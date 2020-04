LIVEBLOG CORONAVIRUS: 159 nieuwe besmettingen in Brabant, begrotingstekort loopt op tot 92 miljard

De voornaamste feiten op een rij:

Vorige week waren er in Nederland 1200 overlijdens meer dan gemiddeld. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het officiële dodental in Nederland door het coronavirus is tot vrijdagmiddag met 112 gestegen tot 4289.

Brabant telt nu in totaal 7618 vastgestelde besmettingen.

Het kabinet schat dat het begrotingstekort door corona op zal lopen tot 92 miljard euro

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

15.50

De inschrijvingen voor de Bredase Singelloop zijn uitgesteld. De 35e editie van het hardloopevenement vindt plaats op 4 oktober, maar de organisatie durft nog niet met zekerheid te zeggen of het wel doorgaat. Het is nog niet bekend wanneer de inschrijving start. De organisatie wacht de volgende aankondiging van het kabinet af, op 13 mei.

15.36

Bij BrabantZorg zijn in maart en april 269 van de 6000 cliënten overleden. De organisatie heeft 35 zorglocaties en biedt ook thuiszorg. 445 cliënten zijn ook weer hersteld van het virus. "Gelukkig herstellen er meer mensen dan dat er overlijden", laat het bedrijf weten. Voorlopig is verpleeghuizen bezoeken nog niet mogelijk. BrabantZorg heeft daarom op alle locaties zogenoemde babbelboxen neergezet, Daarin zit een vaste telefoon waarmee de ouderen op de ouderwetse manier kunnen bellen, maar ook een smartphone waarmee ze kunnen videobellen naar familieleden. In Geffen en Nuland staat zelfs een partytent met een scherm ertussen. Aan beide kanten staat een babyfoon, zodat de ouderen met elkaar kunnen kletsen.

15.08

De overheidsfinanciën lopen een enorme dreun op door de coronacrisis. Het kabinet verwacht dat het begrotingstekort dit jaar oploopt tot 92 miljard euro. dat is 11,8 procent van het bruto binnenlands product.

Minister van Financiën Wopke Hoekstra rekent op een staatsschuld van 65,2 procent van het bbp, hoewel het kabinet benadrukt dat het om een 'grove schatting' gaat.

15.05

Bij BrabantZorg zijn in maart en april in totaal 269 cliënten van de organisatie voor ouderenzorg overleden aan corona. Dit binnen 35 zorglocaties en in de thuissituatie. 445 cliënten van de zorgorganisatie zijn hersteld van het coronavirus. "Het is dus niet zo dat oudere mensen die het coronavirus oplopen, daar per definitie aan overlijden", zegt BrabantZorg in een persbericht. "Er herstellen gelukkig meer mensen dan dat er overlijden."

Ook zien ze bij BrabantZorg al een aantal weken dat er een afname is van het aantal verdachte, besmette en overleden cliënten en een toename van het aantal cliënten dat herstelt van het virus. "Hoewel het zwaar is dat de verpleeghuizen ‘op slot’ zitten, lijkt het nog wel even nodig. Eén ding is zeker: in deze crisis is pijnlijk duidelijk geworden hoe de wereld van de bewoners, hun familie en zorgmedewerkers volledig op zijn kop staat."

15.04

LEES OOK: Maartens moeder heeft Alzheimer: 'Als ze al die mondkapjes ziet, heeft ze geen idee wat er is'

14.56

Italië gaat de strenge coronamaatregelen de komende vier weken stapsgewijs versoepelen. Italiaanse media melden de afbouw vrijdag, maar officiële bevestiging is er niet.

"De komende vier maandagen staan in het teken van de heropening van het land na de lockdown die vorige maand werd ingevoerd om de verspreiding van het virus tegen te houden", schrijft de grootste Italiaanse krant Corriere della Sera.

14.46

De plannen voor twee races in de Formule 1 zonder publiek op het circuit van Red Bull in Oostenrijk krijgen steeds concretere vormen, zegt topman Helmut Marko van de renstal van Max Verstappen. "Er zijn races gepland op 5 en 12 juli. We kunnen aan alle officiële vereisten voor 'spookraces' voldoen", zei hij op de Oostenrijkse radiozender Í3.

14.37

LEES OOK: Scholen komen met eigen extra maatregelen als ze op 11 mei weer opengaan

14.12

De Tweede Kamer gaat eens in de twee weken debatteren over de bestrijding van het coronavirus. Tot dusver kwamen de volksvertegenwoordigers elke week samen om met premier Mark Rutte en de minister van Volksgezondheid te praten over de crisis.

