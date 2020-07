Terugkijkend op Tilburgse kermis: 'Ik had hem niet door laten gaan'

Tilburg kermis 2020 vergroot

Wat als u de burgemeester van Tilburg zou zijn? "Dan had ik de kermis zeker niet door laten gaan", reageert één van de vaste kermisbezoekers resoluut. De meningen over het door laten gaan van de Tilburgse kermis zijn verdeeld. "Het is wel heel goed voor Tilburg," aldus een andere man.

De zon schijnt, de muziek knalt door de straten en de walmen van verse friet en oliebollen waaien voorbij. Op de laatste dag van de Tilburgse kermis zit de sfeer er lekker in.

Er was dit jaar veel te doen rondom de grootste kermis van Nederland. De kermis ging door, maar met allerlei extra maatregelen. Zo werden onder meer bij de ingang van alle kermislocaties 'poortjes' geplaatst waardoor bezoekers naar binnen moeten. Boven die poortjes registreren telcamera's hoeveel mensen er op dat moment 'binnen' zijn.

De algehele tendens lijkt te zijn, dat veel mensen het achteraf niet heel verstandig vinden om de kermis door te laten gaan. Kanttekening hierbij is dat al deze mensen wel zelf op de kermis aanwezig zijn.

