Coronanieuws: voedelselbanken hebben het zwaar, dinsdag komt RIVM weer met cijfers

In dit liveblog houden we je dinsdag op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

Ron Vorstermans & Madhavi Raaijmakers Geschreven door

De belangrijkste onderwerpen:

Mensen die zijn beboet omdat ze zich niet aan de coronavoorschriften hielden, hoeven niet op kwijtschelding te rekenen, aldus premier Rutte.

Dinsdagmiddag meldt het RIVM weer patiëntencijfers over de coronacrisis. Dit gebeurt sinds vorige week wekelijks op dinsdag.

De voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s kwamen maandagavond voorlopig voor het laatst samen om over de coronamaatregelen te praten.

De koning rijdt dit jaar niet met de Glazen Koets door de binnenstad in Den Haag op Prinsjesdag.

11.50

Het is voor voedselbanken erg lastig het hoofd boven water te houden tijdens de coronacrisis. De stichting Kinderen van de Voedselbank laat weten dat de nood ontzettend hoog is. De financiële hulp die zij kregen van bedrijven is zo goed als gestopt en de steun van particulieren en kerken sterk afgenomen.

10.30

Door de komst van het coronavirus vinden veel sollicitatiegesprekken plaats via beeldbellen. Uit een onderzoek met 1100 mensen bleek dat ze daardoor minder nerveus zijn voor hun sollicitatie. 30% is nog maar gespannen terwijl dat bij een face-to-face sollicatiegesprek 45% is.

10.10

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaan dit jaar niet met de Glazen Koets door de binnenstad van Den Haag rijden. Bovendien kan er geen publiek zijn. De gemeente Den Haag, het ministerie van Defensie en de Tweede en Eerste Kamer roepen mensen op om niet naar Den Haag te komen.

Eerder was al besloten dat de Troonrede niet in de Ridderzaal maar in de Grote Kerk zou worden gehouden.

8.50

De Jumbo draaide in de eerste helft van dit jaar een stuk hogere omzet. Gemiddeld steeg die met 14 procent. Omgerekend is dat 634 miljoen euro meer in vergelijking met vorig jaar. Door de uitbraak van het coronavirus nam ook de onlineverkoop flink toe. Die heeft zich het afgelopen half jaar verdubbeld.

06.00

Nederlandse banken verstrekken nauwelijks coronakredieten aan kleine bedrijven. Dat blijkt uit een overzicht dat de Nederlandse Vereniging van Banken elke twee weken publiceert, meldt het FD.

Op 29 mei werd de regeling Klein Krediet Corona (KKC) gelanceerd om kleine ondernemers door de coronacrisis te helpen. Sinds die datum staat de Nederlandse staat voor 95 procent garant voor overbruggingskredieten van 10.000 tot 50.000 euro. Voor deze regeling werd een totaalbedrag van 750 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarvan is anderhalve maand later slechts 22 miljoen euro uitgekeerd.

05.00

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) deelt dinsdag weer mee hoeveel mensen zijn overleden aan het coronavirus, hoeveel mensen in een ziekenhuis zijn opgenomen en bij hoeveel mensen het virus is vastgesteld. Lange tijd bracht het instituut die informatie elke dag naar buiten, maar nu komen die cijfers elke dinsdag. Vorige week kwam het RIVM voor het eerst met wekelijkse coronacijfers.

Het instituut had in de zeven dagen ervoor 19 sterfgevallen doorgekregen, waarmee het totaal aantal doden was gestegen tot 6132. Verder meldde het RIVM 9 ziekenhuisopnames (totaal 11.886) en 432 nieuwe coronagevallen (totaal 50.694).

03.00

Mensen die ernstig ziek zijn geweest door het coronavirus, moeten op korte termijn ruimere vergoedingen krijgen voor herstelzorg vanuit de basisverzekering. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland aan de overheid. Marjolein Pauly (30) uit Eindhoven is een van die mensen.

23.00

Als er al sprake is in ons land van een nieuwe 'lockdown' omdat het coronavirus weer oplaait, dan zal het geen landelijke zijn. Mogelijk zullen mensen of groepen in quarantaine moeten, maar dat zal dan plaatselijk of regionaal zijn. Dat zei burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen maandag na afloop van het Veiligheidsberaad van de 25 Veiligheidsregio's.