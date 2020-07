Coronanieuws: aantal patiënten in ziekenhuizen daalt nog steeds

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

In dit liveblog houden we je woensdag op de hoogte van al het nieuws rondom de coronacrisis.

Janneke Bosch Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

De voorbije 24 uur zijn uit heel Nederland zes corona-overlijdens doorgegeven aan het RIVM, meldde het instituut dinsdag.

Brabant telt nu 9778 besmettingen

Vanaf vandaag zijn veel coronaregels versoepeld

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

17.00

Van 10 tot en met 14 juli aanstaande is er geen kermis in Dongen. Momenteel worden de mogelijkheden in kaart gebracht om de kermis van vrijdag 14 tot en met dinsdag 18 augustus te organiseren. De gemeente Dongen en de organisatie Kermis Dongen hebben de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd en de mogelijkheden besproken. Als gevolg van de coronamaatregelen is er op dit moment onvoldoende tijd om de kermis op korte termijn goed en veilig te organiseren.

16.50

Het aantal coronapatiënten dat nog in het ziekenhuis ligt, daalt verder. Het zijn er nu 178, elf minder dan op dinsdag. Dat is het laagste aantal in maanden.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldt dat het aantal coronapatiënten op de intensive care is gedaald van 29 naar 28. Verpleegafdelingen behandelden dinsdag nog 160 patiënten en dat zijn er nu 150.

13.00

Nachtclubs en discotheken vinden het niet langer uit te leggen dat zij hun deuren tot minimaal 1 september gesloten moeten houden. Een groep afgevaardigden heeft daarom woensdag een manifest en protocol aangeboden aan de Tweede Kamer, waarin ze pleiten voor een heropening per 1 augustus.

12.15

De stichting Stop Onnodige Vrijheidsbeperking in de Zorg (SOVIDZ) wil met een kort geding tegen de Staat voorkomen dat verpleeghuizen meteen helemaal sluiten als er één bewoner besmet blijkt te zijn met corona. De stichting vindt dat buitensporig, omdat er m bijvoorbeeld mogelijkheden kunnen zijn om de vleugel in kwestie af te sluiten of besmette bewoners elders onder te brengen.

10.55

Echte fanatiekelingen konden niet wachten. Maanden was sporten in de sportschool niet mogelijk. Woensdag werden de maatregelen eindelijk versoepeld. En dus stonden de eerste sporters al om middernacht op de fitnessapparaten.

10.09

Het is een monsterklus voor de vrijwilligers in Beugen, maar ze zijn vastbesloten: er is dit jaar gewoon een kermis in het dorp. Komend weekend staat die er. “Ik heb tegen mijn baas gezegd dat ik nog maar halve dagen werk.” Na de persconferentie waarin premier Mark Rutte bekendmaakte dat kermissen weer mogen, kwam Paul Hendriks, voorzitter van de dorpsraad in Beugen, meteen in actie. In 48 uur is het gelukt: dit weekend staat er een corona-proof kermis.

9.36

Nog steeds grote vermoeidheid, slecht slapen en na tien minuten is de pijp leeg. In maart werden Riny Lange en Marie-Louise Jonkers ziek door het coronavirus. Riny lag weken in coma in het ziekenhuis in Groningen, Marie-Louise belandde in isolatie in een hotelkamer op Gran Canaria. Beiden zijn ze nog steeds aan het herstellen, met de hulp van een speciaal coronazorgteam bij de fysiotherapeut.

Met 21 sterfgevallen op zo'n 10.000 inwoners is Boekel zwaar getroffen door het coronavirus. Verslaggever Jos Verkuijlen en cameraman Dennis Stafleu zijn de hele maand juni in deze gemeente. Ze brengen verhalen over de gaten die in het dorp zijn gevallen en over de veerkracht van de inwoners.

6.54

Het RIVM komt vanaf vandaag niet meer dagelijkse updates van de corona-cijfers. In plaats daarvan worden die cijfers nog wekelijks gepubliceerd. De volgende update van de coronacijfers is op dinsdag 7 juli.

Het zogenaamde dashboard van het RIVM wordt wel nog elke dag bijgewerkt.

6.21

In het openbaar vervoer zijn alle zitplaatsen weer beschikbaar. Het advies om het ov alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen is vervallen. Reizigers moeten wel verplicht met een mondkapje blijven reizen. Tot nog toe bleef het veelal bij een waarschuwing als iemand dat niet deed, maar vanaf nu zullen er vaker boetes worden uitgeschreven.

6.20

Opnieuw is het een dag waarop veel coronamaatregelen worden versoepeld. Een aantal ondernemers heeft hier lang naar uitgekeken. Zo mogen de sportscholen en saunas weer open en ook sekswerkers kunnen weer aan de slag.

Verder mogen sportkantines vanaf woensdag weer open en kunnen zangkoren weer bij elkaar komen. Voor kroegen, restaurants, theaters en bioscopen vervalt het maximum van 30 bezoekers. Wel blijven sommige beperkende voorwaarden van kracht, zoals de 1,5 meter afstand.

0.39

Mensen die een vliegreis hebben geboekt maar toch gezondheidsklachten hebben die mogelijk duiden op corona, doen er goed aan om niet naar de luchthaven af te reizen maar hun vliegreis vooraf te wijzigen. "Wanneer hen namelijk de instap tot het vliegtuig wordt geweigerd, zijn de mogelijkheden tot omboeking bij de meeste maatschappijen erg beperkt en is de passagier diens ticket kwijt", schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer.

Van Nieuwenhuizen wijst erop dat het kabinet mensen nog steeds vraagt om thuis te blijven als zij Covid-19-klachten hebben. Dit betekent ook dat zij hun vliegreis niet kunnen maken.