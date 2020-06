Coronanieuws: 'Geen aanwijzingen' voor grote rol kinderen in verspreiden corona, meldt RIVM

Archieffoto: Karin Kamp

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus.

De voornaamste feiten op een rij:

Het dodental als gevolg van het coronavirus in heel Nederland is woensdag met tien gestegen naar 5977.

Brabant telt volgens de laatste RIVM-cijfers 9212 besmettingen.

18.05

De nertsenfokkerij van Huub Kuijpers in Deurne, waar het coronavirus is vastgesteld, zal worden geruimd. Volgens Haagse bronnen mogen nertsenfokkerijen die zijn geruimd niet meer opnieuw opstarten. Dat betekent dat na veertig jaar een einde komt aan het bedrijf van Huub. "Dit is gewoon verschrikkelijk."

18.00

Onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bevestigt het beeld dat kinderen geen grote rol lijken te spelen in de verspreiding van het coronavirus. De onderzoekers hebben daar althans 'geen aanwijzingen' voor gevonden. Ze hebben hun bevindingen gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

"Kinderen kunnen wel degelijk geïnfecteerd raken, maar transmissie vindt vooral plaats tussen volwassen leeftijdsgenoten en van volwassen gezinsleden naar kinderen", schrijven de wetenschappers. Ze baseren zich zowel op eigen onderzoek als op wetenschappelijke studies uit het buitenland. "Transmissie onder kinderen onderling of van kinderen naar volwassenen, zoals bij influenza bekend is, lijkt minder vaak voor te komen", luidt de conclusie.

17.50

Transavia gaat vanaf 18 juni weer vliegen vanaf Eindhoven Airport. Er zal in eerste instantie worden gevlogen op Lissabon, Faro, Malaga, Alicante, Ibiza, Valencia, Bologna en Barcelona. De vluchten zijn mogelijk vanwege de versoepeling van reisbeperkingen in Europa.

17.40

De dierenbeschermingsorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren maken bezwaar tegen het vergassen van tienduizenden nertsen op bedrijven waar het coronavirus is vastgesteld. Zij missen wetenschappelijke onderbouwing om de dieren te doden. "Eerder is steeds gezegd dat er buiten de stallen geen gevaar voor de volksgezondheid was. Als het nu toch gebeurt, lijkt dat een reactie op bezorgde geluiden uit de gemeenten. We begrijpen dat mensen bezorgd zijn, maar dat rechtvaardigt niet het doden van tienduizenden dieren", stelt Erwin Vermeulen van Animal Rights.

17.30

De basisscholen gaan vanaf 8 juni weer helemaal open. Dat heeft het kabinet besloten, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf. Het kabinet mikte al op die datum, maar hield nog een slag om de arm voor het geval het coronavirus opnieuw de kop zou opsteken.

Basisschoolleerlingen krijgen sinds 11 mei weer de halve schoolweek les op school. Het kabinet wilde de scholen voorzichtig openen, omdat nog onduidelijk was hoe groot het gevaar was dat kinderen het virus oplopen en elkaar en volwassenen besmetten. Inmiddels is er meer onderzoek verricht en wordt steeds duidelijker dat die risico's meevallen.

17.20

Eind juni zal de voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen groot genoeg zijn om een eventuele tweede besmettingsgolf van het coronavirus aan te kunnen. Dat zei minister Martin van Rijn (Medische Zorg) woensdag tijdens een bezoek aan de centrale opslagplaats van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH).

Van Rijn zei 'heel trots' te zijn op de medewerkers van het LCH, en op de 'heroïsche' taak die ze de afgelopen maanden hebben verricht. Maar hoewel er van schaarste in beschermingsmiddelen geen sprake meer is, moet de voorraad nog verder groeien.

17.00

Op de intensive care van het Jeroen Bosch Ziekenhuis liggen geen coronapatiënten meer. Dat heeft het Bossche ziekenhuis woensdagmiddag bevestigd.

16.40

Een malle hoed, een mondkapje gemaakt van een bh en een aanstekelijke melodie. Rasentertainer Huub Hangop heeft een nieuwe hit.

16.00

Op de intensive cares liggen nu nog 116 patiënten met het coronavirus. Dat zijn er 38 minder dan op dinsdag. Het is de grootste daling in lange tijd. Alle ic-patiënten liggen in Nederland, niemand ligt meer in Duitsland, laat het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) weten.

14.17

Het aantal mensen dat positief is getest op het coronavirus in Nederland is in de afgelopen 24 uur met 86 gestegen naar 46.733. Dat meldt het RIVM woensdagmiddag. 11.759 mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen (geweest), dat zijn er 9 meer dan gisteren. Het aantal overledenen ligt op 5977, dat zijn er tien meer dan dinsdag.

Brabant telt sinds de uitbraak van het coronavirus 9212 besmettingen. Dat zijn er 18 meer dan dinsdag. Er zijn 2762 Brabanders in het ziekenhuis opgenomen en 1514 mensen overleden.

12.35

In de Brabantse ziekenhuizen liggen momenteel 88 patiënten die positief zijn getest op het coronavirus. Dat is een patiënt meer dan gisteren. Dat meldt het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) woensdag. Daarvan liggen zeventig mensen op de verpleegafdeling en 18 op de ic. Er zijn geen nieuwe patiënten waarbij het coronavirus is vastgesteld overleden.

In de ziekenhuizen zijn 69 mensen opgenomen die mogelijk het virus hebben maar waarbij corona niet via een test is vastgesteld. Daarvan liggen er zes op de ic en 63 op de verpleegafdeling. Een zogenoemde ‘verdachte’ patiënt is overleden.

