Leidster die Stint bestuurde is opgelucht na afronding onderzoek: 'Ze kan nu verder met haar leven'

Het was natuurlijk fijner geweest als er een ‘schuldige’ aangewezen kon worden. Een kapot draadje, of iets anders dat stuk is gegaan. “Dan had je kunnen zeggen, dáárom kon ik er niets aan doen. Dan haal je iedere twijfel weg.” Dat zegt advocaat Menno Buntsma. Hij vertegenwoordigt de Okido-leidster die de Stint bestuurde, die in 2018 betrokken raakte bij het fatale ongeluk in Oss..

De oorzaak van het fatale ongeluk op het spoor is niet te achterhalen, maakten Openbaar Ministerie en politie vrijdag bekend. Desondanks was er toch enorme opluchting bij zijn cliënte, vertelt Buntsma. “De opluchting spátte van haar gezicht af.”

In eerste instantie was het een heel dubbel gevoel voor zijn cliënte, vertelt de advocaat. Maar vooral het feit dat het zo’n uitgebreid onderzoek is geweest, geeft nu rust. “Justitie heeft er heel veel werk van gemaakt. Het is heel professioneel aangepakt en ook heel menselijk. Dat gaf een goed gevoel.”

Vooral dat het onderzoek zo allesomvattend was, geeft vertrouwen. “Alles wat gedaan kon worden, is gedaan.” Natuurlijk is het vervelend dat er dan geen directe oorzaak kan worden gevonden voor het ongeluk. “Maar ik denk dat de frustratie daarover bij justitie hoger is, dan bij mijn cliënt.”

Zij kan nu vooral door met haar leven, vertelt hij. "Ze kan nu een punt zetten. En verder met leven."

