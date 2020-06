Kapper heropent zijn zaak na beschieting, maar doet door alle stress geen oog dicht

Kapper Ilias Amawa voor zijn beschoten zaak in Tilburg (foto: Eva de Schipper). vergroot

Nadat zijn kapperszaak beschoten werd, besloot Ilias Amawe tijdelijk de boel op slot te gooien uit angst voor meer geweld. Sinds deze week zijn de deuren van Ilias Coiffure aan de Korvelsweg in Tilburg weer geopend. Maar Ilias kan door het voorval al weken niet slapen en maakt zich grote zorgen om zijn financiën. Donderdag werd bekend dat de politie onderzoekt of de beschieting in de hoek van de internationale drugshandel met worden gezocht. De kapper heeft van de politie te horen gekregen dat hij veilig is.

Bij kapper Illias Amawe in Tilburg zat de schrik er na de beschieting van zijn winkel behoorlijk in. Meerdere kogels doorboorden het raam van de zaak. Op de vluchtroute werd een kalasjnikov, een automatisch wapen, gevonden.

Het onderzoekt naar het incident is nog in volle gang. Er is een buurtonderzoek gedaan, er is gesproken met getuigen en er zijn camerabeelden bekeken. De politie zoekt nog steeds naar meer getuigen.

Ondertussen hielde de kapper zijn deuren dicht, maar na ruim twee weken ontvangt hij nu weer klanten. Ilias is er maar wat blij mee. Maar de financiële ellende is groot, vertelt hij aangedaan. "Hoe kan ik aan het eind van de maand m'n kosten betalen?"'

'Mijn hoofd zit vol'

"Ik kan niet slapen, doe geen oog dicht. Ik ben al naar de dokter geweest en heb slaaptabletten gekregen. Zoveel stress heb ik", zucht hij. "Hoe moet ik mijn huur betalen? Hoe moet ik een nieuw raam betalen? Mijn hoofd zit vol."

Volgens de politie is de kapper veilig. "Dat hebben ze me beloofd en ik vertrouw de politie." De politie is volgens hem nog druk bezig met het onderzoek. De Tilburger heeft in de tussentijd nog af en toe contact met de klant die hij linkt aan de beschieting. De naam van die klant werd een da voor de beschieting op het raam van de kapsalon gekalkt.

'Alle klanten steunen me'

"Die klant was hier meteen al niet meer welkom. Maar hij blijft zeggen dat hij er niets mee te maken heeft. Ik geloof hem niet. Hoe komt zijn naam anders op het raam van mijn zaak?"

Ilias haalt steun uit positieve reacties van zijn klanten. "Ze zeggen: Ilias, je bent een harde werker met een hart van goud. Al mijn klanten steunen me, allemaal. Ze hopen en bidden voor me en weten dat ik niets met de beschieting te maken heb."

Ook bij twee andere beschietingen wordt gekeken of ze te maken hebben met internationale drugshandel: die van een auto in Tilburg en een huis in Waalwijk.

