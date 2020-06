Coronanieuws: knopen doorgehakt over zomervakantie en volledig openen basisscholen

Archieffoto

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus.

De voornaamste feiten op een rij:

Het dodental als gevolg van het coronavirus in heel Nederland is gestegen met vijf naar 5967 dinsdag.

Brabant telt volgens de laatste RIVM-cijfers 9194 besmettingen.

6.00

Schuldhulpverleners vrezen voor een grote toename van hulpverzoeken wegens betalingsproblemen door de coronacrisis. Veel aanvragen komen van groepen mensen die voorheen nooit om advies of bemiddeling rond schulden aanklopten, verwacht de branchevereniging voor schuldhulpverlening NVVK. Daarbij doemt het gevaar op dat de schuldhulpverlening in veel gemeentes overbelast raakt, schrijft de organisatie in haar jaarverslag.

"Vanwege de coronacrisis verwachten we voor 2020 en daarna een stijging van het aantal hulpvragen met minimaal 30 procent", zegt voorzitter Marco Florijn.

5.39

De groepsimmuniteit voor het coronavirus is nog ver weg. Uit onderzoek bij ruim 7000 bloeddonoren bij de bloedbanken van Sanquin komt naar voren dat zo'n 5,5 procent van de donoren antistoffen tegen het coronavirus heeft ontwikkeld, meldt onderzoeksleider Hans Zaaijer van Sanquin in het AD. "Er is een vaccin nodig."

Volgens de arts-microbioloog en hoogleraar is de stijging ten opzichte van de 3 procent die werd gemeten in april maar klein en duurt het zo nog twee jaar voordat in Nederland groepsimmuniteit wordt bereikt.

3.30

Het coronacrisisteam van het kabinet buigt zich woensdag over de vraag of Nederland nog wat verder van het slot kan. Nederlanders krijgen te horen dat ze binnenkort weer makkelijker binnen Europa op vakantie kunnen, melden ingewijden. En de basisscholen krijgen uitsluitsel of ze volgende week inderdaad weer helemaal open mogen.