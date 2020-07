Coronanieuws: Teststraten erbij in Roosendaal en Raamsdonksveer, testlocatie weg in Breda

De teststraat in Breda sluit, maar in andere gemeentes komen er teststraten voor corona bij. Foto: BeeldWerkt. vergroot

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

De Tweede Kamer komt terug van reces en praat in augustus over het coronavirus.

De overheid neemt nog geen extra maatregelen om een opleving van het coronavirus te voorkomen.

Het dragen van een mondkapje zal nooit in plaats komen van de anderhalve meter afstand, vertelt minister Ferd Grapperhaus.

17.28

Twee op de drie mensen zijn voor de invoering van een mondkapjesplicht in openbare binnenruimtes als het aantal coronabesmettingen blijft groeien. Een mondkapjesplicht op alle openbare plekken, dus ook in de buitenlucht, kan op weinig steun rekenen. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag onder ruim 24.000 leden van het opiniepanel.

Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet vrijdag weten dat de mondkapjesplicht in Nederland niet zal worden ingevoerd. Ongeveer vier op de tien leden (37 procent) vinden dit een goede zaak, want "mensen snappen nu weer waarom je afstand moet houden".

Een iets grotere groep (46 procent) wil juist wel dat kabinet ingrijpt, want, zeggen zij, "liever te vroeg nieuwe maatregelen die achteraf niet nodig bleken dan een nieuwe lockdown".

17.18

In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, lijkt het dragen van een mondkapje juist te leiden tot voorzichtigheid en afstand houden. Dat concluderen gedragsonderzoekers van het RIVM uit recent onderzoek.

De onderzoekers baseren zich op internationaal onderzoek naar het effect van mondkapjes op het gedrag van mensen, aldus de NOS.

In de discussie over mondkapjes wordt geregeld naar voren gebracht dat mondkapjes mensen juist onvoorzichtiger maakt, omdat ze een gevoel van schijnveiligheid zouden geven.

17.06

Onderzoekers van het Radboudumc in Nijmegen hebben een defect in de genetische code van een aantal coronapatiënten ontdekt dat verklaart waarom sommige jonge mensen ernstig ziek worden van het coronavirus. Ze hopen dat andere zwaar zieke jonge coronapatiënten beter behandeld kunnen worden met behulp van de nieuwe inzichten.

De onderzoekers deden onder meer onderzoek naar twee jonge broers die jonger dan 35 jaar oud waren.

17.05

Wandelaars die deze week hebben meegelopen met de Alternatieve Vierdaagse van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN), hebben samen ruim 1,3 miljoen kilometer afgelegd. Volgens de wandelbond is er niet alleen in Nederland gelopen, maar ook in onder andere Cambodja, Japan, Spanje, Curacao en Tsjechië. Vijftien militairen liepen vanaf de vliegbasis Woensdrecht naar Nijmegen.

In totaal hebben 20.373 lopers hun Alternatieve Vierdaagse vrijdag voltooid. Zij krijgen een speciaal ontworpen medaille. De jongste deelnemer was 6 jaar en de oudste 93 jaar.

Deelnemers aan de Alternatieve Vierdaagse mochten ook 10 of 20 kilometer per dag lopen, terwijl in de echte Vierdaagse minimaal 30 kilometer per dag moet worden afgelegd. Een app stippelde elke dag een route vanaf een zelfgekozen plek uit.

De 104e Vierdaagse ging dit jaar niet door wegens de maatregelen tegen het coronavirus.

16.23

GGD West-Brabant opent binnenkort drie nieuwe teststraten voor het afnemen van coronatests. Op 1 september openen de nieuwe teststraten aan de Tussenriemer in Roosendaal en de Oude Kerkstraat in Etten-Leur. De GGD streeft ernaar om de teststraat aan de Steurweg in Raamsdonksveer eind september te openen.



In verband met de start van het voetbalseizoen vervalt de huidige teststraat bij het NAC-stadion per 1 september. Bredanaars moeten dan dus de stad verlaten als ze getest willen worden.

De afgelopen maanden werd gezocht naar locaties in de regio West-Brabant voor de extra teststraten. Arthur Rijkers, coördinator teststraten bij de GGD: “We stellen hoge eisen aan een testlocatie. De teststraat moet voor het publiek goed bereikbaar zijn, het moet overdekt zijn om ook in de wintermaanden de teststraat open te kunnen houden én er moet voldoende ventilatie mogelijk zijn omdat er auto’s doorheen rijden."

