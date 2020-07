Coronanieuws: Linkse oppositie wil spoeddebat met minister over toename besmettingen

'Coronaminister' Hugo de Jonge vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De clubleiding van PSV doet een dringend beroep op fans om komende maand niet naar het trainingskamp in Duitsland te komen.

Hotels en vakantieparken wilden de eerste geëvacueerde Nederlanders uit Wuhan die in februari aankwamen op vliegbasis Eindhoven niet opvangen.

Het RIVM meldde dinsdag 987 nieuwe besmettingen in één week, tegen 534 vorige week.

11.01

Viruswaanzin heeft het kort geding tegen de Nederlandse staat over het schrappen van alle coronamaatregelen verloren. In het schriftelijke vonnis van de rechtbank in Den Haag staat dat de overheid zich baseert op deskundige adviezen van het Outbreak Management Team. Daarmee handelt de overheid voldoende zorgvuldig en zijn de vrijheidsbeperkende maatregelen niet onrechtmatig, oordeelt de rechter.

10.56

De NS onderzoekt de komende maanden of abonnementen aangepast moeten worden, zodat die beter aansluiten op het reisgedrag dat door het coronavirus flink is veranderd. Als voorbeeld noemt een woordvoerder van het vervoersbedrijf trajectabonnementen. Die zijn gunstig voor mensen die minimaal viermaal per week op hetzelfde traject reizen, maar twee op de drie mensen verwacht ook na de pandemie vaker thuis te werken.

10.35

De linkse oppositiepartijen willen volgende week een debat met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over het groeiend aantal besmettingen door het coronavirus. Corinne Ellemeet van GroenLinks wil dat de Kamercommissie Volksgezondheid bijeenkomt, maar het is de vraag of er voldoende steun is. GroenLinks vindt de stijging zorgelijk en vindt dat er snel gehandeld moet worden. De partij krijgt steun van SP en PvdA.

09.53

Sinds de invoering van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, zijn zevenduizend bekeuringen uitgeschreven wegens zwartrijden in de bus. Dat zijn er 'substantieel' meer dan in de voorgaande periode, zegt Pedro Peters van OV-NL, de koepel van ov-bedrijven. Dat komt doordat passagiers nu achterin instappen en niet meer langs de chauffeur komen, een maatregel die is genomen om de bestuurder te beschermen tegen mogelijke coronabesmetting.

De voorkant van de bus is afgezet met lint (foto: Paul Ruiter). vergroot

08.57

De clubleiding van PSV doet een dringend beroep op de supporters om komende maand niet naar het trainingskamp in Duitsland te komen. De Eindhovense voetbalclub verblijft van 3 tot en met 9 augustus in Marienfeld. "De coronabeperkingen die gelden in het gebied waar PSV verblijft, in combinatie met de logistiek ter plaatse, maken een handelbaar verloop van open trainingen onmogelijk."

08.56

De coronacrisis heeft ook grote impact op de Ster. De organisatie die reclamezendtijd voor de publieke omroep verkoopt, heeft in de eerste helft van het jaar 68 miljoen euro opgehaald, bijna dertig miljoen minder dan in diezelfde periode vorig jaar, meldde de NOS vrijdagochtend. Vanwege de crisis hebben grote bedrijven een stuk minder geld uitgegeven aan reclames.

08.30

Hotels en vakantieparken wilden de eerste groep geëvacueerde Nederlanders uit het Chinese Wuhan die begin februari aankwamen op vliegbasis Eindhoven, niet opvangen. Ze waren bang voor imagoschade. Dat blijkt uit documenten in handen van Omroep Brabant. Daarom werd last minute het defensieterrein Huis ter Heide in Zeist als quarantainelocatie ingezet.

