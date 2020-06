Rechtszaak ruimen nertsen: minister wil zo snel mogelijk uitspraak

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wil zo snel mogelijk beginnen met het ruimen van de nertsenhouderijen waar het coronavirus heerst. Daarom wil het ministerie zo snel mogelijk een uitspraak van het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb).

Ruimen van nertsenfokkerijen De zaak gaat over het ruimen van nertsenhouderijen waar besmettingen met het coronavirus zijn geconstateerd. Het gaat in totaal om tien besmette vestigingen in Beek en Donk, De Mortel, Deurne, Gemert, Landhorst, Milheeze en het Limburgse Ysselsteyn. Vrijdagmiddag kwam er een derde besmette nertsenfokkerij in Landhorst bij.

140 nertsenfokkerijen

Nederland telt ongeveer 140 nertsenfokkerijen met in totaal 808.000 moederdieren, die doorgaans in mei jongen werpen. De nertsenfokkerij als geheel is per 1 januari 2024 verboden in Nederland. Het bont van de dieren vindt zijn afzet met name in Azië, Rusland en de Verenigde Staten.