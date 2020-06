Honderdduizenden euro's de grens over: zo ziet een controle eruit

Controle bij de grens Hazeldonk (foto: Noël van Hooft) vergroot

De afgelopen weken zijn er honderdduizenden euro's onderschept aan de grens tussen Nederland en België. De Koninklijke Marechaussee vindt die geldbedragen tijdens identiteitscontroles om te checken of er illegalen de grens over gaan. Het vinden van geld, wapens of drugs is vaak een bijvangst.

Volgens Robert van Kapel, woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee, is de geldvangst dit jaar al bijna net zo groot als in heel 2019. Toen ging het om 2,4 miljoen euro.

Frans en jong

Ook donderdagochtend werd er gecontroleerd bij de grensovergang Hazeldonk. Een populaire route voor smokkelaars omdat dit de verbinding is tussen Antwerpen en Rotterdam. Vijf motorrijders bekijken de auto's en inzittenden en bepalen of er gecontroleerd moet worden.

Hoe het komt dat er de afgelopen weken veel geld is gevonden? ''We hebben een steeds duidelijker beeld van wie we moeten hebben'', zegt Van Kapel. ''Zo weten we dat geldtransporten vaak gedaan worden in auto's met een Frans kenteken waarin jonge gasten zitten.''

Bekijk hier hoe zo'n grenscontrole gaat:

Bij de controle van donderdagochtend zijn er twee illegalen terug over de grens gezet. Verder is er één voertuig in beslag genomen omdat de huurpapieren niet in orde waren. Er is geen geld aangetroffen.

Geld uit auto gooien

Vorige week was dat anders, vertelt Emma. Ze reed met haar collega net weg toen ze via de portofoon 'kom terug, kom terug' hoorde. ''We zijn toen terug gegaan en terwijl een auto van de weg gehaald werd zagen we hoe een zak uit de auto werd gegooid.''

In die zak bleek later 22.000 euro te zitten. Twee Belgen zijn direct aangehouden voor witwassen. ''Hier doe je het voor'', vervolgt Emma. ''Dan denk je wel 'Yes' Dit is wat je van straat wilt halen.''

