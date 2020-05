Honkballers willen eerder aan de bak, want is geen contactsport

De honkballers van de Twins willen eigenlijk weer wedstrijden spelen. Dinsdag beginnen alle ruim 200 leden van de Oosterhoutse vereniging weer met trainen. Het kabinet heeft besloten dat er tot 1 september niet in competitieverband gesport mag worden.

Want honkbal is in principe geen contactsport. Alleen op de vier honken komen de spelers van beide teams bij elkaar in de buurt als de verdedigende partij iemand moet uittikken door hem aan te raken.