14.10

LEES OOK: Nu iedereen thuiszit, drinken we ook meer: veel meer wijn- en bierflessen in de glasbak

13.54

Het dodental als gevolg van het coronavirus stijgt met 112 naar 4289. Dat blijkt uit de nieuwe RIVM-cijfers van vrijdagmiddag. Ook zijn 123 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. De werkelijke aantallen zijn veel hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

In onze provincie zijn 159 nieuwe besmettingen gemeld, donderdag waren dit er 128. Het totaalaantal in Brabant staat nu op 7618 mensen die corona hebben of hebben gehad. We zijn daarmee nog steeds de provincie met de meeste besmettingen, dit gevolgd door Zuid-Holland (7441) en Noord-Holland (5368)

In heel Nederland steeg het aantal vastgestelde coronabesmettingen naar 36.535. Dat zijn er 806 meer dan op donderdag. Het werkelijke aantal patiënten ligt hoger, omdat niet iedereen wordt getest.

13.30

Studenten die door het coronavirus langer doen over hun studie, moeten daarvoor worden gecompenseerd. Dat willen de studentenorganisaties ISO en LSVb en de jongerenvakbonden FNV Young & United en CNV Jongeren. Als studenten een lening krijgen, kan drie maanden vertraging neerkomen op 3500 euro extra studieschuld, waarschuwen ze vrijdag in een gezamenlijke oproep.

13.19

Lockdownmaatregelen in de hele wereld zorgen ervoor dat mensen massaal thuiswerken en dat veel fabrieken, scholen en kantoorgebouwen uitgestorven zijn. Volksgezondheidsexperts waarschuwen daarom ervoor dat de veteranenziekte op grote schaal de kop kan opsteken als mensen weer naar hun werk kunnen.

13.15

De leden van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch zijn bedroefd, omdat de traditionele Mariamaand activiteiten dit jaar niet door kunnen gaan. Toch willen zij de Zoete Moeder in mei de aandacht geven die zij verdient. Een van de initiatieven hiertoe is een vlaggenactie. De Broederschap geeft 100 gratis blauw-witte vlaggen (100x150 cm) weg aan belangstellenden in Den Bosch en Rosmalen.

Vanaf morgen (25 april) kunnen belangstellenden een mail sturen naar info@zoetelievevrouw.nl.

13.12

NS en de TU Delft zijn vrijdag een groot onderzoek onder treinreizigers begonnen naar de gevolgen van de coronacrisis voor hun reisgedrag. Ook de bereidheid van reizigers om zich vooraf aan te melden voor een treinreis wordt daarbij onderzocht.

12.57

12.50

Op internet is een filmpje opgedoken waarin te zien is dat voetgangers, fietsers en scooterrijders op de pont over het IJ in Amsterdam dicht opeengepakt aan en van boord gaan. Een woordvoerder van Het Gemeentelijk Vervoersbedrijf zegt dat zij niet bevoegd is om de anderhalve meterregel te handhaven, en dat het de verantwoordelijkheid is van de mensen zelf om de afweging te maken of de reis op de veerpont noodzakelijk is.

12.26

Koning Willem-Alexander viert maandag zijn verjaardag thuis op Paleis Huis ten Bosch, samen met koningin Máxima en hun dochters Amalia, Alexia en Ariane. Hij zal om 10.00 uur een korte boodschap uitspreken en om 16.00 uur een nationale toost uitbrengen, kondigt de Rijksvoorlichtingsdienst aan.

12.22

LEES OOK: Minder dan 400 coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen, laagste aantal in een maand

12.20

Het aantal mensen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld in Spanje ligt vrijdag ruim hoger dan 24 uur eerder. 6740 mensen hebben positief getest, tegenover 4635 op donderdag. Het aantal geregistreerde besmettingen staat op 219.764.

12.17

De KNVB heeft alle clubs uit het betaalde voetbal vrijdagochtend een aantal scenario's aangeboden over het beëindigen van de Ere- en Eerste Divisie. De clubs mogen zich hierover uitspreken. Ze hebben hiervoor tot 16.30 uur de kans te laten weten hoe beide competities moeten eindigen.

12.13

Onderwijsminister Arie Slob vindt dat basisscholen samen met de buitenschoolse opvang moeten bepalen hoe zij de dagindeling regelen als de kinderen vanaf 11 mei weer naar school gaan. Het uitgangspunt daarbij is wel dat kinderen een hele dag naar school gaan. Slob sprak zich vrijdagochtend niet uit voor een verbod als scholen kinderen toch halve dagen naar school willen laten komen.

