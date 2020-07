Weer twee nertsenhouderijen besmet, bedrijven maandag geruimd

Een nerts op een farm (foto: Flickr). vergroot

Opnieuw is bij een nertsenhouderij in Gemert besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dit laat het Ministerie van Landbouw maandagochtend weten. Al eerder meldde het ministerie dat het bedrijf werd verdacht. Van een bedrijf in de buurt was al vastgesteld dat er corona aanwezig was. De nertsen op beide bedrijven worden maandag geruimd.

ANP & Sandra Kagie Geschreven door

In totaal zijn er nu twintig nertsenbedrijven in Nederland besmet, waarvan achttien in Brabant. Het bedrijf waarvan de besmetting op zaterdag was vastgesteld telt 7000 moederdieren, het andere bedrijf heeft er 12.000.

De besmetting en de verdenking bij het bedrijf in Gemert zijn aan het licht gekomen door het early warning-systeem, een monitoringssysteem waarmee wekelijks dieren worden getest op het virus.

Maatregelen

Het kabinet heeft maatregelen genomen voor alle pelsdierhouderijen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo geldt een landelijk vervoersverbod van nertsen, een bezoekersverbod in stallen en een strikt hygiëneprotocol. Ook wil de regering met deze maatregelen voorkomen dat het virus overgaat van nerts op mens. Dit laatste is op twee bedrijven mogelijk al gebeurd.

Voor medewerkers die klachten hebben die op corona lijken gelden de volgende regels:

Ze mogen niet met de nertsen in aanraking komen,

Ze mogen niet in de stal komen,

Ze moeten zich laten testen.

Stoppersregeling

Landbouwminister Carola Schouten werkt momenteel aan een regeling voor nertsenhouderijen die eerder willen stoppen. Vanaf 2024 geldt sowieso een verbod op het houden van nertsen.

