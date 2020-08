Coronanieuws: opnieuw protesten tegen de coronaregels

Ook deze zondag wordt er gedemonstreerd tegen de coronavoorschriften (foto: ANP 2020/Robin van Lonkhuijsen). vergroot

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van alle gebeurtenissen rond de coronacrisis in Brabant.

Driekwart van de Nederlanders heeft er begrip voor als er een mondkapjesplicht ingevoerd zou worden, meldt .onderzoeksbureau Markteffect.

Ten opzichte van vrijdag zijn er zaterdag 431 met corona besmette mensen bijgekomen, drie zijn opgenomen in een ziekenhuis en één is overleden.

De vaccins tegen het coronavirus waarvan de eerste onderzoeken bij mensen zijn afgerond, geven volgens Trouw allemaal milde bijwerkingen.

Aan de stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd komt geen eind. In een paar dagen kwamen er weer een miljoen bij. Inmiddels zijn sinds de corona-uitbraak ruim achttien miljoen infecties geregistreerd. Van de personen die besmet raakten, zijn er ongeveer 689.000 overleden. Meer dan 11,3 miljoen zijn weer hersteld.

Opnieuw gaan mensen de straat op om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Zo is er zondagmiddag een protest op de Drafbaan in het Stadspark in Groningen. Ook komen er betogers naar het Museumplein in Amsterdam en staat er een actie gepland in Enschede. De actievoerders zijn onder meer tegen de anderhalvemetersamenleving als gevolg van het coronavirus en willen geen verplichting om mondkapjes te dragen.