Coronanieuws: 13 nieuwe doden, veel meer besmettingen geregistreerd

Het dodental als gevolg van het coronavirus in heel Nederland is woensdag met tien gestegen naar 5977.

Brabant telt volgens de laatste RIVM-cijfers 9212 besmettingen.

14.20

In Nederland zijn waarschijnlijk ongeveer 2000 coronapatiënten die anderen kunnen besmetten met het virus. Het aantal 'besmettelijke personen' ligt tussen de 1190 en de 2291, schat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De periode waarvoor dit is uitgerekend loopt van 15 tot en met 29 mei. Het is de eerste keer dat het RIVM met zulke cijfers komt.

14.08

Volgens het RIVM zijn er de afgelopen 24 uur in heel Nederland 13 mensen overleden als gevolg van het coronavirus. Daarmee komt het totaal aantal doden door corona op 5990. Er werden 209 nieuwe besmettingen geregistreerd, het totaal aantal positief geteste mensen op het virus komt daarmee op 46.942.

In Brabant zijn in de afgelopen 24 uur 3 mensen overleden aan het coronavirus, het aantal loopt daarmee op naar 1517. Ook zijn sinds de uitbraak 2763 Brabanders met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis, dat is er 1 meer dan gisteren. Wel meldt het RIVM 49 nieuwe besmettingen in onze provincie. Dat zijn er 31 meer dan gisteren. Die toename heeft vooral te maken met het feit dat er sinds 1 juni veel meer wordt getest. Het totale aantal Brabantse besmettingen staat volgens het RIVM op 9261.

13.00

Binnensporten, zoals gymnastiek, kunnen normaal gesproken op 1 juli toch weer beginnen. Bij de eerdere door het kabinet aangekondigde versoepeling van de coronamaatregelen bleken onder meer sportscholen en sportkantines hun deuren te mogen openen, maar bleef het stil rond de binnensporten. "Een communicatiefoutje", zei Gerard Dielessen, directeur van NOC*NSF, donderdag. "Ik heb de verzekering van VWS dat ook binnensporten straks worden meegenomen als definitief bekend wordt wat er na 1 juli mag."

12.54

Veel individuele touringcarondernemers bereiden acties voor om meer passagiers te mogen vervoeren dan de dertien die nu zijn toegestaan. Dat bevestigt branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) na berichtgeving van BNR Nieuwsradio. In het uiterste geval zetten ze koers naar Den Haag.

In de branche lopen er nog gesprekken wat het juiste moment is voor het voeren van gezamenlijke acties, aldus een woordvoerder. Er heerst veel onbegrip dat er nog geen versoepelingen zijn. Voorzitter Theo Vegter van Busvervoer Nederland wijst naar vliegtuigmaatschappijen die weer met volle bezetting mogen vliegen of het openbaar vervoer waar een bezetting van 40 procent is toegestaan. Volgens hem hebben touringcarbedrijven een protocol ontwikkeld dat zelfs strenger is dan in het ov.

12.42

Het kabinet heeft de experts van het Outbreak Management Team (OMT) niet gevraagd te kijken naar het risico op besmetting met het coronavirus in vliegtuigen. Dat zei Jaap van Dissel van het RIVM donderdag in de Tweede Kamer. D66-Kamerlid Antje Diertens wilde weten wat Van Dissel Nederlandse luchtvaartmaatschappijen zou adviseren, om het risico op besmettingen te beperken. Het OMT heeft zich hier vooralsnog niet in verdiept, omdat daar geen verzoek toe is gedaan door het kabinet.

12.39

Reserveringsgegevens zoals namen en telefoonnummers die klanten bij restaurants en café's opgeven, worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek. Dat wil het kabinet. Als er dan iemand die besmet is met het coronavirus in dezelfde eet- of drinkgelegenheid aanwezig is geweest, dan kan de lokale GGD andere klanten daarover informeren. Het gaat om de namen en telefoonnummers die klanten opgeven als ze een tafeltje reserveren bij bijvoorbeeld een restaurant.

12.37

Elke zorgprofessional moet zelf en individueel kunnen beslissen over de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen. De werkgever moet die dan aanleveren of vergoeden. Dat staat in de nieuwe richtlijn, Veilig werken in verband met Covid-19, die donderdag is gepresenteerd. "Ik ben daar blij mee, maar dat het sneller had gekund en gemoeten, laat dat duidelijk zijn. Elke dag onbeschermd werken, was er eentje teveel, zegt vicevoorzitter van de FNV Kitty Jong.

12.00

PSV-verdediger Denzel Dumfries volgt tot en met het einde van dit seizoen een individueel trainingsprogramma. Dat hebben de voetballer en de club 'in goed overleg' besloten. Dumfries (24) was woensdag aanwezig bij een Black Lives Matter-demonstratie in Rotterdam. Niet alle aanwezigen daar hielden zich aan de noodverordening die is uitgevaardigd in verband met corona. "Hoewel de voetballer persoonlijk alle veiligheidsvoorschriften in verband met corona respecteerde, achten hij en PSV het verstandig om geen risico’s te nemen."

11.00

De uitbraak van het coronavirus heeft een 'beperkte' invloed gehad op de deelname van zuigelingen aan het Rijksvaccinatieprogramma, meldt het RIVM. Het aandeel kinderen dat de afgelopen maanden de eerste BMR-vaccinatie heeft gekregen (tegen bof, mazelen en rode hond) was circa vijf procent lager dan vorig jaar.

