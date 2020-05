Coronanieuws: totaal sterftecijfer voor het eerst in maanden lager dan normaal

Archieffoto: Karin Kamp

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste nieuws over de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Het officiële dodenaantal door het coronavirus in Nederland is donderdag met 27 gestegen naar 5775.

Er overleden vorige week in Nederland voor het eerst in maanden minder mensen dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar.

We slagen er met zijn allen steeds minder goed in de anderhalve meter afstand te bewaren, zo blijkt uit onderzoek.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

12.46

Het Openbaar Ministerie heeft in twee maanden 207 misdrijven in behandeling genomen die verband houden met het coronavirus. Het gaat vooral om hoesten of spugen richting agenten en andere mensen met een publieke taak, zoals bijzondere opsporingsambtenaren (boa's) of zorgmedewerkers. De verdachten beweerden in die gevallen besmet te zijn met het coronavirus.

Daarnaast zijn de afgelopen weken 7400 boetes opgelegd wegens overtredingen van de regionale noodverordeningen, bijvoorbeeld omdat mensen zich niet hielden aan afstandsregels, zich bevonden in een verboden gebied of omdat zij andere beperkende maatregelen niet naleefden. Specifieke cijfers per veiligheidsregio bijvoorbeeld zijn er nog niet, zo laat een woordvoerder namens het Openbaar Ministerie vrijdag weten.

!2.20

Het sterftecijfer in Nederland was vorige week voor het eerst in maanden lager dan normaal. Er overleden ongeveer 2850 mensen, zo'n tweehonderd minder dan gebruikelijk is in deze tijd van het jaar. Daarmee lijkt een einde te komen aan een periode waarin het aantal sterfgevallen duidelijk hoger was vanwege het coronavirus. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Het verbaast de onderzoekers niet dat het sterftecijfer nu lager ligt dan normaal. Het is gebruikelijk dat een piek in het aantal sterfgevallen wordt opgevolgd door een dal. Dat was ook bijvoorbeeld zo na de griepepidemie in 2018. Een deel van de mensen die in de afgelopen maanden zijn overleden aan COVID-19, waren onder normale omstandigheden nu overleden, zo legde CBS-socioloog Tanja Traag eerder uit.

12.00

In totaal liggen er nu 107 mensen met COVID-19 in de Brabantse ziekenhuizen, waarvan 36 patiënten op de verschillende intensive cares. Dat laatste aantal is volgens de cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) gelijk aan donderdag. Op de verpleegafdelingen van de verschillende ziekenhuizen gaat het in vergelijking met donderdag om een toename van twee patiënten.

Verder liggen er nu in totaal nog 87 mensen in de Brabantse ziekenhuizen die corona-klachten hebben, maar bij wie het virus (nog) niet is vastgesteld. Drie van hen liggen op de intensive care. Dat waren er donderdag nog negen.

Volgens het ROAZ blijken van die patiënten later tien tot twintig procent besmet met het virus. Woordvoerder Wim Pleunis geeft namens het ROAZ aan dat het ‘langzaam maar zeker beter gaat’. “Maar het gaat wel heel langzaam dus dat betekent dat we waakzaam moeten blijven.”

11.00

Dagelijks komt het RIVM met cijfers over coronaslachtoffers. Dit zijn mensen die worden gemist. Vanaf komende week zendt Omroep Brabant op televisie iedere dag een portret uit van een overleden coronaslachtoffer. Dit in het programma ‘Ze worden gemist’ op tv.



LEES OOK: 'Ze worden gemist', portretten van markante Brabanders die overleden aan het coronavirus

10.15

Het kabinet gaat onderzoeken of bijvoorbeeld de herindelingsverkiezingen als gevolg van het opheffen van de gemeente Haaren op 18 november én de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart kunnen doorgaan als het coronavirus dan nog niet is bedwongen. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vraagt bij gemeenten na of stemlokalen wel ruim genoeg zijn om onderling 1,5 meter afstand te kunnen bewaren.

