

Het tweede steunpakket van het kabinet gaat waarschijnlijk gepaard met een aantal extra voorwaarden waar bedrijven aan moeten voldoen. Zo komen er mogelijk regels die bijvoorbeeld bonussen voor de top en winstuitkeringen aan aandeelhouders aan banden moeten leggen. Steeds meer partijen in de Tweede Kamer vroegen om voorwaarden aan steun die door de coronacrisis getroffen bedrijven ontvangen. De linkse oppositie drong hier op aan, maar ook coalitiepartij D66 wil dat er iets tegenover steun van de overheid staat.

10.55

Hulporganisatie Oxfam Novib opent het gironummer 400500 om geld in te zamelen voor de strijd tegen corona in arme landen. Via een tv-campagne wordt de actie onder de aandacht gebracht. Volgens Oxfam Novib hebben bijna 3 miljard mensen in ontwikkelingslanden geen toegang tot schoon water en gezondheidszorg. Ze leven dicht op elkaar in sloppenwijken of vluchtelingenkampen en kunnen vaak niet eens hun handen wassen.

10.17

Een deel van de bedrijven en winkels in België kan vanaf 4 mei geleidelijk weer open en de scholen deels op 18 mei. Dat adviseert de tienkoppige expertgroep die is aangesteld om een exitstrategie uit de coronacrisis te ontwikkelen in een conceptrapport, schrijft de krant Le Soir. De Nationale Veiligheidsraad neemt vrijdag een besluit.

De bouw, groothandel, maakindustrie en vervoerbedrijven zouden hun activiteiten vanaf 4 mei geleidelijk weer kunnen opstarten, aldus de deskundigen. Thuiswerken blijft verplicht als dat mogelijk is, bijvoorbeeld voor banken en verzekeraars. Fietsenwinkels, auto(herstel)bedrijven en gespecialiseerde doe-het-zelfzaken kunnen weer aan de slag als hun klanten de 1,5 meterregel in acht kunnen nemen. Restaurants en cafés blijven dicht.

9.54

De Spaanse regering wil de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus in de tweede helft van mei gaan afbouwen. Dat zei premier Pedro Sanchez woensdag.

8.45

Ruim 7,8 miljoen mensen hebben dinsdagavond gekeken naar de persconferentie van premier Mark Rutte over de nieuwe coronamaatregelen. Voor een niet-sportprogramma is dat een kijkcijferrecord. Er keken bijvoorbeeld meer mensen naar Rutte dan naar het huwelijk van - toen nog - prins Willem-Alexander en Maxima (ruim 6 miljoen) en de recordhouder tot nu toe: de uitzending van Peter R. de Vries over Joran van der Sloot (7 miljoen).

8.18

Het RIVM schat dat er in Nederland meer dan 800 bewoners van gehandicapteninstellingen besmet zijn met het coronavirus. Ongeveer150 van hen zijn overleden, meldt zorgminister Hugo de Jonge. Volgens de minister leven mensen in gehandicapteninstellingen vaak dichtbij elkaar.

7.24

Zorgverzekeraars geven voorschotten aan ziekenhuizen zodat ze ook in deze crisistijd kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Dat heeft Zorgverzekeraars Nederland woensdag bekendgemaakt. Ziekenhuizen en umc's lopen op dit moment inkomsten mis doordat zij niet alle planbare zorg kunnen verlenen en extra kosten maken voor de zorg van coronapatiënten.

7.14

De beslissing van de overheid om alle grote evenementen tot 1 september te verbieden, heeft grote gevolgen voor de festivals en evenementen in onze provincie. Al zagen veel organisatoren de bui al lange tijd hangen, toch kwam 'het hoge woord' hard aan. “Onwerkelijk, maar het is wat het is”, zegt Harald van Schie, bestuurslid van de Brabantsedag. Ook evenementen als de Tilburgse Kermis, de concerten van Guus Meeuwis en vele anderen gaan niet door.

7.11

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is opgelopen tot 145.694. Het afgelopen etmaal kwamen er 2237 gevallen bij. Voor de tweede achtereenvolgende dag groeide het aantal sterker.

7.06

Het vertrouwen van Nederlandse consumenten is in april in recordtempo verslechterd. Door het nieuwe coronavirus zijn huishoudens pessimistischer over het economisch klimaat en minder bereid tot kopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

6.04

In de landbouw en bouwsector dreigen vanwege de coronapandemie tekorten te ontstaan aan buitenlandse arbeidskrachten uit landen als Polen, Bulgarije en Roemenië. Daarvoor waarschuwen economen van ABN AMRO. Veel uitzendkrachten uit Oost-Europa zijn terug naar hun thuisland gegaan. Anderen, die van plan waren naar Nederland te komen, hebben besloten van hun geplande reis af te zien.