10.15

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) heeft aangifte gedaan tegen een 24-jarige man die tijdens de coronapiek onbevoegd medische handelingen heeft uitgevoerd. "Tijdens de piekdrukte als gevolg van de coronacrisis zijn de eisen om in de zorg te werken op landelijk niveau versoepeld om tekorten in de zorg op te vangen. In deze periode heeft korte tijd iemand bij ons gewerkt die misbruik heeft gemaakt van deze versoepeling en niet voldoende was gekwalificeerd", aldus het ziekenhuis.

8.45

De coronapersconferenties van het kabinet trekken steeds minder kijkers. Woensdag keken via de NPO, RTL en SBS bijna 3,9 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Dat zijn er zo'n 1,8 miljoen minder dan twee weken geleden.

8.37

Om te voorkomen dat na de zomer iedereen weer tegelijk het openbaar vervoer of de auto gaat gebruiken, moeten werknemers gestimuleerd blijven om thuis te werken. In het onderwijs moet er een combinatie gevonden worden van online en fysiek onderwijs. Dat adviseert de Denktank Coronacrisis, een initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER).

8.30

In het corona-dashboard van het kabinet wordt een grens opgenomen van veertig ziekenhuisopnames per dag, gemiddeld over de afgelopen drie dagen. 'Om maximale controle over het virus te houden' is het belangrijk onder die grens te blijven, zegt 'corona-minister' Hugo de Jonge. Hetzelfde geldt voor tien opnames op de intensive care per dag, gemiddeld over drie dagen.

7.28

Veel kinderen uit groep 8 kunnen vanwege de coronacrisis geen praktisch verkeersexamen doen. Veilig Verkeer Nederland heeft voor deze leerlingen een eenmalig alternatief bedacht: de praktijktoets thuis. Deze toets is gericht op de route naar de nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Wanneer kinderen deze route de komende weken met hun ouders oefenen kunnen zij nog dit schooljaar hun verkeersdiploma in ontvangst nemen.

7.11

De 'intelligente lockdown' heeft aanbieders van deelauto's onverwachte groei opgeleverd. Waar ze door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus in maart nog een harde klap kregen, is het gebruik van gemeenschappelijke auto's volgens SnappCar en Greenwheels nu hoger dan een jaar geleden. Dat komt volgens de bedrijven vooral doordat reizigers het openbaar vervoer nog mijden wegens de virusuitbraak.

7.03

Alle praktijklessen voor EHBO, reanimatie en BHV (bedrijfshulpverlening) kunnen weer veilig van start. Er is een protocol opgesteld met nieuwe richtlijnen volgens de coronamaatregelen. Het gaat onder meer om het oefenen van vaardigheden op anderhalve meter afstand, speciale hygiënemaatregelen en looproutes tijdens de cursussen.

7.00

De burgemeester van Tilburg heeft geprobeerd te voorkomen dat de eerste coronabesmetting in Nederland nog diezelfde avond live op televisie bekend werd gemaakt. Theo Weterings wilde tijd om de crisisorganisatie op te starten en zich voor te bereiden op een mediastorm, maar ‘Den Haag’ ging niet in op dat verzoek. En dus hoorde Nederland op donderdag 27 februari tijdens een live NOS-uitzending dat de eerste coronapatiënt in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg lag.

6.01

Het aantal buitenlandse toeristen in Nederland neemt dit jaar met ruim de helft af ten opzichte van vorig jaar. Dat verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) ondanks de versoepelingen voor vakanties die verschillende landen de afgelopen periode doorvoerden. Ook het aantal Nederlandse toeristen die in eigen land op vakantie gaan valt dit jaar fors lager uit.

6.00

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) viert donderdag, deels samen met onderwijsminister Arie Slob, de 'nationale slaagdag'. Geslaagde middelbare scholieren kunnen (nogmaals) de vlag met schooltas uitsteken.

Door het coronavirus gingen de centraal eindexamens niet door en waren er ook geen echte examenfeesten. "Nu de deuren van de scholen weer open mogen, hoeven de meeste eindexamenscholieren eigenlijk niet meer naar binnen. Wat een vreemd moment om de middelbare school af te ronden. Ik hoop dat er vandaag veel vlaggen uit kunnen, zoals de jaarlijkse traditie. Achter iedere vlag schuilt een leerling die zich niet heeft laten stoppen door een pandemie", aldus Slob in een bericht van het LAKS.

4.47

Zorgverleners hebben momenteel een tekort aan handschoenen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Er zijn wel genoeg schorten, brillen en mondkapjes om aan de vraag van zorginstellingen te voldoen, stelt de minister.

3.35

Het kabinet brengt donderdag in de Tweede Kamer opnieuw verslag uit van de strijd tegen het coronavirus. In plaats van de fractievoorzitters van de verschillende partijen, zijn het nu vaak de zorgspecialisten die dat debat voor hun rekening nemen.

3.30

De studentenraad van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het bestuur van de onderwijsinstelling staan donderdag tegenover elkaar in de rechtbank in Amsterdam. De raad spant een kort geding aan tegen het universiteitsbestuur vanwege surveillanceprogramma Proctorio, dat door de UvA gebruikt wordt om studenten in de gaten te houden tijdens onlinetentamens. Ook studenten van de Universiteit van Tilburg trokken al aan de bel over het gebruik van het surveillanceprogramma.

0.01

Door de coronamaatregelen zijn minder mensen getrouwd. Van half maart tot en met half mei halveerde het aantal stellen dat elkaar het ja-woord bijna tegenover een jaar eerder. Alleen op 'mooie data', zoals 20 april 2020, traden nog relatief veel stellen in het huwelijk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vanaf half maart mochten maximaal dertig mensen aanwezig zijn bij bruiloften. Ook werd de horeca toen gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor konden bruidsparen vaak alleen terecht in de trouwzaal van het gemeentehuis omdat de deuren waren gesloten van de locatie die ze hadden geboekt.