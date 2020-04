Brabant Mondmasker Initiatief breidt nog verder uit: ‘Het ontploft!’

Het begon met vier enthousiastelingen die zelf mondmaskers gingen maken ‘want dat is nu nodig’, maar inmiddels groeit het Brabant Mondmasker Initiatief als kool. Er start een pilot voor een tweede vestiging in Veghel en dat is als het aan Marc Schoutens ligt pas het begin. Alles nog steeds gratis en vrijwillig.

Zo’n 1500 tot 2000 mondmaskers worden er nu per week gemaakt in het atelier in Den Bosch en enkele honderden isolatiejassen. Met de nieuwe vestiging in Veghel hoopt Marc soortgelijke aantallen te halen.

'Elke dag nieuwe aanvragen'

De maskers en jassen hebben nog altijd geen officieel CE-keurmerk maar vinden toch gretig aftrek onder allerlei organisaties. “Het is van alles door elkaar. Van de gehandicaptenzorg tot tandartsen, fysiotherapeuten, patiënten die zelf last hebben van onderliggend lijden, maar ook ziekenhuizen”, somt Marc op. Iedereen die zich bij hem meldt, wordt zo goed mogelijk geholpen aan gratis beschermende middelen. “Elke dag krijgen we nog nieuwe aanvragen.”

Met het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is zelfs een soort uitwisselingssysteem ontstaan. Het ziekenhuis bewaart de stof waar chirurgische materialen in verpakt worden, zegt Marc. “Dat wordt niet weggegooid, maar opgevouwen en dan mogen wij het gebruiken”, vertelt hij. Dat is namelijk het materiaal waar de isolatiejassen van worden gemaakt. Dat materiaal kan in een speciale machine die het opnieuw steriliseert, dus de jassen kunnen worden hergebruikt.

Ondanks de duizenden mondmaskers en honderden isolatiejassen die worden gemaakt, wil Marc vooral nóg meer en nóg groter. “Als het in Veghel goed loopt, zijn we ook al aan het kijken naar een locatie in Tilburg.” Ook daar wil hij graag een ‘vestiging’ van het Brabant Mondmasker Initiatief.

Naaimachines en grondstoffen

Maar het opschalen gaat niet oneindig, al zou Marc dat wel willen: “Er moet hier een maakindustrie van ontstaan.” Er zijn naaimachines nodig, en meer materiaal om de maskers en de isolatiejassen van te maken. “Ik heb nu een paar rollen weer weten te bemachtigen, die liggen achter in de auto en die breng ik nu naar Veghel. Maar voldoende grondstof, daar zit wel de uitdaging.” En kapitaal, fondsenwerving. Want het allerliefst zou Marc zelf machines laten bouwen om ze met tien naast elkaar volcontinu maskers en jassen te laten maken. Maar voor kapitaal heb je een businessplan nodig, en dat gaat hij niet maken. “Geen tijd voor.”

In plaats daarvan wil hij door op de ingeslagen weg: vrijwilligers die beschermingsmiddelen maken, die gratis worden weggegeven aan mensen die het nodig hebben. "Er gaan nog elke dag mensen dood omdat ze niet beschermd worden. We moeten gewoon pragmatisch zijn."