"Met de nieuwe locaties kunnen we opschalen naar de testcapaciteit die dit najaar nodig is. Dagelijks kunnen dan in totaal tot 2.300 mensen terecht voor een coronatest. De locaties zijn publieksvriendelijk, goed bereikbaar en bieden daarnaast goede werkomstandigheden voor onze medewerkers in de teststraten.”

16.18

Ziekenhuizen zien nog geen toename van het aantal opnames van coronapatiënten, ondanks de recente stijging van het aantal besmettingen. Dat zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is vrijdag weer tot onder de honderd gezakt. Het daalde van 106 naar 91, volgens cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding. Dit komt doordat het aantal patiënten op verpleegafdelingen hard daalde, van 91 naar 74. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is stabiel. Al een week zijn het er 15 tot 17.

16.07

Mensen met klachten die op corona kunnen wijzen, houden zich nog te weinig aan de regel om thuis te blijven. Dat constateren de drie Brabantse GGD’s. Zo zien ze in de teststraten regelmatig dat mensen van tevoren of na het testen gewoon nog naar de supermarkt gaan om boodschappen te doen.

15.50

Nog eens 191 mensen zijn positief getest op covid-19, blijkt uit de meest recente gegevens van het RIVM. Het is de hoogste dagelijkse stijging in zeker twee weken tijd, zo meldt de NOS op basis van een speciaal dashboard.

Het verschil met de afgelopen dagen is overigens niet heel groot. Maandag waren het er 185, dinsdag 163, woensdag 161 en gisteren weer 163.

In Rotterdam was de dagelijkse toename van alle gemeentes het grootst, daar werd zijn de afgelopen 24 uur 49 nieuwe besmettingen gemeld.

15.43

De coronacrisis heeft ook grote impact gehad op de Ster. De organisatie die reclamezendtijd voor de publieke omroep verkoopt, haalde in de eerste helft van het jaar 71,5 miljoen op, ongeveer 25 miljoen minder dan in diezelfde periode vorig jaar, meldt de Ster vrijdag.

Vooral de inkomsten uit reclame op tv en radio zakten in, online was er juist een plus: 3 miljoen ten opzichte van 2,2 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Vanwege de coronacrisis hebben veel bedrijven hun campagnes 'on hold' gezet, aldus de Ster.

15.25

Blauw en met een hart erop, het loopshirt van de corona-editie van de Singelloop in Breda wordt opgedragen aan zorgmedewerkers. Vrijdagochtend is bij wijze van voorproefje alvast het eerste ‘exemplaar uitgereikt aan burgemeester Paul Depla.

15.03

Nederlanders vinden het steeds lastiger om voldoende afstand te houden. Een grootschalig coronagedragsonderzoek van het RIVM onder ruim 50.000 mensen laat zien dat mensen vaker dicht bij elkaar komen. Slechts 28 procent van de deelnemers zegt zelden tot nooit te dicht bij vrienden of familie te komen. Na de eerste meting, eind april, lag dat percentage nog op 63 procent.

14.47

Het voortbestaan van bijna alle Nederlandse dierentuinen staat onder grote druk. Ze hebben het ministerie van Landbouw gezamenlijk gevraagd om financiële hulp. "Zonder overheidshulp gaan dierentuinen omvallen", aldus de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen tegen EenVandaag. In totaal gaat het om 27 van de ruim 30 dierenparken.

13.52

De Tweede Kamer komt medio augustus terug van reces om te praten over het coronavirus. De linkse oppositie wilde maandag al een spoeddebat met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), maar kreeg daarvoor geen steun. Een meerderheid kon wel leven met een debat in de week van 12 augustus.

12.49

De Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen volgt de richtlijnen van het RIVM wat betreft het gebruik van mondkapjes in ziekenhuizen. Individuele ziekenhuizen kunnen daar om goede redenen, vanwege de lokale situatie en omstandigheden, zo nodig van afwijken. De afgelopen dagen is het aantal coronabesmettingen in Nederland opgelopen. Daardoor kwam een brede discussie op gang over de noodzaak om het gebruik van mondkapjes uit te breiden.

