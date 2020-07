Coronanieuws: corona-noodwet 'grondig gewijzigd' en horecabranche sluit acties niet uit

(foto: Pexels). vergroot

In dit liveblog houden we je maandag op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

Sandra Kagie Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

Mensen die zijn beboet omdat ze zich niet aan de coronavoorschriften hielden, hoeven niet op kwijtschelding te rekenen, aldus premier Mark Rutte.

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s komen maandagavond voorlopig voor het laatst samen om over de coronamaatregelen te praten.

Justitieminister Ferd Grapperhaus overlegt maandag in Baarle-Nassau met zijn Belgische collega om de afschaling van de coronamaatregelen in de grensregio's goed op elkaar af te stemmen.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.

15.00

Het veel bekritiseerde ontwerp voor een corona-noodwet is grondig gewijzigd. Wie een coronaboete is opgelegd, hoeft straks niet te vrezen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) mis te lopen en achter de voordeur wordt niet gecontroleerd. Het wetsvoorstel, dat maandag aan de Tweede Kamer is voorgelegd, "lijkt niet meer op het eerste concept", zegt het kabinet.

14.15

Als er geen gehoor wordt gegeven aan de oproep tot versoepelingen voor de horecabranche, sluiten ondernemers in de sector acties niet uit. Dat zegt voorzitter Rober Willemsen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). "Ik ben me nog niet aan het voorbereiden op een gang naar het Malieveld, maar ik vraag me af in hoeverre onze leden zich aan de coronamaatregelen blijven houden als de situatie steeds nijpender wordt."

14.10

Toen de eerste beperkingen vanwege het coronavirus werden ingesteld, zijn veel Nederlanders niet alleen naar de supermarkten gerend om wc-papier in te slaan, maar ook naar de huisarts voor antidepressiva. Half maart was er een piek in het aantal recepten voor zulke middelen. Onderzoeksinstituut Nivel spreekt van een 'hamstereffect'.

13.00

De Brabantse GGD's zijn op zoek naar ex-coronapatiënten en nabestaanden, voor een onderzoek naar de hulp die deze mensen kunnen gebruiken. De gezondheidsdiensten willen samen met een aantal andere organisaties in kaart brengen welke praktische en psychosociale behoeften die groep heeft.

11.00

Ook op een nertsenfokkerij in het Brabantse Aarle-Rixtel, bij Helmond, is het coronavirus vastgesteld bij dieren. Alle 2000 moederdieren worden zo snel mogelijk afgemaakt.

10.15

Gedeputeerde Staten investeren in maatschappelijke opgaven om Brabant sterker de crisis uit te laten komen, allereerst met een pakket van zo’n € 3,3 miljoen.

Wachten op privacy instellingen...

10.00

De eerste editie van de Pontjesdagen gaat niet door. Het evenement wordt verplaatst naar volgend jaar. Volgens de organisatie brengt de coronacrisis nog te veel onzekerheden met zich mee om de pontjesdagen op 5 en 6 september door te laten gaan. De pontjesdagen zijn een combinatie van een actieve fiets- en of wandelroute aan weerszijden van zo’n 90 kilometer Maas. Centraal staan de 13 pontjes inclusief de voet- en fietspontjes in het gebied van Woudrichem tot Wijchen.

8.30

Het is voor het eerst sinds het begin van de coronacrisis weer wat rustiger op de milieustraat in Vught, laat de gemeente weten.

Wachten op privacy instellingen...

8.20

Restaurantketen La Place sluit een kwart van haar filialen door de gevolgen van de coronacrisis, schrijft de Telegraaf. Zo’n 480 werknemers verkeren daardoor in onzekerheid. La Place is sinds 2016 in handen van Jumbo. Het gaat om enkele snelwegvestigingen, maar ook om restaurants in winkelcentra en binnensteden. In Brabant gaat het om de vestigingen in Bergen op Zoom, Oosterhout Arendshof en Breda Hazeldonk.

7.40

De herstelzorg aan mensen die ernstig ziek zijn geweest door het coronavirus moet voorlopig ruimer worden vergoed vanuit de basisverzekering. Dit adviseert het Zorginstituut Nederland aan minister Tamara van Ark van Medische Zorg. Het gaat om mensen die op de ic hebben gelegen of thuis heel erg ziek waren. Volgens het instituut moeten deze mensen langer fysiotherapie of ergotherapie uit de basisverzekering vergoed krijgen. Aan dit soort behandelingen zit vaak een maximum.

06.49

De coronacrisis heeft vooralsnog niet geleid tot een opvallende piek in het aantal uitgesproken faillissementen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lag het aantal zaken dat in de eerste helft van dit jaar failliet is verklaard met 1633 vrijwel gelijk aan de 1628 bedrijven die in de eerste helft van 2019 bankroet gingen.

