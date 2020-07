Politieonderzoek in Tilburg na melding schietpartij

De politie doet onderzoek in de Rentmeesterlaan in Tilburg nadat iemand rond halfvijf 's nachts meende daar schoten te horen.

Drie schietpartijen in drie dagen tijd

Tilburg is de laatste tijd vaker opgeschrikt door schietpartijen. Precies een maand geleden vonden in Tilburg drie schietpartijen plaats in drie dagen tijd. In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 juni werd een kapperszaak aan de Korvelseweg en het appartement daarboven beschoten. De vrijdag daarvoor werd een 42-jarige Tilburger voor de ogen van zijn 10 jaar oude zoon neergeschoten - die schietpartij vond plaats op straat - en een dag daarvoor werd een auto in de Tilburgse Van Mierisstraat beschoten.