Afgesproken is dat kinderen de halve tijd - eventueel groepsgewijs - naar school gaan en de andere helft van de tijd thuis aan de slag gaan. De minister erkende dat er wat ruis is ontstaan over verschillende mogelijkheden hiervoor.

12.12

De Britse multinational Reckitt Benckiser, maker van onder meer de desinfecterende schoonmaakmiddelen Dettol en Lysol, waarschuwt mensen die middelen vooral niet te drinken, te injecteren of op wat voor manier dan ook in het lichaam te brengen.

Het bedrijf komt met de waarschuwing nadat de Amerikaanse president Donald Trump de vraag opwierp of desinfecterende middelen te gebruiken zijn om het coronavirus in het lichaam te bestrijden.

12.05

Vorige week waren er in Nederland 1200 overlijdens meer dan gemiddeld. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Voor de week van 13 tot en met 19 april wordt het aantal overledenen geschat op ongeveer 4 300. Dat is minder dan in week 15 toen 4 937 mensen overleden.

De schatting is gebaseerd op het aantal overlijdensberichten dat het CBS tot nu toe ontvangen heeft voor week 16. De sterfte in week 16 valt bijna 40 procent hoger uit in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Dat melden het CBS en het RIVM op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

In onze provincie overlijden nu volgens het CBS niet langer de meeste mensen. Dat geldt nu voor Limburg. De sterfte daar lag in de week van 13 tot en met 19 april bijna 80 procent hoger dan in een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. Voor onze provincie lag het sterftecijfer in die week 60 procent hoger dan normaal.

LEES OOK: Nog steeds veel doden door coronacrisis, maar sterftecijfers dalen licht

12.00

LEES OOK: Onmacht en frustratie bij zorgpersoneel: 'Thuis is het vaak moeilijk om erover te praten'

11.58

De ondernemingsraden van twee grote organisaties in de gehandicaptenzorg in onze provincie, Limburg en Gelderland luiden in een brief aan de Tweede Kamer de noodklok over de werkomstandigheden. Volgens de raden van Daelzicht en Dichterbij lopen zorgmedewerkers in het hele land grote risico's door vaak onbeschermd werken in deze coronatijd.

11.57

In de strijd tegen het coronavirus willen sommige bedrijven en instellingen de lichaamstemperatuur van mensen meten. Maar dat mag niet zomaar en organisaties die het wel doen riskeren een boete, waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens vrijdag.

Eerder werd al bekend dat DAF dergelijke metingen had uitgevoerd. De Autoriteit Persoonsgegevens liet toen al aan Omroep Brabant weten dat zulke controles alleen door (bedrijfs)artsen mogen worden uitgevoerd.

LEES OOK: DAF meet temperatuur medewerkers voor ze naar binnen mogen, maar doet dat niet met arts

11.46

Ryanair is niet van plan zich er zomaar bij neer te leggen als Europese landen hun nationale luchtvaartmaatschappijen met staatssteun overeind houden. Topman Michael O'Leary van de prijsvechter heeft dat in een brief aan Europees commissaris voor mededinging Margrethe Vestager geschreven. Hij dreigt naar de rechter te stappen.

11.43

In België zijn de afgelopen 24 uur 1496 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd, terwijl dat aantal de afgelopen dagen nog onder de duizend lag. De toename hangt wellicht samen met het hogere aantal tests. Het totaal aantal besmettingen staat nu op 44.293, nadat ruim 189.067 testen zijn uitgevoerd.

11.27

Mensen moeten tijdens de coronacrisis extra alert zijn op huiselijk geweld in hun omgeving. Die oproep doet minister Sander Dekker van Rechtsbescherming. Deze week wordt een campagne gelanceerd over het probleem, maar die is op zichzelf niet voldoende, denkt Dekker. "We hebben mensen nodig die onze ogen en oren zijn."

11.12

Het Robert Koch-Institut waarschuwt Duitsland ervoor de coronamaatregelen pas verder te versoepelen als het dagelijkse aantal nieuwe besmettingsgevallen is teruggelopen tot een paar honderd. Eerder moeten er geen versoepelingen worden toegestaan, tekende persbureau Reuters vrijdag op uit de mond van de woordvoerder van de Duitse tegenhanger van het RIVM.

