Feestje op wieltjes om geslaagden toch te verrassen ondanks coronacrisis

Een vlag aanpakken op 1,5 meter afstand blijkt lastig. (foto: Omroep Brabant)

Geen eindexamengala, schoolfeesten of reis naar het buitenland: de coronacrisis verandert het laatste jaar voor veel geslaagden in een kleine ramp. Om het leed wat te verzachten, bracht het Were Di in Valkenswaard het feest donderdag naar de leerlingen toe.

Met een klein ‘Ibiza op wieltjes’ trokken de docenten langs negen verschillende plekken om hun leerlingen te verrassen. “Dit ga ik nooit vergeten”, glundert de 16-jarige Britt Borrenbergs. Naast een vlag en hun cijferlijst, kregen de leerlingen ook het vakantiegevoel mee.

Bekijk in de video hoe het toch een feestje werd voor geslaagden:

Wachten op privacy instellingen...

In heel onze provincie waren donderdag allerlei initiatieven voor geslaagden. Zo had het Newmancollege in Breda een drive-thru voor geslaagden. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) viert bovendien de 'nationale slaagdag'. Geslaagde middelbare scholieren kunnen nogmaals de vlag met schooltas uitsteken.

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

LEES OOK: