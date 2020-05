Minder coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen: 'Maar we zijn er nog niet'

Er liggen weer minder mensen met het coronavirus in de Brabantse ziekenhuizen. Dat blijkt uit cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) in onze provincie. Zondag liggen er in totaal 275 patiënten in ziekenhuizen. 55 Van hen zijn nieuw opgenomen.

Het ROAZ waarschuwt voor al te groot optimisme. "Reken je niet rijk, want we zijn er nog niet. Blijf je aan de RIVM-regels houden", aldus woordvoerder Chiel Jonker.

Tendens doorgetrokken

Van de 275 patiënten liggen er nog 81 op de intensive care. Dat zijn er vier minder dan zaterdag. In de afgelopen 24 uur zijn er tien patiënten overleden aan het coronavirus. 35 Patiënten zijn ontslagen uit de ziekenhuizen.

De tendens van de afgelopen dagen wordt ook nu weer doorgetrokken. De opname van het aantal patiënten lijkt redelijk stabiel en het aantal dat in de ziekenhuizen ligt, daalt gestaag.

Houd afstand

"Hou desondanks afstand", zegt de woordvoerder als reactie op de drukte in Brabantse binnensteden. "Mensen moeten zich realiseren dat het nog niet voorbij is. We lopen echt nog risico. Wij zien wat er op on s af is gekomen en dat is niet mals", aldus Jonkers namens het ROAZ.

De cijfers van het aantal nieuwe opnames in de Brabantse ziekenhuizen wijken af van de getallen die dagelijks door het RIVM worden gepubliceerd. Dat komt onder meer doordat het RIVM alleen het aantal ziekenhuisopnames meetelt van mensen bij wie het virus definitief is vastgesteld. Bij een deel van de Brabantse ziekenhuisopnames is er een ernstige verdenking, maar is de uitslag van de officiële test nog niet binnen. In dit artikel leggen we de werking van de verschillende coronacijfers uit.