De minister sluit zelfs niet uit dat de verkiezingen moeten worden uitgesteld. Al ziet ze nu geen reden om te denken dat dat nodig zal zijn en is die vraag 'nu niet aan de orde', zo schrijft ze aan de Tweede Kamer. De Kamerverkiezingen zouden maximaal een jaar kunnen worden opgeschoven. Maar ook stemmen per brief is 'theoretisch denkbaar', aldus de minister. Het provinciebestuur kan herindelingsverkiezingen volgens minister Ollongren maximaal vijf à zes weken uitstellen. Als dat niet genoeg is, zal ze de wet moeten veranderen.

09.57

De populaire bookingsite Booking.com maakt geen gebruik van het nieuwe noodpakket, NOW 2.0, dat tegemoetkomt in de loonkosten om banen overeind te houden. Dit meldt Het Financieele Dagblad vrijdag. Het bedrijf dat in de afgelopen jaren zeer winstgevend was, kreeg flinke kritiek te verduren wegens zijn aanspraak op overheidssteun de afgelopen maanden.

09.55

In het Amphia Ziekenhuis in Breda worden nog twaalf coronapatiënten verzorgd, van wie vijf op de intensive care. Vanaf het begin van het uitbreken van COVID-19 zijn er in Amphia 102 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. In de afgelopen 24 uur is er één patiënt met COVID-19 uit het ziekenhuis in Breda ontslagen. In totaal zijn dit nu 288 patiënten.

09.20

We slagen er met zijn allen steeds minder goed in de anderhalve meter afstand te bewaren. Dat concluderen het RIVM, GGD GHOR Nederland en de regionale GGD'en op basis van een tweede gedragsonderzoek. Het aantal mensen dat zegt dat 'anderen zelden of nooit binnen een straal van anderhalve meter komen' is flink afgenomen.

Vooral met familie en vrienden wordt het steeds minder nauw genomen met de anderhalve meter. 12 procent minder dan een maand geleden zegt zich aan de regels te houden met de mensen die ze liefhebben. Bij de omgang met collega's is een daling van 5 procent te zien en bij het boodschappen doen een daling van 9 procent.

Bron: RIVM

09.09

De gemeente Deurne wijst ouders nog eens op het doornemen van de buitenspeelregels met hun kinderen.

Wachten op privacy instellingen...

07.01

De zeshonderd medewerkers van de slachterij Vion in het Gelderse Groenlo blijven de komende twee weken in thuisquarantaine nadat 45 medewerkers daar positief testten op corona. Vion houdt intensief contact met alle medewerkers tot ze weer aan de slag mogen gaan. De vleesproductie wordt tijdelijk verplaatst naar andere vestigingen van Vion in Nederland.

07.00

De Lifeliner 5, de speciaal voor coronavervoer ingerichte traumahelikopter, is vanaf vrijdag weer beschikbaar voor het reguliere vervoer van patiënten vanaf de Waddeneilanden naar het vasteland. Vanwege het dalend aantal coronapatiënten die intensieve zorg nodig hebben, is vervoer via de lucht over grotere afstanden niet meer nodig.

03.30

Vechtsporters komen vrijdag in Den Haag bij elkaar voor een demonstratie tegen het verbod van het kabinet op de openstelling van vechtsportscholen vanwege de coronacrisis. Vanaf twaalf uur zullen gerenommeerde sporters uit diverse vechtsporttakken - onder wie oud-wereldkampioen K1 Ernesto Hoost en de Armeens-Nederlandse kickbokser Gago Drago de actie ondersteunen door lessen aan kleine groepen te geven.

02.14

Ondanks de heropening van de scholen - nu de verspreiding van het coronavirus in Nederland minder snel verloopt - zijn er nog ruim vijfhonderd basisschoolleerlingen onvindbaar. Zij zijn vaak al wekenlang van de radar, terwijl scholen en leerplichtambtenaren alles uit de kast trokken om hen op te sporen. Dat schrijft Trouw op basis van een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 995 schoolleiders in het (speciaal) basisonderwijs.

02.02

Nu mensen die in de zorg werken zich makkelijker kunnen laten testen op het coronavirus, piekt het ziekteverzuim onder personeel in verpleeghuizen. Steeds meer zorgprofessional testen positief en moeten thuisblijven totdat ze beter zijn. Daardoor is er een tekort aan zorgmedewerkers, zegt Conny Helder van branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ in De Telegraaf.