Coronanieuws: aantal besmettingen in Bergen op Zoom stijgt fors

Ook deze zondag houden we je op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rondom het coronavirus.

In Bergen op Zoom blijft het aantal coronabesmettingen oplopen.

Nertsen op een bedrijf in Elsendorp zijn besmet met het coronavirus, alle 12.000 dieren worden geruimd.

PSV-directeur Toon Gerbrands is niet te spreken over de manier waarop de KNVB zich tijdens de coronacrisis heeft opgesteld.

17.10

Het aantal patiënten dat door corona op de intensive care ligt, is op dit moment 31. Dat zijn er drie meer dan op zaterdag, blijkt uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) Het aantal mensen dat met corona is opgenomen in het ziekenhuis maar niet op de ic ligt, is nu 87 en dat zijn er acht meer dan zaterdag.

16.20

Het aantal coronabesmettingen blijft toenemen in de gemeente Bergen op Zoom. De afgelopen 24 uur kwamen er 41 nieuwe infecties bij, blijkt uit data van het RIVM. Dat is meer dan een verdubbeling vergeleken met gisteren. Toen kwamen er in Bergen op Zoom negentien coronapatiënten bij.

12.47

In het uitgaansgebied in Breda zijn zaterdagnacht twaalf bekeuringen uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de coronavoorschriften hielden. Met name bij twee horecazaken aan de Visserstraat was het rond kwart over twee erg druk. Medewerkers van het zogenoemde SOS-team waarschuwden mensen die te weinig afstand van elkaar hielden, maar dit had nauwelijks resultaat. Daarop werd besloten handhavend op te treden.

12.12

Vanwege de drukte zijn de toegangswegen naar de Galderse Meren bij Breda zondagmiddag afgesloten. Het is daar volgens de gemeente erg druk. Daardoor is het lastig om de coronavoorschriften te handhaven.

11.11

Vakantiepark Leukermeer bij Venray verleent geen toegang meer aan dagjesmensen. Het strand aan de recreatieplas is alleen nog voor gasten toegankelijk. Dat had weken eerder moeten gebeuren, reageren die gasten onder meer op Facebook. Het strand was overvol en de sanitaire voorzieningen waren overbezet, zeggen ze. De vanwege het coronavirus gevraagde anderhalve meter afstand is volgens de gasten al weken niet te handhaven.

11.09

PSV-directeur Toon Gerbrands is niet te spreken over de manier waarop de KNVB zich tijdens de coronacrisis heeft opgesteld. Hij mist visie in Zeist, zo zei hij op het trainingskamp in het Duitse Marienfeld voor de camera tegen de NOS. "We missen duidelijk leiderschap. Wij discussiëren hier alles weg, we sluiten compromissen of we gaan stemmen. Als deze crisis iets heeft bewezen, is dat dit model niet werkt. Polderen kan goed zijn, maar soms heb je gewoon leiderschap nodig", zei de 62-jarige Gerbrands.

10.00

GGD-teams die zich bezighouden met de bestrijding van infectieziekten zijn niet ingericht op grootschalig optreden zoals tijdens de coronacrisis. Bezuinigingen hebben volgens crisiscoördinator Thérèse Claassen bij de GGD’en Hart voor Brabant en West-Brabant hun weerslag op de slagvaardigheid. “De teams opereren normaal als een soort waakvlam op minimumniveau. Dan is er geen probleem, maar als er langdurig moet worden opgeschaald, wordt het ingewikkeld.”

09.31

Het coronavirus zet geen streep door de opnames van de populaire tv-hit Heel Holland Bakt. Maar de opnames van de nieuwe afleveringen - met meester boulanger en -patissier Robèrt van Beckhoven uit Oisterwijk - zullen vanwege de coronamaatregelen wel 'behoorlijk aangepast' moeten worden. Dat zegt presentator André van Duin in gesprek met BuzzE. "Er mag niet te veel fysiek contact zijn en dat heeft het programma normaal wel nodig."

07.30

Bij twee nertsenbedrijven in Elsendorp en Vredepeel zijn besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Daar huizen respectievelijk 12.000 en 6000 nertsen. Daarmee komt het aantal nertsenbedrijven met besmettingen op 29. In 27 eerdere gevallen zijn alle nertsen geruimd. Dat gaat ook bij deze twee bedrijven gebeuren, meldden de ministeries van Volksgezondheid en van Landbouw zondagochtend.

05.57

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België blijft verder toenemen. In de periode tussen 30 juli en 5 augustus zijn gemiddeld 564,4 mensen per dag besmet geraakt. Dat blijkt uit de dagelijkse update van gezondheidsinstituut Sciensano. Het gaat om een stijging met negentien procent op weekbasis.