Wachten op privacy instellingen...



05.30

Bedrijven, fabrikanten en de overheid hebben volop gebruikgemaakt van versoepelde concurrentieregels tijdens de coronacrisis. Mededingingsautoriteit ACM kreeg tientallen meldingen en vragen over samenwerking die in een normale situatie ongeoorloofd is. ACM stond onderlinge afspraken onder bepaalde omstandigheden toe, bijvoorbeeld om de schade van de crisis voor de samenleving te beperken.

Zo mochten apothekers en groothandelaren voor geneesmiddelen de coördinatie van de beschikbaarheid van geneesmiddelen landelijk organiseren en elkaar op de hoogte houden over de hoeveelheid medicijnen die ze verkopen. Normaal gesproken treedt de kartelwaakhond dan op. Ook mochten supermarkten elkaar tijdelijk informeren over voorraden.

04.05

De lagere omzetten voor bijna alle bedrijfssectoren in Nederland houden nog zeker een jaar aan. Met name in de horeca, industrie, automotive en delen van de retailsector blijft de omzetdaling groot. Dat blijkt uit een analyse die de Rabobank maandag heeft gepubliceerd.

03.40

Inbrekers grijpen de versoepelingen van de lockdown aan om weer volop op pad te gaan. Het aantal woninginbraken ligt bijna op het normale niveau, blijkt uit nieuwe cijfers van de Nationale Politie. Ook verzekeraars zien het aantal meldingen oplopen. Dat schrijft het AD. Enkele weken geleden werd deze ontwikkeling al voorspeld.

03.30

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio's komen maandagavond nog een keer samen om over de coronamaatregelen te praten en nemen daarna een aantal weken rust. Eind augustus willen de burgemeesters opnieuw samenkomen om over de bestrijding van corona te spreken.



Hoe vaak ze daarna bij elkaar zullen komen, is afhankelijk van hoe het met het aantal besmettingen gaat en of mensen zich aan de regels blijven houden. Sinds de uitbraak van het coronavirus kwamen de 25 burgemeesters wekelijks bij elkaar in het provinciehuis van Utrecht. Zij adviseerden minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) over het beleid.

03.30

Justitieminister Ferd Grapperhaus overlegt maandag met zijn Belgische collega Pieter de Crem om de afschaling van de coronamaatregelen in de grensregio's goed op elkaar af te stemmen. De landen willen snel kunnen ingrijpen als er te veel drukte ontstaat in deze regio's, als grote groepen mensen op een bepaald evenement of winkelgebied af zouden komen.

Aan het overleg in Baarle Nassau doen naast de ministers ook de Commissarissen van de Koning in Limburg en Zeeland mee en enkele voorzitters en burgemeesters van de veiligheidsregio's in Zeeland, Limburg en Brabant. Namens de Belgen schuiven ook drie gouverneurs aan voor het overleg.

01.12

Premier Mark Rutte wil intensivecarearts Diederik Gommers spreken over diens verklaring dat hij zich door het ministerie van Volksgezondheid onder druk gezet heeft gevoeld. Dit zei Rutte zondagavond in de talkshow Op1.

Een ambtenaar dwong Gommers eind maart de belofte af, dat er nog diezelfde week 1600 bedden op de intensive care zouden klaarstaan om de stroom coronapatiënten op te vangen. Dat zei de ic-arts zaterdag in de Volkskrant. Gommers kon dat helemaal niet beloven, maar zwichtte naar eigen zeggen onder de druk. Gommers' toezegging was belangrijk voor 'coronaminister' Hugo de Jonge, die daarmee de aandringende Tweede Kamer kon geruststellen.

00.00

De comeback-tournee van de Dolly Dots laat nog wat langer op zich wachten. Het vijftal zou vanaf september door het land trekken, maar dat wordt een jaar later. "Wij hebben al vrij vroeg bedacht dat die anderhalve meter en dat nieuwe normaal het niet gaat worden", vertelt Angela Groothuizen aan RTL Boulevard.

"Dus wij hebben het een jaar uitgesteld. We hopen dat het lukt. Maar wat er ook gebeurt, we gaan er een feest van maken", verzekert ze.

23.30

Mensen die zijn beboet omdat ze zich niet aan de coronavoorschriften hielden, hoeven niet op kwijtschelding te rekenen. Een generaal pardon voor hen komt er niet, zegt premier Mark Rutte.

De afgelopen maanden zijn er ruim 15.000 boetes uitgedeeld aan Nederlanders die bijvoorbeeld te weinig afstand bewaarden of met te veel mensen bijeen waren. Een op de vijf overtreders gaat daartegen in verzet en juristen achten die protesten niet kansloos. Het was nu eenmaal cruciaal dat mensen zich aan de coronaregels hielden, onderstreepte Rutte zondagavond in de talkshow Op1.