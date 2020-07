Schoten gehoord in Tilburg, politie doet onderzoek

De politie doet zondag onderzoek in de Rentmeesterlaan in Tilburg nadat iemand rond halfvijf 's nachts meende daar schoten te horen.

Drie schietpartijen in drie dagen tijd

Tilburg is de laatste tijd vaker opgeschrikt door schietpartijen. Precies een maand geleden vonden in Tilburg drie schietpartijen plaats in drie dagen tijd.