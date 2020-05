CORONANIEUWS: Dag van de Verpleegkundige en tweede helft basisschoolkinderen mag weer

Archieffoto: Karin Kamp

Basisscholen zijn sinds deze week weer open en kappers mogen de schaar weer zetten in coronakapsel. We krijgen weer wat meer bewegingsruimte, maar het coronavirus blijft een flinke stempel drukken op ons dagelijks leven. In dit liveblog houden we je dagelijks op de hoogte van het coronanieuws.

De voornaamste feiten op een rij:

De basisscholen zijn maandag weer opengegaan, leerlingen mogen de helft van de tijd naar school. Dinsdag is het dus de beurt aan de tweede helft van de kinderen om na acht weken het klaslokaal weer binnen te mogen stappen en vriendjes en de juf of meester weer te zien.

12 mei is de Internationale Dag van de Verpleegkundige. Omroep Brabant wil dat zeker nu niet onopgemerkt voorbij laten gaan en ergens in de provincie geven John de Bever en Jimi Bellmartin later op de dag dan ook een verrassingsconcert

Tot nu toe werden 2695 mensen met coronaverschijnselen opgenomen in Brabantse ziekenhuizen

8.07

Politiemensen komen tijdens de coronacrisis vaker agressie en geweld tegen. Ook is er meer overlast. Het aantal overlastmeldingen is 55 procent hoger dan in dezelfde week vorig jaar, bevestigt de politie nadat het AD dit meldde.

6.49

Savant Hof van Bethanië in Mierlo is één van de 25 locaties die mee mogen doen aan een proef met bezoek in verzorgingstehuizen. Een belangrijke reden om voor Savant Hof van Bethanië te kiezen, is omdat hier geen coronabesmettingen zijn geweest. Dat meldt Savant Zorg op haar website. “Ik ben trots en vooral heel erg blij voor onze bewoners en hun naasten”, vertelt Peter Bosselaar, bestuurder Savant Zorg. Eerder was al duidelijk dat ook verpleeghuis De Ruwaard in Oss in de pilot zit, net als woonzorgcentrum Hagedonk in Prinsenbeek.

4.45

Minister Martin van Rijn van Medische Zorg vindt het te voorbarig dat het hoge aantal besmettingen met het coronavirus in verpleeghuizen snel in verband gebracht wordt met het tekort aan beschermingsmiddelen. In de Telegraaf zegt hij dat het nog niet vaststaat dat daar de oorzaak ligt.

1.36

Op 1 juni mogen horecazaken onder voorwaarden de deuren weer openen. Niet meer dan vier mensen mogen aan een tafel zitten, behalve als het gaat om een een groter gezin. Ook zal er, net als bij de kappers bijvoorbeeld, een controlegesprek voor binnenkomst plaatsvinden, om te bepalen of iemand geen corona-achtige klachten heeft. Dat staat in richtlijnen die zijn opgesteld door Koninklijke horeca Nederland en die zijn ingezien door RTL Nieuws.