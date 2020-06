Coronanieuws: minder mensen kijken naar persconferentie en 'blijf thuiswerken stimuleren'

Maatregelen op een middelbare school in Oudenbosch (foto: Noël van Hooft)

In dit liveblog houden we je donderdag op de hoogte van het laatste nieuws rondom de coronacrisis.

De voornaamste feiten op een rij:

Het dodental als gevolg van het coronavirus in heel Nederland is woensdag met tien gestegen naar 5977.

Brabant telt volgens de laatste RIVM-cijfers 9212 besmettingen.

De coronapersconferenties van het kabinet trekken steeds minder kijkers. Woensdag keken via de NPO, RTL en SBS bijna 3,9 miljoen mensen, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Dat zijn er zo'n 1,8 miljoen minder dan twee weken geleden.

Om te voorkomen dat na de zomer iedereen weer tegelijk het openbaar vervoer of de auto gaat gebruiken, moeten werknemers gestimuleerd blijven om thuis te werken. In het onderwijs moet er een combinatie gevonden worden van online en fysiek onderwijs. Dat adviseert de Denktank Coronacrisis, een initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER).

In het corona-dashboard van het kabinet wordt een grens opgenomen van veertig ziekenhuisopnames per dag, gemiddeld over de afgelopen drie dagen. "Om maximale controle over het virus te houden" is het belangrijk onder die grens te blijven, zegt 'corona-minister' Hugo de Jonge. Hetzelfde geldt voor tien opnames op de intensive care per dag, gemiddeld over drie dagen.

Veel kinderen uit groep 8 kunnen vanwege de coronacrisis geen praktisch verkeersexamen doen. Veilig Verkeer Nederland heeft voor deze leerlingen een eenmalig alternatief bedacht: de praktijktoets thuis. Deze toets is gericht op de route naar de nieuwe school voor voortgezet onderwijs. Wanneer kinderen deze route de komende weken met hun ouders oefenen kunnen zij nog dit schooljaar hun verkeersdiploma in ontvangst nemen.

De 'intelligente lockdown' heeft aanbieders van deelautos onverwachts groei opgeleverd. Waar ze door maatregelen tegen het nieuwe coronavirus in maart nog een harde klap kregen, is het gebruik van gemeenschappelijke auto's volgens SnappCar en Greenwheels nu hoger dan een jaar geleden. Dat komt volgens de bedrijven vooral doordat reizigers het openbaar vervoer nog mijden wegens de virusuitbraak.

Alle praktijklessen voor EHBO, reanimatie en BHV (bedrijfshulpverlening) kunnen weer veilig van start. Het Rode Kruis, NIBHV, Het Oranje Kruis, de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland (BVBN) hebben een gezamenlijk protocol opgesteld met nieuwe richtlijnen volgens de coronamaatregelen. Het gaat onder meer om het oefenen van vaardigheden op anderhalve meter afstand, speciale hygiënemaatregelen en looproutes tijdens de cursussen.

De burgemeester van Tilburg heeft geprobeerd te voorkomen dat de eerste coronabesmetting in Nederland nog diezelfde avond live op televisie bekend werd gemaakt. Theo Weterings wilde tijd om de crisisorganisatie op te starten en zich voor te bereiden op een mediastorm, maar ‘Den Haag’ ging niet in op dat verzoek. En dus hoorde Nederland op donderdag 27 februari tijdens een live NOS-uitzending dat de eerste coronapatiënt in het TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg lag.

Het aantal buitenlandse toeristen in Nederland neemt dit jaar met ruim de helft af ten opzichte van vorig jaar. Dat verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) ondanks de versoepelingen voor vakanties die verschillende landen de afgelopen periode doorvoerden. Ook het aantal Nederlandse toeristen die in eigen land op vakantie gaan valt dit jaar fors lager uit.

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) viert donderdag, deels samen met onderwijsminister Arie Slob, de 'nationale slaagdag'. Geslaagde middelbare scholieren kunnen (nogmaals) de vlag met schooltas uitsteken om te markeren dat middelbare school voor hun verleden tijd is.

Door het coronavirus gingen de centraal eindexamens niet door en waren er ook geen echte examenfeesten. "Nu de deuren van de scholen weer open mogen, hoeven de meeste eindexamenscholieren eigenlijk niet meer naar binnen. Wat een vreemd moment om de middelbare school af te ronden. Ik hoop dat er vandaag veel vlaggen uit kunnen, zoals de jaarlijkse traditie. Achter iedere vlag schuilt een leerling die zich niet heeft laten stoppen door een pandemie", aldus Slob in een bericht van het LAKS.

Zorgverleners hebben momenteel een tekort aan handschoenen. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Voor andere beschermingsmiddelen zoals schorten, brillen en mondkapjes geldt dat het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) met de huidige voorraad kan voorzien in de vraag van zorginstellingen, stelt de minister.

Het kabinet brengt donderdag in de Tweede Kamer opnieuw verslag uit van de strijd tegen het coronavirus. In plaats van de fractievoorzitters van de verschillende partijen, zijn het nu vaak de zorgspecialisten die dat debat voor hun rekening nemen.

De studentenraad van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het bestuur van de onderwijsinstelling staan donderdag tegenover elkaar in de rechtbank in Amsterdam. De raad spant een kort geding aan tegen het universiteitsbestuur vanwege surveillanceprogramma Proctorio, wat door de UvA gebruikt wordt om studenten in de gaten te houden tijdens onlinetentamens.

Ook studenten van de Universiteit van Tilburg trokken al aan de bel over het gebruik van het surveillanceprogramma.

Door de coronamaatregelen zijn minder mensen getrouwd. Van half maart tot en met half mei halveerde haast het aantal stellen dat het ja-woord gaf vergeleken met een jaar eerder. Alleen op mooie data, zoals 20 april 2020, traden nog relatief veel stellen in het huwelijk. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vanaf half maart mochten maximaal dertig mensen aanwezig zijn bij bruiloften. Ook werd de horeca toen gesloten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daardoor konden bruidsparen vaak alleen terecht in de trouwzaal van het gemeentehuis omdat de deuren waren gesloten van de locatie die ze hadden geboekt.