De bus met Nederlandse passagiers uit Wuhan bij vliegbasis Eindhoven (foto: Dave Hendriks / SQ Vision) vergroot

08.25

Fietsenfabrikant Accell, bekend van merken als Batavus en Sparta, heeft de fietsenverkoop in juni fors zien toenemen. Daarmee wist de beursgenoteerde onderneming stevige verkoopdalingen in voorgaande maanden te compenseren. Het bedrijf denkt dat de coronapandemie bij veel mensen de interesse voor fietsen extra heeft aangewakkerd, omdat het een gezond en groen vervoersmiddel is.

08.16

Het aantal bedrijven dat een aanvraag heeft ingediend bij de overheid voor een tegemoetkoming in de loonkosten ligt op ongeveer een derde ten opzichte van het begin van de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV die Nu.nl opvroeg. Nu de tweede NOW-ronde 2,5 week open is gesteld voor bedrijven zijn er 30.797 aanvragen gedaan. Bij de eerste NOW-regeling waren dat na een vergelijkbare periode 97.000 aanvragen.

07.25

Cruiseschepen liggen nog altijd voor anker en het lijkt erop dat dat nog wel even zo blijft. Toch druppelen de eerste boekingen voor volgend jaar binnen, meldt RTL Nieuws. De Rotterdamse cruiseterminal verwacht in augustus weer het eerste schip te ontvangen. Al is het maar de vraag of er dan al voldoende toeristen zijn die mee willen.

07.15

Vooral in onze provincie is het erg druk in teststraten van de GGD. Het streven om binnen 24 uur na afspraak een test te krijgen, kan op verschillende plekken niet meer worden gehaald.

In West-Brabant waar mensen naar Breda moeten voor een test, wordt vandaag de drukste dag sinds 1 juni verwacht, zo schrijft de NOS. In de regio Brabant-Zuidoost zit ook de testlocatie in Eindhoven vandaag helemaal vol. Ook eerder deze week was het al erg druk in teststraten in onze provincie.

07.00

Het aantal Belgen dat besmet raakt met het coronavirus is tussen 14 en 20 juli gestegen tot gemiddeld 220 per dag. Dat is een stijging met 89 procent ten opzichte van de week ervoor. Dat blijkt uit het online dashboard van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano. Donderdag maakte de regering bekend dat de coronamaatregelen in het land worden aangescherpt. Belgen zullen vanaf zaterdag vaker een mondkapje in openbare ruimtes moeten gaan dragen

05.00

Een Curaçaose man die donderdagmiddag met een vliegtuig van TUI uit Nederland op Curaçao is geland, kreeg tijdens de vlucht te horen dat hij is besmet het het coronavirus. Dat heeft de Curaçaose epidemioloog Izzy Gertsenbluth donderdagavond (lokale tijd) bevestigd. Voor vertrek van Schiphol werd de man getest op Covid-19. Tijdens de vlucht kreeg hij het bericht dat hij was besmet.

03.30

Tientallen zorginstellingen in de regio Nijmegen krijgen vrijdag een bos gladiolen. Vrijdag zou de dag zijn van de feestelijke intocht van de Vierdaagse in Nijmegen, maar het evenement gaat dit jaar niet door wegens de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Tijdens de intocht worden traditioneel duizenden bossen gladiolen uitgedeeld aan lopers.

02.18

Bergingsbedrijven hebben het weer net zo druk als begin maart, net voor de coronacrisis uitbrak. In zes van de twaalf provincies moeten zelfs méér gestrande auto's worden weggesleept dan destijds, omdat automobilisten vaker met pech of door een ongeluk stil komen te staan. Dat schrijft De Telegraaf op basis van constateringen van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN), die verantwoordelijk is voor de berging van gestrande personenauto's op belangrijke wegen.

"Je ziet het aantal bergingen de laatste maand in rap tempo toenemen, terwijl er in vergelijking met het begin van 2020 nog altijd minder verkeer op de weg is vanwege de vele thuiswerkers", stelt bestuurslid Ivo Wildenberg.

Provinciaal zijn er grote verschillen te zien. Vooral in Utrecht (+131 procent), Flevoland (+117 procent) en Friesland (+116 procent) waren er meer opdrachten dan voor de crisis. In onze provincie ging het juist om veel minder opdrachten.