11.03

Provincie vergadert digitaal in coronatijd, af en toe loopt er een laptop vast

11.00

De gevangenissen in Nederland stromen leeg door de coronacrisis, zo meldt De Telegraaf. Gedetineerden worden vervroegd vrijgelaten en veroordeelden die hun straf nog moeten uitzitten krijgen uitstel. Ondertussen is het bar en boos in de gevangenissen. "De sfeer bij degenen die wel achter de tralies moeten blijven is gespannen en agressief."

10.55

10.54

10.53

Het marineschip de Karel Doorman komt vrijdagavond aan in de haven van Sint-Maarten, dat zegt minister Ank Bijleveld van Defensie. Het schip helpt mee met de bestrijding van het coronavirus.

Rond acht uur Nederlandse tijd zal het schip aanmeren. De Karel Doorman vertrok op 13 april voor drie maanden naar de Caribische eilanden. Het schip en de bemanning ondersteunen er bij de voedselvoorziening en de grensbewaking.

10.33

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken wil niet ingaan op signalen dat dit weekend een aantal van de Nederlanders die vastzitten in Marokko, naar Nederland kan terugvliegen. Hij herhaalde vrijdagochtend dat hij zich 'volledig inzet' voor de terugkeer van alle bijna 3000 Nederlanders die vanwege de lockdown in dat land niet naar huis kunnen terugkeren.

10.03

10.03

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in Rusland is vrijdag sterker gestegen dan de afgelopen dagen, toen er juist steeds minder mensen besmet raakten. Bij 5849 mensen is het longvirus vastgesteld, dat waren een dag eerder nog 4774. Het aantal besmettingen staat op 68.622.

10.02

Door de coronacrisis komen ook stagiairs in de problemen, zo meldt vakbond CNV. De bond opent daarom vandaag een meldpunt: www.stagelijn.nl. “We krijgen veel signalen van stagiairs waar we ons zorgen over maken. Daarom openen we vandaag het Meldpunt stageproblemen. Stagiairs kunnen daar hun verhaal kwijt”, zegt Jikkie Aalberts, projectleider van Probeer de Bond (een initiatief van CNV Vakmensen, gericht op jongeren).

10.00

09.48

Hongarije versoepelt begin mei de strenge anticoronamaatregelen. Premier Viktor Orbán kondigde de versoepeling vrijdag aan en zei te verwachten dat de economie van zijn land snel zal opkrabbelen.

09.34

IC-verpleegkunidgen van het Bravis Ziekenhuis in Roosendaal en Bergen op Zoom bellen op het moment twee keer per dag met familieleden van patiënten op de IC. Dit indien mogelijk via beeldbellen. Een extra service die volgens het ziekenhuis zeer op prijs wordt gesteld nu de bezoekmogelijkheden op de IC in deze coronatijd flink zijn beperkt.

IC-verpleegkundige Jeanette van Pelt belt met het thuisfront van een van de patiënten. (Foto: Bravis Ziekenhuis)

09.27

De burgemeester van Sint-Michielsgestel, Han Looijen, zit er klaar voor om vijf gedecoreerden te verrassen. De lintjesregen gaat vandaag anders dan anders.

09.15

09.13

Treinen, trams en bussen houden hooguit een kwart over van de reizigers van vóór de coronatijd vanwege de maatregel om 1,5 meter afstand te bewaren. Om dat in goede banen te leiden, wordt gedacht aan het reizen in blokken of een app waarmee mensen een plek zouden kunnen reserveren.

Een werkgroep onder leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is met de ov-sector bezig met oplossingen die praktisch werkbaar en uitvoerbaar zijn, meldt een woordvoerder. "Er liggen veel ideeën op tafel."

09.10

Het tennistoernooi van Roland Garros begint nog een week later dan volgens de laatste planning de bedoeling was. De openingsdag is met nog een week verschoven, naar 27 september. Dat meldt de Franse krant Le Parisien.

09.05

Alles is anders in deze coronatijden. Ook de lintjesregen. Ook in Oss gaat het dus anders dan anders.

09.04

In de Verenigde Staten is het aantal mensen dat is overleden aan de gevolgen van het coronavirus de 50.000 gepasseerd. Dat blijkt uit een telling van de website Worldometer, die het aantal doden en besmettingen bijhoudt.

08.45

Het is volgens minister van Volksgezondheid Matt Hancock nog te vroeg om de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus in het Verenigd Koninkrijk te versoepelen. Volgens hem zit het land nu op de piek van de epidemie.

