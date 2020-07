Alle nertsenbedrijven in Zuidoost-Brabant moeten preventief geruimd worden, vindt Veiligheidsregio

Ruiming van een nertsenfarm in Landhorst (foto: SK-Media) vergroot

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wil dat minister Carola Schouten van Landbouw alle nertsen in de regio laat ruimen. Voorzitter John Jorritsma schrijft donderdag aan de minister dat alleen het ruimen van nertsenfokkerijen waar coronabesmetting is vastgesteld, onvoldoende is. Hij wil dat alle nertsenbedrijven preventief geruimd worden, om verdere besmettingen te voorkomen.

In totaal zijn nu op twintig nertsenbedrijven in Nederland besmettingen vastgesteld. Achttien van die bedrijven staan in Brabant en twee in Noord-Limburg. Afgelopen week nog, zijn drie nertsenbedrijven in Gemert en Landhorst besmet geraakt met het coronavirus.

'Elke nieuwe besmetting leidt tot veel zorgen'

Jorritsma wijst in de brief aan minister Schouten op de groeiende onrust bij omwonenden. "De besmettingsbron van de meest recent besmette bedrijven is onbekend", aldus de Veiligheidsregio. "Elke nieuwe constatering van besmetting en de ruiming van het besmette bedrijf, leidt tot veel zorgen en onrust bij inwoners in de betreffende gebieden en bij de getroffen ondernemers."

De manier waarop nu wordt geruimd, is volgens de Veiligheidsregio niet het passende antwoord. "Ruiming vindt nu plaats na vaststelling van een besmetting", laat Jorritsma weten. "Preventieve ruiming van álle nertsenbedrijven zal er voor zorgen dat geen nieuwe besmettingen plaats kunnen vinden. Dit voorkomt verdere onrust bij inwoners van deze gebieden."

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is verder van mening dat er alles aan moet worden gedaan, om te voorkomen dat geruimde nertsenbedrijven opnieuw dieren houden. "Het kunnen herstarten van de fokactiviteiten in een gebied waar het besmettingsgevaar nog niet is geweken en kans op herhaling groot is, is niet uit te leggen aan de inwoners in dit deel van de regio. De herinneringen aan de Q-koorts en de recente coronabesmettingen hebben eerder het vertrouwen in de zorg voor publieke gezondheid al zwaar op de proef gesteld."

In de brief wordt ook ingegaan op het grote aantal nertsenbedrijven op een relatief beperkt oppervlak in Zuidoost-Brabant, waarbij sommige bedrijven dicht bij elkaar zitten. "We nemen als voorbeeld de gemeente Gemert-Bakel, met negen actieve nertsenbedrijven binnen de gemeentegrenzen. Daar zijn er inmiddels negen van geruimd. Het gaat daarbij om ruiming van meer dan 80.000 fokteven van de in totaal 157.291 fokteven binnen de gemeentegrenzen. In de naburige gemeenten Laarbeek, Deurne, Sint Anthonis, Venray en Uden hebben inmiddels ook ruimingen plaatsgevonden. Maar in het totale gebied zijn nog een groot aantal fokkerijen actief."

'Geen lichtzinnige maatregelen'

Jorritsma eindigt de brief aan minister Schouten met de uitleg dat de Veiligheidsregio snapt dat dit 'geen lichtzinnige maatregelen' zijn. "Maar we dringen desondanks aan op inzet van uw bevoegdheid om te komen tot een stevige aanpak van de problemen en tot bevorderen van rust voor onze inwoners die hier met smart op zitten te wachten."