12.25

De overheid neemt nog geen extra maatregelen om een opleving van het coronavirus te voorkomen. De belangrijkste regels - zoals het houden van anderhalve meter afstand tot elkaar en je laten testen bij klachten - blijven van kracht. Dat heeft voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad gezegd na overleg met minister Ferd Grapperhaus. Het kabinet vraagt het Outbreak Management Team wel om advies over het nut van mondkapjes. Maar het dragen van een mondkapje - waar sommige mensen op aandringen - komt sowieso nooit in plaats van de anderhalve meter afstand. Het kan wel als aanvulling.

11.42

Het was vrijdagochtend druk bij de corona-teststraat in Breda. Er zijn voor deze dag zevenhonderd afspraken gepland. "Dat is het maximaal haalbare", vertelt dagcoördinator Hans Dekkers. "Dit is de topdag. We hebben eerder de zevenhonderd aangetikt, maar dan liep het aantal gedurende de dag op.”

In de auto wachtend op de coronatest in Breda (foto: Eva de Schipper). vergroot

Mensen mogen hier niet alleen in hun auto, maar ook lopend en met de fiets door de straat.

Drukte bij de corona-teststraat in Breda (foto: Eva de Schipper). vergroot

11.01

Viruswaanzin heeft het kort geding tegen de Nederlandse staat over het schrappen van alle coronamaatregelen verloren. In het schriftelijke vonnis van de rechtbank in Den Haag staat dat de overheid zich baseert op deskundige adviezen van het Outbreak Management Team. Daarmee handelt de overheid voldoende zorgvuldig en zijn de vrijheidsbeperkende maatregelen niet onrechtmatig, oordeelt de rechter.

10.56

De NS onderzoekt de komende maanden of abonnementen aangepast moeten worden, zodat die beter aansluiten op het reisgedrag dat door het coronavirus flink is veranderd. Als voorbeeld noemt een woordvoerder van het vervoersbedrijf trajectabonnementen. Die zijn gunstig voor mensen die minimaal viermaal per week op hetzelfde traject reizen, maar twee op de drie mensen verwacht ook na de pandemie vaker thuis te werken.

10.35

De linkse oppositiepartijen willen volgende week een debat met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over het groeiend aantal besmettingen door het coronavirus. Corinne Ellemeet van GroenLinks wil dat de Kamercommissie Volksgezondheid bijeenkomt, maar het is de vraag of er voldoende steun is. GroenLinks vindt de stijging zorgelijk en vindt dat er snel gehandeld moet worden. De partij krijgt steun van SP en PvdA.

09.53

Sinds de invoering van de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer, zijn zevenduizend bekeuringen uitgeschreven wegens zwartrijden in de bus. Dat zijn er 'substantieel' meer dan in de voorgaande periode, zegt Pedro Peters van OV-NL, de koepel van ov-bedrijven. Dat komt doordat passagiers nu achterin instappen en niet meer langs de chauffeur komen, een maatregel die is genomen om de bestuurder te beschermen tegen mogelijke coronabesmetting.

De voorkant van de bus is afgezet met lint (foto: Paul Ruiter). vergroot

08.57

De clubleiding van PSV doet een dringend beroep op de supporters om komende maand niet naar het trainingskamp in Duitsland te komen. De Eindhovense voetbalclub verblijft van 3 tot en met 9 augustus in Marienfeld. "De coronabeperkingen die gelden in het gebied waar PSV verblijft, in combinatie met de logistiek ter plaatse, maken een handelbaar verloop van open trainingen onmogelijk."

08.56

De coronacrisis heeft ook grote impact op de Ster. De organisatie die reclamezendtijd voor de publieke omroep verkoopt, heeft in de eerste helft van het jaar 68 miljoen euro opgehaald, bijna dertig miljoen minder dan in diezelfde periode vorig jaar, meldde de NOS vrijdagochtend. Vanwege de crisis hebben grote bedrijven een stuk minder geld uitgegeven aan reclames.

08.30

Hotels en vakantieparken wilden de eerste groep geëvacueerde Nederlanders uit het Chinese Wuhan die begin februari aankwamen op vliegbasis Eindhoven, niet opvangen. Ze waren bang voor imagoschade. Dat blijkt uit documenten in handen van Omroep Brabant. Daarom werd last minute het defensieterrein Huis ter Heide in Zeist als quarantainelocatie ingezet.

