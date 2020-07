'Nieuwe besmette nertsenfarms door lek in het systeem'

Een nerts op een farm (foto: Flickr). vergroot

Hoe drie nieuwe Brabantse nertsenbedrijven afgelopen week besmet zijn geraakt met het coronavirus is nog altijd de grote vraag. Nieuw onderzoek onder leiding van epidemioloog Arjan Stegeman moet het 'lek in het systeem' boven water zien te krijgen. Van bewuste besmetting lijkt geen sprake te zijn.

Ondanks alle genomen maatregelen zijn de afgelopen week drie nertsenbedrijven in Gemert en Landhorst besmet geraakt met het coronavirus. Stegeman had even goede hoop dat de preventieve maatregelen die eind mei werden afgekondigd, zouden werken. Maar ondanks onder meer uitgebreide hygiënevoorschriften en een vervoersverbod, doken nieuwe gevallen op. "Deze nieuwe besmettingen zijn een onaangename verrassing."

Stegeman geeft leiding aan een nieuw onderzoek van de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht, in opdracht van het ministerie van Landbouw, om te achterhalen hoe deze nieuwe besmettingen zijn ontstaan. Uit bloedmonsters is gebleken dat het bij de nieuwe besmettingen gaat om recente infecties. "Dat betekent dat er ergens een lek zit in het systeem."

'Een klein wereldje'

En dat lek is moeilijk te achterhalen. De meest waarschijnlijke besmettingsbron is de mens, aldus Stegeman. "Het kan zijn dat niet alle naschriften goed worden nageleefd. Er is nu meer activiteit op nertsenbedrijven dan eerst. Zo worden bijvoorbeeld pups gevaccineerd, dus dat zorgt voor meer mensen op de nertsenbedrijven."

Opvallend is dat nog geen besmettingen boven de rivieren zijn geconstateerd. "Mogelijk gaat het virus nog rond bij mensen rond nertsenbedrijven in Zuidoost-Brabant en Noord-Limburg. De nertsenhouderij is een klein wereldje."

'Bestaande hypothese klopt niet'

Nertsenbedrijven worden sinds de eerste besmettingen al extra gecontroleerd en onderzocht. Zo is er een meldplicht bij ziekteverschijnselen, wordt getest op antistoffen en is er een 'early warning-systeem' waarbij kadavers worden ingestuurd voor onderzoek.

Het nieuwe onderzoek onder leiding van Stegeman komt bovenop bestaande onderzoeken van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en de GGD. "Dat gaat in samenspraak. Toen de nieuwe besmettingen opdoken, bleek dat het bestaande hypothese niet klopte en dus moet deze worden herzien. Wij proberen informatie te verzamelen en te kijken hoe het virus daar binnen kan komen."

'Virusfraude zeer onwaarschijnlijk'

Bij de nieuwe besmettingen is het coronavirus hoogstwaarschijnlijk niet bewust verspreid op de nertsenbedrijven. "Gekeken naar de genetische codes zijn vijf verschillende virusvarianten onder de nertsen vastgesteld", legt de epidemioloog uit. "Daaruit is af te leiden dat niet één of twee bronnen voor de nieuwe besmettingen verantwoordelijk zijn. Dat zou anders zijn als er maar één virusvariant was aangetroffen."

Bewuste besmettingen lijken te kunnen worden uitgesloten. Stegeman benadrukt dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor virusfraude. Daarbij haalt een nertsenbedrijf bewust het coronavirus binnen om financieel gecompenseerd te worden als het bedrijf moet worden geruimd.

