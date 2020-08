Coronanieuws: verplegend personeel ziekenhuis boos, waarom leiding wel bonus en wij niet?

Ook deze zaterdag houden we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rondom het coronavirus.

4.02

Viroloog Vincent Munster, die in Amerika een onderzoeksteam leidt dat werkt aan de ontwikkeling van het door Nederland gekochte Oxford-vaccin, is optimistisch over de ontwikkeling van het coronavaccin. "Mijn belangrijkste werk was om in de diermodellen te laten zien dat het vaccin werkt en dat het in elk geval bij apen geen bijwerkingen had. Dat is gelukt”, zo zegt hij in het Algemeen Dagblad. Munster verwacht dat het vaccin geen levenslange bescherming biedt tegen het coronavirus: "Waarschijnlijk heb je straks eens in de zoveel tijd een nieuwe vaccinatie nodig, net als bij de seizoensgriep. "