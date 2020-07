Coronanieuws: 'Bergingsbedrijven hebben het weer net zo druk als voor de crisis'

Archieffoto. vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De belangrijkste onderwerpen:

RIVM vindt mondkapjesplicht onnodig: ''Afstand houden en drukte vermijden, blijft het belangrijkst''.

Bergingsbedrijven hebben het weer net zo druk als begin maart, net voor de coronacrisis uitbrak.

RIVM meldde dinsdag 987 nieuwe besmettingen in één week, tegen 534 vorige week.

07.15

Vooral in onze provincie is het erg druk in teststraten van de GGD. Het streven om binnen 24 uur na afspraak een test te krijgen, kan op verschillende plekken niet meer worden gehaald.

In West-Brabant waar mensen naar Breda moeten voor een test, wordt vandaag de drukste dag sinds 1 juni verwacht, zo schrijft de NOS. In de regio Brabant-Zuidoost zit ook de testlocatie in Eindhoven vandaag helemaal vol. Ook eerder deze week was het al erg druk in teststraten in onze provincie.

07.00

Het aantal Belgen dat besmet raakt met het coronavirus is tussen 14 en 20 juli gestegen tot gemiddeld 220 per dag. Dat is een stijging met 89 procent ten opzichte van de week ervoor. Dat blijkt vandaag uit het online dashboard van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano.

Donderdag heeft de regering bekendgemaakt dat de coronamaatregelen in het land worden aangescherpt. Belgen zullen vanaf zaterdag vaker een mondkapje in openbare ruimtes moeten gaan dragen

05.00

Een Curaçaose man die donderdagmiddag met een vliegtuig van TUI uit Nederland op Curaçao is geland, kreeg tijdens de vlucht te horen dat hij is besmet het het coronavirus. Dat heeft de Curaçaose epidemioloog Izzy Gertsenbluth donderdagavond (lokale tijd) bevestigd. Voor vertrek van Schiphol werd de man getest op Covid-19. Tijdens de vlucht kreeg hij het bericht dat hij was besmet.

03.30

Tientallen zorginstellingen in de regio Nijmegen krijgen vrijdag een bos gladiolen. Vrijdag zou de dag zijn van de feestelijke intocht van de Vierdaagse in Nijmegen, maar het evenement gaat dit jaar niet door wegens de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Tijdens de intocht worden traditioneel duizenden bossen gladiolen uitgedeeld aan lopers.

02.18

Bergingsbedrijven hebben het weer net zo druk als begin maart, net voor de coronacrisis uitbrak. In zes van de twaalf provincies moeten zelfs méér gestrande auto's worden weggesleept dan destijds, omdat automobilisten vaker met pech of door een ongeluk stil komen te staan. Dat schrijft De Telegraaf op basis van constateringen van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN), die verantwoordelijk is voor de berging van gestrande personenauto's op belangrijke wegen.

"Je ziet het aantal bergingen de laatste maand in rap tempo toenemen, terwijl er in vergelijking met het begin van 2020 nog altijd minder verkeer op de weg is vanwege de vele thuiswerkers", stelt bestuurslid Ivo Wildenberg.

Provinciaal zijn er grote verschillen te zien. Vooral in Utrecht (+131 procent), Flevoland (+117 procent) en Friesland (+116 procent) waren er meer opdrachten dan voor de crisis. In onze provincie ging het juist om veel minder opdrachten.