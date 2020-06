Na beschieting houdt kapper Ilias zijn zaak voorlopig dicht: 'Ik durf niet meer te knippen hier'

Kapper Amawa durft niet meer bij het raam te knippen.

"Ik ga de komende tijd niet meer open", dat zegt kapper Ilias Amawa (39) nadat zijn zaak aan de Korvelseweg in Tilburg dit weekend is beschoten. Zondag dacht hij daar nog anders over, maar de angst is toch te groot: "Ik ben bang dat er nog een keer iets gebeurt."

Ilias Amawa laat de schade aan het raam van binnen zien. Net achter het raam staat een kappersstoel en hangt een spiegel. "Hier ga ik dus zeker nooit meer knippen. Ik wil niet meer hier aan het raam staan." De zaak gaat dus enigszins verbouwd worden, zodat de kappersstoel achterin kan staan.

Zelfs nu de kapper voor het raam staat te kijken, voelt hij de angst. Aan verhuizen wil hij niet denken, maar de deuren van zijn zaak blijven voorlopig wel dicht.

"Zolang de kogelgaten in het raam zitten, ga ik niet open. Als ik ernaar kijk, word ik helemaal angstig." Waarschijnlijk blijft de kapperszaak dicht, totdat de politie meer weet over de beschieting. "Ik durf gewoon niet meer te knippen hier."

Naam op de muur

Dit weekend werd ook de naam van een vaste klant op de muur van de kapperszaak gespoten. Amawa denkt dat er een verband bestaat. De klant is dan ook niet meer welkom, geeft Amawa aan: "Ik werk hard voor mijn zaak en ik ben geen crimineel. En straks zit die klant hier en gaan er weer kogels door mijn raam heen. Dat wil ik niet voor mijn personeel en klanten."

Een kapper van twee deuren verder is ook angstig. "De volgende keer loopt die klant hier door de straat, wordt hij beschoten en vliegen de kogels door mijn zaak heen. Ik ben er wel bang door geworden." Een medewerker van een eetzaak in de straat heeft hetzelfde angstige gevoel.

Na de schietpartij die zaterdagnacht plaatsvond op de Korvelseweg in Tilburg heeft de politie op de vluchtroute van de verdachte een kalasjnikov gevonden.

Derde beschieting in drie dagen

Het was al de derde schietpartij in Tilburg in drie dagen tijd. Vrijdag werd een 42-jarige Tilburger voor de ogen van zijn 10 jaar oude zoon neergeschoten. Die schietpartij vond plaats op straat. Deze man is naar een ziekenhuis gebracht en voor het 10-jarige kind is slachtofferhulp ingeschakeld.

E en dag eerder werd een auto in Tilburg beschoten. "We sluiten een verband tussen deze schietpartijen niet uit", laat een politiewoordvoerder weten. "We zitten hier bovenop."

