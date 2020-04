'Wonderbaby' Rico heeft hopelijk zijn laatste coronatest achter de rug

Misschien was het de laatste keer dat baby Rico een staafje diep in zijn neusje kreeg geduwd: donderdag heeft hij opnieuw een coronatest gehad in het Amphia Ziekenhuis. Geen fijne test voor een baby’tje, maar noodzakelijk. Vorige week testte hij nog licht positief, al waren de waardes al flink aan het zakken, vertelt moeder Lesley. “Hopelijk horen we nu dat hij echt negatief test.”

Het hele gezin uit Zundert wordt nog nauwlettend in de gaten gehouden, sinds bleek dat baby Rico met zeven dagen oud het coronavirus bleek te dragen. Het manneke werd ontzettend ziek maar is intussen alweer flink aangesterkt. Al draagt hij het virus dus nog steeds. Vader Roel, die ook besmet bleek, is inmiddels virusvrij. Moeder Lesley en dochter Bo hadden het virus niet, maar ook zij worden nu getest, om te zien of ze wellicht antistoffen hebben aangemaakt.

Wonderbaby

Maar ook al heeft Rico nog sporen van het virus in zijn kleine lijfje, hij doet het fantastisch, vertelt de trotse moeder. “Hij zit inmiddels ook weer op zijn geboortegewicht. Echt een wonderbaby!”

Met Lesley gaat het ondertussen ook steeds wat beter. “De angst begint een klein beetje weg te ebben”, vertelt ze. Al is ze nog steeds niet helemaal gerust. “Als hij maar een beertje anders ademt, raak ik al in paniek. Gelukkig weet mijn man dan de rust wel te bewaren.”

Baby Rico wordt nog altijd goed in de gaten gehouden. Niet alleen met regelmatige coronatests, ook belt het Amphia Ziekenhuis nog regelmatig om te horen hoe het gaat. Rico heeft inmiddels geen koorts meer en eet en drinkt goed. Toch zal het ziekenhuis ook nadat Rico negatief test op corona, hem nog blijven controleren, zegt Lesley. “Ze willen hem nog wel een paar keer controleren om te zien of het ook weg blijft. Ze weten ook gewoon niet hoe deze ziekte zich bij baby’s ontwikkelt.”

Ik dúrf nu te genieten

Het gezin mag ook weer af en toe een uitstapje maken. Al lukt dat niet altijd even goed. “Iedereen kent ons nu”, zegt Lesley, “dus we komen niet heel ver. Ik was laatst in de supermarkt en iemand vroeg me hoe het ging en voor ik het wist stonden er vijf mensen om me heen om me heen om mee te luisteren!” Maar het gezin weet wel te genieten. Lesley: “We genieten nu van de heel kleine dingen. We zijn even op visite geweest bij mijn schoonouders. Dat is dan echt een feest. Onze ouders konden er nu wel ook echt van genieten.”

Want genieten, dat is niet vanzelfsprekend. “Dat heeft echt wel moeite gekost”, vertelt ze. “Maar ik geniet nu. Ik dúrf te genieten.”

