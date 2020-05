Gemeente Den Bosch maakt extra ruimte vrij voor terrassen in de binnenstad

Het terras van Auberge De Veste (foto: Ruben Coonen).

De Parade in Den Bosch wordt ingericht voor extra terrassen. Dat is te lezen in het ruimtelijk verdeelplan dat de gemeente Den Bosch dinsdag bekend heeft gemaakt. Ook in de Kerkstraat en op de Markt wordt extra terrasruimte gecreëerd.

Er komt geen maximum op het aantal stoelen. De gemeente verwacht dat met de extra ruimte die ze bieden horeca wel hun bestaande stoelen kunnen plaatsen.

Voor wat er mag op het terras gelden eigenlijk dezelfde regels als normaal. De extra ruimte geldt tot en met 15 oktober. Op 1 juni mogen de restaurants en terrassen weer open.

De maatregelen in de binnenstad van Den Bosch:

De Parade wordt ingericht voor extra terrassen. Die zijn voor de aangelegen ondernemers en voor een paviljoen voor de Korte Putstaat. De horeca op de Korte Putstraat wordt alleen toegankelijk voor mensen met een reservering.

Het paviljoen wordt een borrelplek waar gasten een drankje kunnen drinken alvorens ze naar hun tafel worden geleid. Daarnaast is ruimte voor cultuur en kleine andere activiteiten.

In de Kerkstaat wordt ondernemers ruimte geboden om in de lengterichting extra terrasruimte te vinden.

De terrassen op de Markt mogen met 4 meter verlengd worden. Met de verlenging van de terrassen op de Markt, hebben we ook de warenmarkt opnieuw ingericht. Op deze manier is voor de warenmarkt ook voldoende ruimte. Burgemeester Loeffplein, Hooge Steenweg en het eerste deel van de Orthenstraat worden onderdeel van de zaterdagmarkt.

Vrije ontmoetingsplekken zijn te vinden op Mariënburg, de Casinotuin en langs het water. Horeca die het terras uitbreidt, wordt door de gemeente gevraagd ook aan hun buren te denke met een zogenaamd ‘burenuur’. De gedachte ervan is dat buren ook voor ontmoeting gebruik kunnen maken van het terras zonder dat zij er gelijk een consumptie moeten nuttigen.

Gesprekken Rosmalen, Vinkel en Nuland lopen nog

Over verschillende voorstellen van horeca-ondernemers in Rosmalen, Vinkel en Nuland is de gemeente nog in gesprek. Datzelfde geldt voor een aantal kleinere individuele voorstellen. Hier hoopt de gemeente Den Bosch zo snel mogelijk duidelijkheid over te geven.

Duidelijk is al dat restaurant De Blauwe Sluis in Gewande en café Treurenburg in Maaspoort hun terras ook mogen uitbreiden.

Ondernemers die nog geen extra terrasruimte hebben, kunnen zich nog steeds aansluiten bij een collectief. Maar het is nu al duidelijk dat niet iedere ondernemer voor of dichtbij de eigen deur extra terrasruimte kan krijgen.

'Samen zijn wij Den Bosch'

De gedachte achter deze aanpak is een breder belang. “Samen zijn wij Den Bosch. Ook in het verdelen van de ruimte", aldus wethouder Hoskam, wethouder Van der Geld en burgemeester Mikkers. "We willen dat er op een veilige manier meer beweging komt voor ontmoeting en in de economie. We houden rekening met alle belangen. En we willen dat er een mix komt van betaalde mogelijkheden, en vrij toegankelijke.”

De gemeente is ook nog aan het onderzoeken hoe ze bezoekersstromen op een goede manier door Den Bosch kan gaan leiden. "Hiermee willen we voorkomen dat het op bepaalde plekken te druk wordt."

