LIVEBLOG CORONAVIRUS: aantal patiënten op intensive care daalt, 43 nieuwe coronadoden in Nederland

De voornaamste feiten op een rij:

Dodental coronavirus stijgt met 43 naar 4518.

Er zijn zondag geen nieuwe patiënten op de Brabantse IC's opgenomen.

Bij de GGD's in onze provincie zijn volgens de RIVM-cijfers nu 7995 coronapatiënten gemeld. Een toename van 99 ten opzichte van zondag.

16.30

Het aantal coronapatiënten dat op de intensive care verblijft, is bijna gedaald tot 900. Het Landelijk Coordinatiecentrum patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat het aantal patiënten in vergelijking met zondag met 29 is teruggebracht tot 905. Vier dagen geleden lagen nog 1008 coronapatiënten op de intensive care. Ook liggen er 367 mensen met andere aandoeningen (non-Covid) op de ic's. Dat zijn er 28 minder dan zondag.

16.09

Bemoedigende woorden van de burgemeester van Helmond.

15.38

De Europese Commissie ontkent met klem onder druk van Peking een rapport over Chinese desinformatie over het coronavirus te hebben afgezwakt. Europarlementariërs eisen dat buitenlandchef Josep Borrell tekst en uitleg geeft na berichten hierover in verschillende buitenlandse media. Volgens onder meer The New York Times heeft de dienst van Borrell het rapport eerst vertraagd en daarna de verwijzingen naar China verzacht onder diplomatieke druk.

15.10

De honderdste editie van de Ronde van Catalonië wordt dit jaar niet meer gereden. De jubileumeditie staat nu gepland voor volgend jaar maart. "We willen met een sterk deelnemersveld jubileren", laat de organisatie weten. De Spaanse rittenkoers werd vorige maand afgelast na de uitbraak van het coronavirus.

13.51

Het dodental als gevolg van het coronavirus is maandag met 43 gestegen naar 4518. Dit blijkt uit de nieuwe cijfers die het RIVM bekend heeft gemaakt. Het aantal mensen bij wie het coronavirus is vastgesteld steeg met vierhonderd tot 38.245. Er werden 65 nieuwe coronapatienten opgenomen in het ziekenhuis. In heel Nederland liggen nu 10.521 coronapatiënten in het ziekenhuis.

Bij de GGD's in onze provincie zijn volgens de RIVM-cijfers nu 7995 coronapatiënten gemeld. Een toename van 99 ten opzichte van zondag.

13.39

Italiaanse bisschoppen vinden het onbegrijpelijk dat Italianen ook na de versoepeling van de lockdown niet naar de missen kunnen. Ook binnen het kabinet wordt gemord over dat besluit. Gelovige Italianen kunnen sinds begin maart niet meer naar de mis. Het land ging toen grotendeels op slot

13.20

11.55

Verzekeraars van muziekevenementen hopen dat de overheid garant wil staan als festivals en andere grote evenementen ook na 1 september nog niet door kunnen gaan vanwege de coronacrisis. Dat zei Maarten van Denderen van Klap No Risk, één van de grootste verzekeraars in Nederland van muziekevenementen, maandag in het NOS Radio 1 Journaal.

Voor verzekeraars is het op dit moment 'een te groot risico' om pandemiedekking te geven, zegt Van Denderen. Bovendien zouden de premies onvoorstelbaar hoog zijn. De overheid kan daarom een rol spelen, denkt hij.

11.53

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in Spanje is met 331 gestegen naar 23.521. Er stiervenenkele tientallen patiënten meer dan een etmaal eerder, toen het laagste aantal coronavirus-gerelateerde sterfgevallen (288) in ruim een maand werd gemeld. Spanje heeft wereldwijd het hoogste officiële dodental na de Verenigde Staten en Italië.

11.42

De afgelopen 24 uur zijn 127 nieuwe coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen opgenomen, terwijl 93 mensen naar huis mochten. Het is voor het eerst in België dat het aantal ziekenhuisopnames fors onder de 200 is gezakt. Volgens viroloog Steven Van Gucht is de epidemie "stilletjes aan beter onder controle", zei hij op de dagelijkse persconferentie over de stand van zaken in het land.

11.20

11.04

10.49

De Britse premier Boris Johnson is maandag weer in de openbaarheid verschenen. Hij sprak het land toe buiten zijn ambtswoning in Downing Street en zei daar dat het de goede kant opgaat met de strijd tegen het coronavirus. Johnson vocht eerder deze maand nog voor zijn leven in het ziekenhuis.

"Het spijt me dat ik veel langer weg ben geweest van mijn bureau dan ik had gewild", zei hij. De premier bedankte zijn landgenoten omdat ze zich aan de regels van de lockdown hebben gehouden. "Het tij begint te keren", beloofde de premier. Ondanks die optimistische boodschap vertelde de premier nog niet wanneer de lockdownmaatregelen worden versoepeld.

10.45

Het raceseizoen in de Formule 1 moet op 5 juli van start gaan met de Grote Prijs van Oostenrijk. Toeschouwers zijn daarbij vanwege de coronacrisis niet welkom. Het doel is dit jaar nog vijftien tot achttien wedstrijden te laten doorgaan, zegt de organisatie achter de Formule 1.