08.30

Veel kappers knippen illegaal toch het haar van klanten. Volgens RTL Nieuws is het momenteel big business. RTL Nieuws sprak meerdere kappers, die ondanks het verbod op hun werkzaamheden tot in ieder geval 20 mei toch klanten blijven knippen. Ze bieden hun diensten aan op Facebook of Marktplaats, maar worden vaak ook gewoon zelf gebeld door klanten.

08.11

Vanwege de coronacrisis worden er de laatste tijd meer woningen te koop gezet. Dat merkt vastgoedadviseur Dynamis. Vanwege de toegenomen onzekerheid vervroegen woningbezitters de geplande verkoop van hun woning. Kopers lijken zich daarentegen nog weinig aan te trekken van de veranderde omstandigheden.

08.00

Tot 1 september geen enkel festival of feest. Dat komt hard aan in de muziekwereld. Ook bij alle artiesten in Brabant.

LEES: Coronavirus is ook harde klap voor Nederlandstalige artiesten, Ferry de Lits vertelt zijn verhaal

07.10

De organisatorische tweedeling in de gezondheidszorg tussen cure en care, genezen en verzorgen, heeft ertoe bijgedragen dat verpleeghuizen en thuiszorg te lang een blinde vlek zijn geweest in de coronacrisis. Dat stelt Verenso, de vereniging van specialisten in de ouderengeneeskunde. We hadden de schotten tussen cure en care allang moeten opheffen", zegt Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen in De Telegraaf.

Deze crisis heeft volgens haar nog duidelijker gemaakt dat het zo niet werkt. "Er is één samenleving. Mensen zijn mensen. Zij komen overal, en het coronavirus helemaal."

06.00

Het Verbond van Verzekeraars maakt 2,5 miljoen euro over aan de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Dat geld is bedoeld voor mensen die nu in de zorg aan het werk zijn met coronapatiënten en dus ook zelf meer risico lopen op de intensive care te belanden, arbeidsongeschikt te raken of zelfs te overlijden. Het geld is niet alleen voor de zorgverleners zelf maar ook voor hun familieleden.

05.25

Nederlandse ziekenhuizen gaan verschillend om met persoonlijke beschermingsmiddelen voor medisch personeel. Ondanks de schaarste en de stijgende vraag naar hoogwaardige mondmaskers in de sector, kiezen ziekenhuizen voor meer bescherming dan de landelijke norm voorschrijft. Dit blijkt uit een rondgang van de Volkskrant.

05.10

Het nieuwe coronavirus overleeft minder lang op oppervlaktes als deurklinken wanneer het wordt blootgesteld aan zonlicht, hitte en vochtigheid. Dat concluderen onderzoekers van de Amerikaanse overheid.

04.59

Onderzoekers van het Amsterdam UMC bekijken of moedermelk effectief kan zijn in de strijd tegen het coronavirus. Mogelijk hebben jonge moeders die genezen zijn antistoffen in hun moedermelk. Dat is te lezen in het AD.

03.30

Het bestuur betaald voetbal van de KNVB besluit na overleg met alle profclubs en vertegenwoordigers van spelers en trainers hoe de eredivisie en eerste divisie - die half maart werden stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus - dit seizoen worden afgesloten.

03.30

Onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceren vrijdag rond het middaguur opnieuw hoeveel mensen zijn overleden in de afgelopen week. Deze cijfers brengen beter in beeld hoeveel mensen zijn overleden aan het coronavirus.

02.10

Een app die helpt te bepalen of je vandaag met de bus of trein mag, of niet. Over zo'n reserveringssysteem wordt serieus nagedacht, omdat er vanwege het coronavirus straks veel minder ruimte is in het ov. Dat zeggen betrokkenen rond een ambtelijke werkgroep die met ov-bedrijven nadenkt over mobiliteit in de anderhalvemetersamenleving tegen NRC.

23.50

Kinderen halve dagen naar de basisschool laten gaan is geen goed idee. Dat zeggen drie organisaties voor buitenschoolse kinderopvang, waaronder BOinK. Ze betogen dat scholen die kiezen voor halve dagen de kinderopvang en werkende ouders in de problemen brengen. "Het gevolg van deze keus is dat midden op dag de ene helft van de kinderen door hun ouders moet worden opgehaald en de andere helft moet worden gebracht. Dit soort onnodige massale verplaatsingen van een deel van de 1,2 miljoen kinderen en hun ouders is nou precies wat het RIVM probeert te vermijden", zeggen zij.