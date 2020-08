Coronanieuws: Opnieuw besmetting bij Willem II-speler, burgemeester Bergen op Zoom maakt zich zorgen

Ziekenhuispersoneel voelt zich in de steek gelaten (foto: archief). vergroot

Ook deze zaterdag houden we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rondom het coronavirus.

De hoofdpunten:

West-Brabant ziet het aantal coronabesmettingen opnieuw stijgen

Verplegend personeel in het Zaans Medisch Centrum is woedend om een coronabonus die in het geheim is uitgekeerd aan leidinggevenden.

Bij Willem II is opnieuw een speler besmet geraakt met corona.

21.41

Een overgrote meerderheid van de Nederlanders vindt het prima dat bezoekers van horecagelegenheden hun persoonlijke gegevens moeten achterlaten. Daarover schrijft Hart voor Nederland. Dit is een van de maatregelen, waarmee het kabinet hoopt verspreiding van het coronavirus in te perken. Bij een ontdekte besmetting kan zo gemakkelijker contact gelegd worden met andere bezoekers.

21.33

In Bergen op Zoom is het aantal coronapatiënten in ruim een week tijd met 100 toegenomen. Burgemeester Frank Petter wil daarom strenger controleren of mensen zich wel aan de coronaregels houden.

16.00

Het aantal mensen dat met het coronavirus in het ziekenhuis wordt opgenomen, stijgt nog niet verder. En dat terwijl het aantal coronabesmettingen de laatste tijd wel fors oploopt. Dit past bij het feit "dat meer dan de helft van de nieuw geïnfecteerden jonger is dan veertig jaar", zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Op de intensive cares liggen momenteel 28 mensen met het coronavirus. Dat is een meer dan op vrijdag. Het aantal patiënten op verpleegafdelingen steeg van 78 naar 79. Nu al bijna een week tellen de ziekenhuizen ongeveer 30 patiënten op de intensive cares en ongeveer 80 patiënten op verpleegafdelingen.

15.00

De gemeentes Breda en Bergen op Zoom zijn opnieuw 'koploper' wat het aantal nieuwe coronabesmettingen in onze provincie betreft. De afgelopen 24 uur werden in Breda 16 en in Bergen op Zoom 18 infecties vastgesteld. Dat is in beide gevallen een stijging ten opzichte van gisteren. In heel Nederland kwamen er 486 besmettingen bij. Dat is een daling van 33 vergeleken met vrijdag.

13.40

Het reisadvies voor Aruba is vanwege het stijgende aantal coronabesmettingen daar aangescherpt van geel naar oranje. Niet-noodzakelijke reizen naar het eiland worden afgeraden, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Reizigers die Aruba wel bezoeken, wordt 'dringend geadviseerd' bij terugkomst twee weken thuis in quarantaine te gaan.

12.30

Bij een voetballer van Willem II is het coronavirus vastgesteld. Wie de speler is, heeft de Tilburgse club niet bekendgemaakt. De oefenwedstrijd van zaterdag tegen IJsselmeervogels is afgelast vanwege de infectie. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat iemand uit de spelersselectie besmet raakt. Vorige week werd een oefenwedstrijd van PSV ook al afgelast om corona. Toen bleek iemand van de tegenpartij het virus onder de leden te hebben.

11.45

Iedereen die vanuit Nederland naar Estland reist, moet daar vanaf maandag verplicht veertien dagen in thuisquarantaine. Het ministerie van Buitenlandse Zaken past het reisadvies voor Estland daarom aan van geel naar oranje, waarmee 'alle niet-noodzakelijke reizen worden ontraden'. Estland heeft de quarantaineplicht ingesteld omdat het aantal Nederlandse besmettingen door een door de regering gestelde grens is gegaan.

10.50

De ouders van ongeveer 3500 kinderen zitten nog steeds te wachten op compensatie van het geld dat ze voor de kinderopvang hebben betaald, maar waarvan ze door de coronacrisis tijdelijk geen gebruik konden maken. Dat zegt de voorzitter van ouderbelangenorganisatie BOinK Gjalt Jellesma na een bericht op NU.nl. Het gaat om mensen die geen kinderopvangtoeslag krijgen. De opvang was lange tijd dicht om verspreiding van het virus te voorkomen. Ouders werd gevraagd door te betalen, omdat er anders organisatorische problemen zouden kunnen ontstaan. Later zouden ze het geld weer terugkrijgen.

10.30

Ook in België blijft het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus stijgen. In de periode tussen 29 juli en 4 augustus zijn gemiddeld 567,9 mensen per dag besmet geraakt. Dat blijkt uit de dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano. Dat is een stijging van 25 procent op weekbasis. In diezelfde periode werden gemiddeld 22,1 coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een lichte daling (vier procent) vergeleken met de week daarvoor.

5.18

Een tijd lang moesten, onder meer vanuit Brabant, patiënten worden overgebracht naar ziekenhuizen in Duitsland. Nu.nl weet te melden dat onze oosterburen de kosten voor hun rekening gaan nemen van coronapatiënten uit ons land en andere EU-lidstaten die er zijn behandeld. Het ging wat ons land betreft om 58 coronagevallen. Bijna alle Nederlandse patiënten (48) werden opgevangen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst.

4.02

Viroloog Vincent Munster, die in Amerika een onderzoeksteam leidt dat werkt aan de ontwikkeling van het door Nederland gekochte Oxford-vaccin, is optimistisch over de ontwikkeling van het coronavaccin. "Mijn belangrijkste werk was om in de diermodellen te laten zien dat het vaccin werkt en dat het in elk geval bij apen geen bijwerkingen had. Dat is gelukt”, zo zegt hij in het Algemeen Dagblad. Munster verwacht dat het vaccin geen levenslange bescherming biedt tegen het coronavirus: "Waarschijnlijk heb je straks eens in de zoveel tijd een nieuwe vaccinatie nodig, net als bij de seizoensgriep. "

3.30

Coronaplakplaatjes, een gezichtsmasker, reukwater en rattengif. Bij de Vereniging tegen de Kwakzalverij zijn sinds de uitbraak van het COVID-19-virus ruim tweehonderd meldingen binnengekomen van alternatieve behandelaars die met wetenschappelijk klinkende producten het coronavirus zeggen te bestrijden. In een aantal gevallen is volgens De Telegraaf de Inspectie voor de Gezondheidszorg of de Reclame Code Commissie ingeschakeld.

1.15

Verplegend personeel in het Zaans Medisch Centrum is woedend om een coronabonus die in het geheim is uitgekeerd aan leidinggevenden. De werknemers die de voorbije maanden met gevaar voor lijf en leden aan de bedden stonden, krijgen geen rooie cent van het extraatje. Dit meldt De Telegraaf. De ondernemingsraad kwam bij toeval achter de uitkering, die gegeven is vanwege overwerk. De ziekenhuisleiding betreurt de situatie en ze zegt te begrijpen dat het 'gevoelsmatig anders overkomt': "Het gaat om uitbetaling van extra uren, een tegemoetkoming, zoals we het eerder aan het personeel hebben uitgelegd."