12.00

Een aantal nertsenfokkerijen waar besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld, wordt geruimd. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van RTL Nieuws. Het gaat om acht fokkerijen in Oost-Brabant waar de besmetting bevestigd is.

10.30

Dramatische cijfers voor Eindhoven Airport: in april reisden er niet meer dan 7732 reizigers via de luchthaven. Dit tegenover 606.490 reizigers een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

10.00

Ook natuurtheater de Kersouwe in Heeswijk-Dinther zette noodgedwongen een streep door het eerder geplande theaterprogramma voor deze zomer. Maar het theaterbloed in Heeswijk-Dinther kruipt waar het niet gaan. En dus zet het natuurtheater de poort een klein beetje open. Dit onder de noemer: ‘Kersouwe Klein'.

Dit betekent een intiem concert of voorstelling in het bosrijke theater. Met maximaal 125 bezoekers per optreden op de tribune en dan twee optredens van circa 75 minuten op éénb avond. De allereerste artiest is al geboekt, zo laat het natuurtheater woensdag weten. Singersongwriter Tim Knol zal op vrijdagavond 17 juli optreden. De kaartverkoop start zaterdag as. om 10:00 uur.

9.00

Waar kun je vandaag op Wereldfietsdag coronaproof op pad? Het kadaster weet het! En 'onze' zesvoudig wereldkampioen Harrie Lavreysen geeft het goede voorbeeld.

8.50

Het is nog niet bekend wanneer Transavia de vluchten vanaf Eindhoven Airport hervat. Dat laat een woordvoerder van de luchthaven woensdagochtend weten. Ook over de bestemmingen waar Transavia op vliegt, is nog niets bekend. Ryanair kondigde eerder al aan vanaf 1 juli weer naar een dertigtal bestemmingen te willen vliegen.

vliegtuigen bij Eindhoven Airport in de startblokken. (Foto: Hans Janssen)

8.45

Internationale theaters en bioscopen hebben interesse in de 'coronaproof' zaalindeling van Theater Markant in Uden, waarmee toch 70 procent van de stoelen kan worden gebruikt. "Onze werkwijze krijgt steeds meer bijval, ook van andere sectoren", zegt bedenker Christian Brander van bureau Tausch, dat grote congres- en festivalruimtes inricht.

7.32

Door de crisis wachten steeds meer werknemers op de uitbetaling van het vakantiegeld. Volgens het Meldpunt Vakantiegeld van vakbond CNV is dit met name in de evenementensector aan de orde. Maar ook in de horeca en bij contactberoepen als kappers en schoonheidssalons wordt het geduld van personeel op de proef gesteld.

Het meldpunt werd ingesteld toen uit onderzoek van CNV bleek dat 8 procent van de werkenden geen vakantiegeld ontving. Werknemers van tientallen bedrijven richtten zich tot de bond. De teller van het aantal meldingen loopt nog dagelijks op.

7.30

De tweedehands auto wint als gevolg van de coronacrisis aan populariteit. Onderzoek van Markeffect in opdracht van branchevereniging BOVAG wijst uit dat veel reizigers die doorgaans met het openbaar vervoer reizen de auto als alternatief zien.

7.00

Ook in de zomer gaat het coronavirus sociale slachtoffers onder ouderen maken. Uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB blijkt dat maar liefst een derde (35%) van de senioren verwacht dat ze meer negatieve gevoelens krijgen, zoals eenzaamheid en somberheid, dan in voorgaande zomers.

Volgens Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB, lijkt het erop dat de coronacrisis extra eenzaamheidsslachtoffers onder senioren gaat maken. Want dit percentage is aanzienlijk hoger dan de 21% die aangeeft altijd last van zomereenzaamheid te hebben. Het vooruitzicht om niet op vakantie te kunnen gaan of nog langer de kleinkinderen niet te kunnen knuffelen, hakt erin.

6.00

Schuldhulpverleners vrezen voor een grote toename van hulpverzoeken wegens betalingsproblemen door de coronacrisis. Veel aanvragen komen van groepen mensen die voorheen nooit om advies of bemiddeling rond schulden aanklopten, verwacht de branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK. Daarbij doemt het gevaar op dat de schuldhulpverlening in veel gemeentes overbelast raakt, schrijft de organisatie in haar jaarverslag.

"Vanwege de coronacrisis verwachten we voor 2020 en daarna een stijging van het aantal hulpvragen met minimaal 30 procent", zegt voorzitter Marco Florijn.

5.39

De groepsimmuniteit voor het coronavirus is nog ver weg. Uit onderzoek bij ruim 7000 bloeddonoren bij de bloedbanken van Sanquin komt naar voren dat zo'n 5,5 procent van de donoren antistoffen tegen het coronavirus heeft ontwikkeld, meldt onderzoeksleider Hans Zaaijer van Sanquin in het AD. "Er is een vaccin nodig."

Volgens de arts-microbioloog en hoogleraar is de stijging ten opzichte van de 3 procent die werd gemeten in april maar klein en duurt het zo nog twee jaar voordat in Nederland groepsimmuniteit wordt bereikt.

3.30

Het coronacrisisteam van het kabinet buigt zich woensdag over de vraag of Nederland nog wat verder van het slot kan. Nederlanders krijgen te horen dat ze binnenkort weer makkelijker binnen Europa op vakantie kunnen, melden ingewijden. En de basisscholen krijgen uitsluitsel of ze volgende week inderdaad weer helemaal open mogen.