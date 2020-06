Coronanieuws: Middelbare scholen gaan weer open

Het openbaar vervoer rijdt vanaf dinsdag weer volgens de normale dienstregeling, wel moeten alle reizigers verplicht een mondkapje dragen. En de middelbare scholen openen de deuren weer voor hun leerlingen. In dit liveblog houden we je op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis.

De partijen vragen om nog eens 700 miljoen euro van het kabinet voor kunst en cultuur, waardoor het totale bedrag op 1 miljard komt. Volgens Asscher is het eerste pakket aan noodsteun een goede start, maar volstrekt onvoldoende.

3.30

Het openbaar vervoer rijdt vanaf dinsdag weer grotendeels volgens de reguliere dienstregeling. Wel kunnen er nog flink minder reizigers mee dan normaal, om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom geldt nog altijd de regel dat mensen alleen het ov nemen als dit noodzakelijk is. In de bus, trein, tram, metro en op de pont is een mondkapje verplicht. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 95 euro.