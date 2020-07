Nepverpleegkundige Leroy S. zit twee maanden langer vast in voorarrest

De nepverpleger in 2017. vergroot

Leroy S., de man die tijdens de coronacrisis onder valse voorwendselen als verpleger in het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) werkte, blijft zestig dagen langer in voorarrest vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Den Bosch aan Omroep Brabant.

Ron Vorstermans

Eerder werd het voorarrest van S. al met dertig dagen verlengd. Dat betekent dat hij binnen die zestig dagen moet voorkomen bij de rechter, mits het OM de man blijft vervolgen. In voorarrest mag iemand in Nederland niet langer dan 90 dagen achter tralies doorbrengen.

Naalden en medicijnen

S. 'werkte' in het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Hij controleerde patiënten en diende mogelijk medicatie toe, terwijl hij niet de kwalificaties had om deze handelingen te mogen verrichten. Dat is strafbaar. Het ziekenhuis deed direct aangifte tegen de man.

S. werd op 18 mei aangehouden. De politie deed op twee plaatsen doorzoekingen: in een opslagbox in Den Bosch en in een huis in Bunnik, waar hij enige tijd verbleef. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie heeft hij geen vaste woon- of verblijfplaats.

Bij de doorzoekingen werden tal van (medisch gerelateerde) spullen gevonden. Onder meer medicijnen en naalden, maar ook verschillende soorten uniformen en bedrijfskleding en een hartmonitor.

Op de fiets achter inbreker aan

Wat later komt aan het licht dat S. een bekende van de politie is, ware het op onconventionele wijze. In 2017 haalde S. namelijk het nieuws nadat hij op de fiets achter een inbreker aan was gereden in Den Bosch. Samen met een agent sprong hij bovenop de inbreker die probeerde te ontkomen, vertelde hij toen.

Omroep Brabant sprak hem kort na de actie: "De politie staat ook voor ons klaar als er iets is, dus ik vond dat dit het minste was wat ik kan doen."