10.34

De eerste vrachtwagen is bij DAF weer van de band gelopen. Dit sinds de heropening van de fabrieken. De Nederlandse vrachtwagenbouwer heropende de productielijnen in Eindhoven, het Belgische Westerlo en Leyland in het Verenigd Koninkrijk nadat extra maatregelen waren getroffen om de veiligheid van medewerkers te beschermen.

Zo draagt iedereen in de fabrieken een mondkapje en zijn taken en distributiestromen aangepast zodat iedereen 1,5 meter afstand kan bewaren tot collega's. Ook zijn er meer ontsmettingsmiddelen voor het personeel.

09.34

Ook het festivalseizoen van 2021 is al in gevaar, zo meldt de NOS. Verzekeraars hebben sinds eind februari, nadat de eerste coronapatiënten in Nederland gemeld waren, de dekking bij een pandemie uit hun pakketten gehaald. Dat betekent dat organisatoren van evenementen zich daar voor volgend jaar niet meer tegen kunnen verzekeren. Zonder zo'n verzekering kunnen organisatoren niet werken, stellen zij tegenover de NOS.

09.30



09.29

In het Amphia ziekenhuis in Breda worden in totaal dertig patiënten met een COVID-19 besmetting verzorgd, onder wie veertien patiënten op de intensive care. Sinds het begin van het uitbreken van COVID-19 zijn er in Amphia 87 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. In totaal zijn er inmiddels 244 coronapatiënten uit het ziekenhuis ontslagen.

08.45

Voetbalvelden en ballen moeten met grote regelmaat worden gedesinfecteerd mocht het Spaanse voetbalseizoen worden hervat. Dat moet de kans minimaliseren dat spelers worden besmet met het nieuwe coronavirus. Dat zegt de vooraanstaande Spaanse sportarts Rafa Ramos, die aan het hoofd staat van de vereniging van clubartsen in zijn land.

08.43

Basisscholen in Noorwegen hebben maandag de deuren weer geopend voor veel leerlingen. Kinderen van ongeveer zes tot tien jaar kunnen na zes weken vanuit huis te hebben geleerd weer plaatsnemen in de schoolbankjes, al zijn nog niet alle ouders er gerust op.

08.23

Tennisser Rafael Nadal gelooft niet dat er binnen afzienbare tijd weer 'normaal' getennist wordt door hem en zijn collega's. Tot juli ligt het professionele tennis sowieso stil vanwege de coronacrisis, maar de Spaanse nummer 2 van de wereld kan zich nog niets voorstellen bij een hervatting van de wedstrijdkalender. Dit zei hij in een onlinechat georganiseerd door de Spaanse tennisbond

08.19

Zangeres Anouk is blij om weer thuis te zijn, zo laat ze weten op Instagram. De zangeres zat sinds begin maart vast in Marokko door het coronavirus. Door het virus ging het land in strenge lockdown en kon Anouk niet terug naar Nederland vliegen. Ze had haar thuisfront niet laten weten dat zij op de eerste repatriëringsvlucht uit Marokko zat, zo blijkt uit haar bericht. Een echte verrassing dus.

Ik ben ontzettend dankbaar om weer met mijn gezin te kunnen zijn, en besef me maar al te goed dat ik enorm veel geluk heb gehad om met de eerste vlucht mee naar huis te kunnen.

06.29

Minister Hugo de Jonge wil een eerste groep verpleeghuizen vanaf 11 mei in beperkte mate bezoekers moeten kunnen toelaten, zij het wel onder strenge eisen, meldt het Nederlands Dagblad.

03.30

De Britse premier Boris Johnson gaat deze maandag weer aan het werk. De 55-jarige Conservatieve regeringsleider was geveld door het coronavirus, maar is voldoende hersteld om weer aan te treden in Downing Street.

03.30

Voor het eerst sinds 2001 viert de koninklijke familie de nationale feestdag thuis. Vanwege de coronacrisis worden alle festiviteiten online georganiseerd. Koning Willem-Alexander spreekt het land om 10.00 uur kort toe.

02.05

Er komt deze zomer een stormloop op individuele vakanties in eigen land. Met name vakantiehuizen, B&Bs en kleinere campings zijn in trek, waar ruimte en hygiëne wordt gewaarborgd. Dat meldt De Telegraaf.

01.22

De eerste repatriëringsvlucht uit Marokko met een groep Nederlanders is maandag rond 00.30 uur geland op luchthaven Schiphol. In het toestel zaten zo'n 300 passagiers, een groep die is samengesteld op basis van urgentie. Het gaat onder meer om mensen die ziek zijn of zorg nodig hebben. In Marokko zitten zo'n 3000 Nederlanders die vanwege de coronacrisis niet terug kunnen.

01.11

Het kabinet werkt aan een spoedwet om de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus een steviger juridische basis te geven. Binnen enkele weken moet deze wet de noodverordeningen vervangen waarin de maatregelen nu zijn vastgelegd. Dat bevestigen bronnen in Den Haag aan NRC.