De bus met Nederlandse passagiers uit Wuhan bij vliegbasis Eindhoven (foto: Dave Hendriks / SQ Vision) vergroot

08.25

Fietsenfabrikant Accell, bekend van merken als Batavus en Sparta, heeft de fietsenverkoop in juni fors zien toenemen. Daarmee wist de beursgenoteerde onderneming stevige verkoopdalingen in voorgaande maanden te compenseren. Het bedrijf denkt dat de coronapandemie bij veel mensen de interesse voor fietsen extra heeft aangewakkerd, omdat het een gezond en groen vervoersmiddel is.

08.16

Het aantal bedrijven dat een aanvraag heeft ingediend bij de overheid voor een tegemoetkoming in de loonkosten ligt op ongeveer een derde ten opzichte van het begin van de coronacrisis. Dat blijkt uit cijfers van uitkeringsinstantie UWV die Nu.nl opvroeg. Nu de tweede NOW-ronde 2,5 week open is gesteld voor bedrijven zijn er 30.797 aanvragen gedaan. Bij de eerste NOW-regeling waren dat na een vergelijkbare periode 97.000 aanvragen.

07.25

Cruiseschepen liggen nog altijd voor anker en het lijkt erop dat dat nog wel even zo blijft. Toch druppelen de eerste boekingen voor volgend jaar binnen, meldt RTL Nieuws. De Rotterdamse cruiseterminal verwacht in augustus weer het eerste schip te ontvangen. Al is het maar de vraag of er dan al voldoende toeristen zijn die mee willen.

07.15

Vooral in onze provincie is het erg druk in teststraten van de GGD. Het streven om binnen 24 uur na afspraak een test te krijgen, kan op verschillende plekken niet meer worden gehaald.

In West-Brabant waar mensen naar Breda moeten voor een test, wordt vandaag de drukste dag sinds 1 juni verwacht, zo schrijft de NOS. In de regio Brabant-Zuidoost zit ook de testlocatie in Eindhoven vandaag helemaal vol. Ook eerder deze week was het al erg druk in teststraten in onze provincie.

07.00

Het aantal Belgen dat besmet raakt met het coronavirus is tussen 14 en 20 juli gestegen tot gemiddeld 220 per dag. Dat is een stijging met 89 procent ten opzichte van de week ervoor. Dat blijkt uit het online dashboard van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano. Donderdag maakte de regering bekend dat de coronamaatregelen in het land worden aangescherpt. Belgen zullen vanaf zaterdag vaker een mondkapje in openbare ruimtes moeten gaan dragen

05.00

Een Curaçaose man die donderdagmiddag met een vliegtuig van TUI uit Nederland op Curaçao is geland, kreeg tijdens de vlucht te horen dat hij is besmet het het coronavirus. Dat heeft de Curaçaose epidemioloog Izzy Gertsenbluth donderdagavond (lokale tijd) bevestigd. Voor vertrek van Schiphol werd de man getest op Covid-19. Tijdens de vlucht kreeg hij het bericht dat hij was besmet.

03.30

Tientallen zorginstellingen in de regio Nijmegen krijgen vrijdag een bos gladiolen. Vrijdag zou de dag zijn van de feestelijke intocht van de Vierdaagse in Nijmegen, maar het evenement gaat dit jaar niet door wegens de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Tijdens de intocht worden traditioneel duizenden bossen gladiolen uitgedeeld aan lopers.

02.18

Bergingsbedrijven hebben het weer net zo druk als begin maart, net voor de coronacrisis uitbrak. In zes van de twaalf provincies moeten zelfs méér gestrande auto's worden weggesleept dan destijds, omdat automobilisten vaker met pech of door een ongeluk stil komen te staan. Dat schrijft De Telegraaf op basis van constateringen van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN), die verantwoordelijk is voor de berging van gestrande personenauto's op belangrijke wegen.

"Je ziet het aantal bergingen de laatste maand in rap tempo toenemen, terwijl er in vergelijking met het begin van 2020 nog altijd minder verkeer op de weg is vanwege de vele thuiswerkers", stelt bestuurslid Ivo Wildenberg.

Provinciaal zijn er grote verschillen te zien. Vooral in Utrecht (+131 procent), Flevoland (+117 procent) en Friesland (+116 procent) waren er meer opdrachten dan voor de crisis. In onze provincie ging het juist om veel minder opdrachten.